Messi después de la Selección: cinco clubes vinculados al capitán y una nueva apuesta en España

Lionel Messi.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, el martes 6 de octubre, cerró una etapa histórica para el fútbol nacional, pero no significó su retiro profesional. A los 39 años, después de su último partido con la camiseta albiceleste ante Benín en el estadio Monumental, el capitán continúa ligado a Inter Miami y profundiza su participación en proyectos deportivos fuera de las canchas.

El rosarino concluyó su trayectoria internacional con una victoria por 3-0, en la que convirtió un penal y aportó dos asistencias. Sin embargo, mientras la Argentina se preparaba para ese homenaje, Messi había protagonizado otro movimiento importante: la adquisición de un nuevo club español, anunciada oficialmente el 1 de octubre.

Se trata del Club Deportivo Eldense, que compite en la Segunda División de España y pasó a integrar un mapa de cinco instituciones futbolísticas vinculadas con el campeón del mundo en cuatro países. En ese recorrido aparecen la UE Cornellà, el Deportivo LSM de Uruguay, Leones FC de Rosario e Inter Miami, aunque su participación en cada uno presenta características diferentes.

El crecimiento de sus inversiones permite reconstruir una faceta que ganó protagonismo durante los últimos años de su carrera: la propiedad de clubes, el desarrollo de futbolistas y la posibilidad de mantener una actividad empresarial dentro del deporte cuando deje de competir profesionalmente.

Eldense y Cornellà: las dos apuestas de Messi en España

La novedad más reciente es el CD Eldense, una institución fundada en 1921 y radicada en la ciudad de Elda, en Alicante. El club confirmó el 1 de octubre su adquisición por parte de Messi y anunció el comienzo de un proyecto destinado a fortalecer sus estructuras deportivas, institucionales y sociales.

La operación, que comenzó a tomar forma durante septiembre, quedó sujeta a la autorización correspondiente del Consejo Superior de Deportes de España. La institución hizo pública la llegada del argentino como nuevo propietario y puso en marcha una reorganización dirigencial.

La nueva conducción estará encabezada por Pablo García Montañés como presidente del Consejo de Administración, acompañado por Marcelo Méndez Mingot, director de Comunicación de Messi, en la vicepresidencia. También integrará el organismo Fernando Valderrama Garre, mientras Mario Rosas continuará como director general y Víctor Lafuente seguirá al frente del área deportiva.

En lo futbolístico, el desafío inmediato del Eldense es asegurar su permanencia en la Segunda División. Su entrenador, Javi Calleja, confirmó que conversó personalmente con Messi y aseguró que el argentino sigue de cerca las necesidades del equipo.

El técnico explicó que el proyecto contempla mejorar las plantillas, fortalecer las divisiones inferiores y desarrollar el fútbol femenino. A largo plazo, uno de los objetivos de la nueva propiedad es conseguir el ascenso a Primera División.

La compra se suma a la operación concretada en abril con la Unió Esportiva Cornellà, club de Cornellà de Llobregat, en Cataluña. Messi adquirió una participación mayoritaria del 85,05% en una institución fundada en 1951, que actualmente compite en Tercera Federación, la quinta categoría española.

Desde su llegada, el Cornellà comenzó a incorporar cambios a su estructura. En junio anunció la creación de su primer equipo femenino y de un filial masculino para ampliar las posibilidades de desarrollo de jugadores. También sumó nuevos acuerdos comerciales y a Adidas como patrocinador técnico para la temporada 2026/2027.

Los dos clubes presentan realidades deportivas diferentes. Mientras el Eldense participa del fútbol profesional español y busca consolidarse en Segunda, el Cornellà apuesta al crecimiento desde categorías inferiores, con especial atención a la formación de futbolistas.

Uruguay y Rosario: los proyectos con Suárez y la familia Messi

La expansión también tiene presencia sudamericana. En Uruguay, Messi comparte con Luis Suárez el proyecto Deportivo LSM, una institución vinculada con el delantero uruguayo desde sus comienzos y que posteriormente incorporó al argentino como socio.

Deportivo LSM.

El equipo tuvo una rápida evolución deportiva. Durante 2025 consiguió el campeonato de la Divisional D y el ascenso a la Primera Divisional C, tercera categoría del fútbol uruguayo, en la que comenzó a competir durante 2026.

Su recorrido incluyó una victoria frente a Canadian en el debut de la nueva categoría, aunque también atravesó modificaciones en su estructura deportiva. En septiembre, la institución anunció la salida del entrenador Rafael Cánovas y de su asistente Carlos Valdéz, integrantes del cuerpo técnico que había logrado el primer ascenso.

El proyecto representa una sociedad entre dos futbolistas que compartieron años en Barcelona y volvieron a coincidir en Inter Miami. Deportivo LSM combina la participación en competencias oficiales de la Asociación Uruguaya de Fútbol con el desarrollo de una estructura deportiva propia.

En Argentina, el vínculo de Messi aparece a través de Leones FC de Rosario, una institución fundada por su familia en 2015 y presidida por su hermano Matías Messi.

El equipo comenzó a disputar la Primera C de la Asociación del Fútbol Argentino durante 2026, después de su incorporación a la competencia. Se trata de la cuarta categoría del fútbol nacional y de un paso significativo para una institución que también desarrolla actividades en las divisiones formativas de Rosario.

Lionel mantiene una relación cercana con el proyecto familiar. Durante julio, después de su participación en el Mundial de 2026, asistió a un partido de Leones frente a Central Córdoba de Rosario. Su presencia tuvo una fuerte repercusión entre los simpatizantes y volvió a poner al club en el centro de la atención deportiva.

Sin embargo, a diferencia de las adquisiciones españolas, Leones FC está identificado institucionalmente con la familia Messi y es conducido por Matías, sin que se haya informado una participación accionaria individual de Lionel equivalente a la que posee en Cornellà.

Inter Miami y el futuro del capitán fuera de las canchas

El quinto club de este recorrido es Inter Miami, aunque su relación con la institución estadounidense presenta una diferencia fundamental: Messi continúa siendo futbolista y todavía no figura formalmente entre sus propietarios.

El delantero llegó a la Major League Soccer en 2023 y transformó la proyección deportiva y comercial del equipo. Su vínculo fue renovado hasta el final de la temporada 2028, por lo que la despedida de la Selección Argentina no modifica su continuidad contractual en Estados Unidos.

En diciembre de 2025, Inter Miami conquistó por primera vez la MLS Cup. Durante septiembre de este año sumó otro título, la Campeones Cup, después de vencer 2-0 a Cruz Azul de México.

En esa final, Messi convirtió uno de los goles y alcanzó los 100 tantos oficiales con la camiseta de Inter Miami, en su partido número 115 con el club. El encuentro también marcó el debut del argentino Cristian "Kily" González como entrenador de la institución.

Kily González, Messi y De Paul.

Fuera del campo, el futuro del capitán mantiene abierta otra posibilidad empresarial. Su llegada a Estados Unidos estuvo acompañada por acuerdos comerciales y una opción de participación accionaria que podría concretarse cuando termine su carrera como futbolista profesional.

Esa condición distingue su situación en Miami de las inversiones realizadas en España. Actualmente, la estructura oficial de propiedad del club estadounidense identifica a Jorge Mas como propietario gerente, acompañado por José Mas y David Beckham como copropietarios.

La extensión del contrato de Messi hasta 2028 mantiene vigente su etapa como jugador profesional, mientras las adquisiciones del Cornellà y el Eldense, la sociedad con Suárez en Uruguay y su vínculo con Leones FC amplían su presencia institucional en el fútbol internacional.