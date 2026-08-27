Ricardo Moccero, intendente de Coronel Suárez (BA)

—Intendente, el gobernador Axel Kicillof presentó el plan provincial de prevención ante el fenómeno climático denominado “Súper Niño”. ¿Qué nivel de riesgo enfrenta hoy Coronel Suárez y qué es lo que más le preocupa ante un escenario de lluvias extraordinarias?

Nosotros ya hemos tenido bastantes problemas con el tema de las lluvias y no hemos parado de trabajar con máquinas no solamente nuestras, sino también prestadas por la Provincia.

Estamos canalizando, limpiando todos los desagües. Ya prácticamente lo de las colonias y Suárez se ha hecho. Estamos terminando Huangelén porque las últimas lluvias, que fueron de 100 o 120 milímetros en una hora, desbordaron todo: el acceso a Huangelén quedó cortado; se inundaron todos los caminos rurales. Logramos que no llegara totalmente el agua a la localidad, pero sí estuvo muy cerca.

Entonces, ante esto que se viene, tenemos que seguir trabajando, limpiando, para que no nos llegue el agua a Huangelén, que es el principal problema que tenemos. Nosotros somos un distrito de agua de paso: viene de las sierras y corre rápidamente hacia la zona de Huangelén; después va a Guaminí y Bolívar. Pero el punto más crítico que tenemos es la localidad de Huangelén.

—Kicillof reclamó a la Nación los $293 mil millones del Fondo Hídrico y cuestionó la falta de recursos para estas tareas preventivas. ¿Hay actualmente alguna obra nacional pendiente en Coronel Suárez que debería reactivarse ante este escenario?

Sí, sí, obvio. Cuando entró Javier Milei, quedaron todas las obras paralizadas y ahora el deterioro se ve a través de los años, de lo que va sucediendo. Entonces, la Provincia, con lo que tiene, va aportando porque tiene que tener una prevención sobre lo que va a pasar, pero la verdad es que lo hace con mucha garra, porque sin fondos es muy difícil.

El intendente Ricardo Moccero firmó un convenio con la Provincia para ampliar el equipamiento municipal.

La Nación cada vez le debe más a la provincia de Buenos Aires, cosa que no hace con otras provincias. Algunas tienen el privilegio: para que les voten las leyes, les dan recursos. No es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde cada vez la deuda de la Nación con la Provincia es mayor.

Entonces, con lo que tiene, nos auxilia a todos los municipios por igual; no hace distinción política. Cuando hay un hecho de gravedad como este, siempre el gobernador ha hecho lo correcto. Es decir, a todos los distritos que tienen problemas, sin mirar el color político, los auxilia.

Así que vamos a hacer todo lo que podamos para poder mantenernos ante esta problemática. Vamos a ver cómo se viene. No sé si será tan grave o no; esperemos que no.