Carlos Bevilacqua, intendente de Villarino (BA)

—Carlos, el municipio de Castelli avanzó con una convención constituyente para redactar su propia carta orgánica. ¿Cómo evalúa la decisión del intendente Francisco Echarren?

Me parece que hay una muy buena voluntad de poner en agenda un tema importante. Independientemente de eso, creo que tenés que tener el ok de la provincia de Buenos Aires. La decisión tiene que venir de la Provincia; no alcanza, jurídica o legalmente, con que podamos disponerla nosotros mismos. Es mi visión.

Pero me parece que también tiene un planteamiento judicial y la Justicia se expedirá al respecto. Todo lo que sea en beneficio de la autonomía, bienvenido sea. Lo felicito a Echarren en ese sentido. Me parece que hay que trabajar, hay que poner en agenda estos temas porque, si no, es muy difícil poder administrar un municipio.

Vuelvo a insistir: por más que te hablen y te digan que está plasmado o que te digan: “Sí, avancemos con la autonomía y demos la autonomía a los municipios”, si la autonomía no va acompañada de los recursos suficientes y no te dicen, en una mesa de discusión: “Vos, Estado nacional, ¿qué vas a hacer? ¿De qué te vas a ocupar? ¿Qué recursos necesitás para ocuparte de esto, de lo cual vos te vas a hacer responsable? Vos, Provincia, ¿qué vas a hacer? ¿De qué te vas a ocupar? ¿Qué recursos necesitás para poder hacer frente a esa responsabilidad? Y al municipio, ¿qué le van a tirar? Le tiramos esto; ¿qué recursos hay para poder hacer frente?”, entonces me parece que esa es la discusión que no se está dando, que nadie la quiere dar.

Bevilacqua realizó gestiones en Provincia.

—¿Por qué, a más de 30 años de la reforma constitucional de 1994, la Provincia aún no terminó de adecuar su régimen municipal al artículo 123 de la Constitución Nacional?

Yo interpreto que, a veces, los gobernantes de estamentos provinciales o nacionales creen que, al no avanzar en este sentido, se quedan con una cuota de poder. Porque si yo, como intendente, para resolver una cuestión de una obra necesito, como decía un tío mío, “juntar orina en La Plata” y estar ahí pidiéndoles por favor que me den un recurso para hacer frente a determinadas obras, también es una manera de ejercer un poder.

Entonces, a mi criterio, me parece que lo que vos tenés que hacer cuando estás en la actividad pública, cuando estás en los gobiernos, es poder darles los recursos; no tomarlos vos y tenerlos vos para que te vayan a pedir un favor, sino dárselos a cada uno, que los administre, que rinda cuentas de esa administración, pero que lo haga, en definitiva, para lo que estamos creados: poder dar una respuesta rápida a la gente.