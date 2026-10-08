Mauro Moccero, jefe de Gabinete de Coronel Suárez (BA)

—Mauro, acabás de finalizar un nuevo período al frente del municipio, en reemplazo de Ricardo . ¿Qué balance hacés de estos días al frente del Ejecutivo municipal y cuál es la situación que más te preocupa en términos de gestión?

Vemos con preocupación, fundamentalmente, el tema del trabajo. Acá, con toda la apertura de importaciones que hubo, hay muchos productos que vienen de China, del sudeste asiático, de Brasil, de diferentes lugares que están ocupando el lugar que era del trabajo argentino.

Nosotros teníamos una fábrica que concentraba 850 empleados, que cerró en enero de 2025, y eso tuvo un impacto fenomenal. No solo un impacto desde lo laboral, sino que también se precarizó todo, porque un montón de gente empezó a hacer changas, y para los que ya estaban haciendo changas ya estaba cubierto el cupo, y entonces empezaron a competir entre ellos, entre parqueros, albañiles, kioscos, y un montón de cuestiones donde el consumo no aumentó.

Entonces, si sumamos una retracción del consumo con una retracción del empleo, el Gobierno nacional nos hizo desmejorar un montón la calidad de vida acá, porque los servicios, que acá son una parte fundamental, se encarecieron muchísimo. El año que viene vamos a encontrarnos, en junio, julio, agosto, con unas cifras de gas siderales, acompañadas por una luz que ya pagamos muy cara.

Entonces, me parece que estamos absolutamente discriminados en el mapa del Gobierno nacional, en cuanto a nuestra zona. Tenemos peor calidad de ruta, tenemos peor comunicación, menos calidad de empleo, y se nos han deteriorado la salud y la educación.

Por ejemplo, cortaron todo lo que es Conectar Igualdad, cortaron todo lo que es el FONID, y cortaron todo lo que es la asistencia a escuelas técnicas y agropecuarias, con las que hoy estuve. Eso nos empeoró la calidad de educación, y por el tema de salud, cada vez vienen menos cosas, menos vacunas, menos condones, menos artículos que venían provistos de Nación, y hay cada vez menos gente con laburo en blanco.

Entonces, eso hace que se llene más el hospital, que haya mucha más cantidad de gente para atender con los mismos profesionales, y que haya un detrimento en la calidad de vida de toda la población.

—Venís advirtiendo hace tiempo sobre las dificultades económicas y financieras y los recortes en la coparticipación. ¿Cómo evolucionan las cuentas municipales y con qué margen llegan al último tramo del año para pagar salarios, sostener servicios y continuar con algunas obras?

Sí, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. La coparticipación nos bajó muchísimo en todos estos tres años de Javier Milei, y como el consumo no levanta, no parece que vaya a cambiar para el último año.

Nosotros estamos sumamente preocupados, y también las necesidades son mayores. Uno dice: “Le recortan la coparticipación y nos han recortado funciones”. Pero, lejos de eso, ocurre lo contrario. Más gente va al hospital, más gente acude a la educación pública, más gente nos viene a solicitar cuestiones de salud porque PAMI, porque las obras sociales no cubren nada, más gente necesita vivienda.

Antes estaba el Procrear. Nosotros dimos unos 350 terrenos en el último año, que es un montón, y es una política de vivienda que nosotros recontravaloramos, pero sabemos que antes estaba el Procrear, donde tenían acceso a un crédito, y donde los que después hacían las casas eran los albañiles, los pintores, los herreros y los carpinteros de la ciudad.

Entonces se generaba un círculo virtuoso muy bueno, y ahora no. Tenemos más funciones, tenemos que ocuparnos de más cosas, y son menos los recursos que nos llegan.

Y entonces estamos cada vez más desguarnecidos. Yo pienso: acá, en la localidad y en la sexta sección electoral, ¿se bajaron impuestos? ¿Están pagando menos IVA, menos Ganancias, menos por el formulario 931? No, nada de eso pasó.

Ricardo y Mauro Moccero recorrieron la ampliación del Centro Regional Educativo Universitario Suarense junto al minstro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco.

Hay funciones que se agregaron y un montón de cuestiones que no cumple el Gobierno nacional, como, por ejemplo, el impuesto al combustible, que debería ir para mejoramiento de rutas y no va. Un porcentaje del impuesto al combustible era obligatorio que fuera para obras hidráulicas; a la provincia de Buenos Aires le correspondían 190 mil millones de pesos por eso, y no están viniendo.

Ni siquiera cumple con lo que está marcándole la ley. Imagínate lo que pueden llegar a ser algunas otras obras o algunos otros programas que antes, con cualquier tipo de gobierno, venían. Por supuesto que con el gobierno por ahí más peronista viene más cantidad, pero con otros gobiernos también llegaban obras y hoy no está llegando ni una luz LED a Coronel Suárez.

Así que nos sentimos totalmente discriminados, no nosotros como gobierno, sino como población, y esperemos que cuando el año que viene haya elecciones y venga un montón de gente a prometer un montón de cosas, se tenga en cuenta todo esto, que se tome nota y que se actúe en consecuencia porque nos estamos quedando incomunicados en algunas cosas.