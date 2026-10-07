“Esa aura no se la vi a nadie”: Scaloni y el desafío de una Selección sin Messi

Lionel Scaloni planteó que la selección argentina deberá apoyarse en el funcionamiento colectivo para afrontar la etapa sin Lionel Messi. Después del triunfo por 3-0 ante Benín en el Monumental, en la despedida del capitán, el entrenador reconoció que continuar sin él “va a ser duro” y señaló que ningún futbolista podrá reproducir lo que generaba dentro del equipo.

“La única manera de compensar su ausencia es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena. Antes, si hacías un gran partido, él te lo abría con una genialidad”, explicó en conferencia de prensa.

La salida de Messi cierra un recorrido de 21 años con la camiseta nacional y seis títulos, entre ellos el Mundial de Qatar 2022. Para Scaloni, el desafío que comienza exige encontrar otras respuestas futbolísticas, aunque el legado del capitán seguirá presente.

La respuesta colectiva que propone Scaloni

El entrenador confía en los jóvenes que se incorporan al seleccionado y en las posibilidades de construir un equipo competitivo hacia la Copa América 2028 y el Mundial 2030. Sin embargo, diferenció esa expectativa de la posibilidad de encontrar un reemplazante equivalente a Messi.

“Podemos hacer un gran equipo con los nuevos chicos que van saliendo, pero esa aura no se la vi a nadie en mi vida. He jugado con grandes jugadores, pero lo que él genera no se lo vi a nadie”, sostuvo Scaloni, que también compartió plantel con el capitán durante su etapa como futbolista.

“Buscaremos nuevas herramientas, pero esa sensación no estará”, agregó. Su propuesta pasa por distribuir entre varios jugadores la responsabilidad que antes podía resolver el número 10 con una acción individual.

“Sí tenemos un equipo que puede hacer un montón de cosas, no geniales, pero entre todos lo podemos suplantar”, afirmó, antes de remarcar: “Es irrepetible, no creo que me vaya a equivocar, no habrá nada igual”.

Scaloni también retomó una reflexión del propio Messi sobre el período que atravesó la Selección. “Él lo dijo ahora, que lo que se ha vivido en estos años no es normal, y los momentos duros pueden venir”, relató. Frente a esa posibilidad, expresó confianza en el plantel: “Estamos capacitados para enfrentarlos, con gente joven que nos puede dar cosas”.

Los nuevos jugadores y el balance de los amistosos

Los tres encuentros de esta ventana FIFA permitieron al cuerpo técnico ensayar variantes y observar a futbolistas con menor recorrido en el equipo nacional. Entre los aportes que destacó Scaloni apareció la posibilidad de sumar alternativas por los costados.

“Han venido chicos nuevos, que nos han dado frescura, nos han dado cosas que no teníamos, gente que juega por fuera y es una buena alternativa”, explicó.

El técnico reconoció que el rendimiento no cumplió por completo con las expectativas, pero valoró el trabajo compartido y las asociaciones que pudo evaluar.

“Estamos contentos a pesar que fueron tres partidos no tanto del nivel que queríamos. Buscamos juntarnos, conceptos nuevos, ver cómo se asocian, nos dan buenas perspectivas”, señaló.

Consultado sobre su continuidad al frente del seleccionado, no anunció avances en la negociación contractual: “Sobre la renovación, no hay novedades”.

Una despedida que también se sintió en el juego

La emoción de la noche en el Monumental tuvo consecuencias dentro de la cancha. Argentina no pudo abrir el marcador durante los primeros 45 minutos y, según Scaloni, el deseo de acompañar a Messi en una despedida especial influyó en las decisiones del equipo.

“El primer tiempo los compañeros mismos estaban nerviosos, no sabían qué jugada elegir, porque fue una noche muy especial”, describió. Para el entrenador, esa tensión estuvo vinculada con la intención de que el capitán disfrutara su último encuentro: “No fue fácil porque querían que le fuera bien, todos querían que él hiciera lo mejor”.

También reparó en el desgaste emocional que Messi acumuló antes del partido. “Debe ser muy emotivo para él, desde el domingo empezó, todos le hablan, lo saludan”, contó. Y añadió: “Jugar un partido después de dos días así no es fácil. Pero lo sacamos adelante”.

“Para mí fue un sueño haberlo dirigido”

Scaloni expresó su tristeza por el cierre de la etapa del capitán y agradeció lo que aportó al fútbol argentino. “Triste porque no va a jugar más con esta camiseta, agradecimiento eterno por todo lo que nos ha dado, por haber defendido esta camiseta como nadie”, manifestó.

El entrenador también puso en palabras el significado personal de haber trabajado con Messi. “Para mí fue un sueño haberlo dirigido, lo dije adelante de todos. Cualquier argentino hubiera dicho lo mismo”, aseguró. “En ningún momento de mi vida me puse a pensar que iba a ser entrenador del mejor futbolista de la historia”, agregó.

Sobre su vigencia, sostuvo: “Ha sido el mejor en 20 años de carrera, todavía lo sigue siendo”. Esa admiración, explicó, estuvo detrás de su emoción durante la despedida: “Agradezco infinitamente haber estado con él, las lágrimas fueron por eso”.

Al repasar lo que deja el capitán, Scaloni destacó especialmente su actuación en el último Mundial. “Estamos agradecidos por todo lo que ha dado y lo que nos deja. Yo seguiré siendo entrenador y haberlo visto con 39 años el Mundial que hizo, es el ejemplo más grande. Con eso me quedo”, afirmó.

“No verlo más va a ser triste, nos deja un legado increíble. Seguramente la selección argentina seguirá, pero es un futbolista irrepetible”, concluyó.