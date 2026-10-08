Juventud, territorio y candidaturas: la interna libertaria atraviesa el armado bonaerense hacia 2027.

Karina Milei y Santiago Caputo.

La Libertad Avanza busca fortalecer su estructura juvenil en la provincia de Buenos Aires con la mira puesta en las elecciones de 2027, pero el despliegue territorial coincide con una nueva discusión interna sobre el reparto de candidaturas y el control del armado partidario. Mientras el sector de Karina Milei prepara un congreso en Morón, Las Fuerzas del Cielo, referenciadas en Santiago Caputo, volvieron a reclamar mayor protagonismo para los jóvenes que construyeron su militancia en las redes sociales.

El encuentro está previsto para este sábado 10 de octubre y reunirá, según las estimaciones de los organizadores, a unos 1.200 participantes de distintos distritos bonaerenses. La convocatoria forma parte de una estrategia de expansión que busca formar dirigentes, consolidar equipos locales y proyectar nuevas figuras hacia los próximos comicios.

Sin embargo, la discusión excede la participación juvenil. El conflicto de fondo pasa por quién define las listas, qué lugar tendrán los militantes digitales y cuánto poder conservarán los armadores territoriales que responden a la secretaria general de la Presidencia. La controversia se desarrolla sobre una estructura provincial que durante los últimos meses acumuló diferencias entre referentes, cuestionamientos a dirigentes incorporados de otros partidos y fracturas en concejos deliberantes.

El congreso de Morón y la disputa por la juventud libertaria

La Juventud de La Libertad Avanza realizará su congreso provincial en el Sindicato de Panaderos de Morón, con actividades programadas entre las 16 y las 20. Participarán referentes de distintas secciones electorales, legisladores provinciales y diputados nacionales por Buenos Aires.

La agenda contempla paneles de formación y debate sobre los desafíos políticos del país y el papel de las nuevas generaciones. La jornada continuará la serie de encuentros realizados en Salta y Tucumán y tendrá como encargado del cierre a Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense y principal referente territorial de Karina Milei.

Desde la organización remarcaron que los dirigentes y legisladores tendrán un papel de acompañamiento y que el protagonismo estará reservado a los jóvenes. La intención es ampliar la presencia partidaria en los municipios y preparar nuevos cuadros políticos para 2027.

La convocatoria también movilizó a estructuras locales. En Escobar, por ejemplo, el espacio anunció transporte gratuito para militantes interesados en participar, con salida desde la puerta del Concejo Deliberante.

Juventud, territorio y candidaturas: la interna libertaria atraviesa el armado bonaerense hacia 2027.

El despliegue ocurre mientras Karina Milei impulsa una organización juvenil propia dentro del partido. En esa tarea aparecen Sharif Menem, elegido para conducir la juventud libertaria a nivel nacional, y Rocío Gómez, vinculada con la organización juvenil y universitaria.

El objetivo es consolidar una estructura partidaria que tenga presencia territorial y capacidad de coordinación, un terreno donde el sector de Pareja ganó influencia frente a los militantes digitales identificados con Santiago Caputo.

Esa diferencia volvió a cobrar relevancia pocos días antes del congreso, cuando un mensaje del diputado bonaerense Agustín Romo reactivó la discusión por las candidaturas.

El modelo Bolsonaro reabre la pelea por las listas de 2027

El episodio comenzó con una publicación de Romo, uno de los principales referentes de Las Fuerzas del Cielo, sobre los resultados electorales en Brasil. El legislador destacó el desempeño de jóvenes vinculados con la militancia digital del bolsonarismo, que consiguieron acceder a gobernaciones y bancas legislativas. El mensaje cerró con una palabra: "Interesante".

Romo en X.

La referencia fue interpretada como un cuestionamiento al reparto de lugares dentro de La Libertad Avanza, especialmente por lo ocurrido durante el armado electoral de 2025, cuando el sector vinculado con Santiago Caputo perdió influencia en la confección de las listas frente a la conducción partidaria de Karina Milei.

La discusión tiene antecedentes concretos. Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan y uno de los principales referentes de la militancia digital libertaria, había llevado a la residencia de Olivos una propuesta con nombres de jóvenes para integrar las boletas. Sin embargo, esas postulaciones no prosperaron frente a las decisiones de la secretaria general de la Presidencia.

En territorio bonaerense, Romo también perdió posiciones dentro de la estructura legislativa. La presidencia del bloque libertario en Diputados pasó a manos de Juan Osaba, dirigente cercano a Pareja y vinculado con el armado político de La Plata, mientras Romo quedó como vicepresidente de la Cámara baja.

Juan Osaba y Agustín Romo, diputados de LLA.

La publicación sobre Brasil volvió a poner esa discusión sobre la mesa. La respuesta llegó desde el sector más cercano a Karina Milei, a través de la diputada santafesina Romina Diez, quien recordó que el oficialismo ya había incorporado legisladores menores de 30 años, como Agustín Pellegrini y Valentina Ravera.

Diez defendió la participación juvenil dentro de la estructura partidaria y recibió señales de respaldo de dirigentes próximos a la conducción nacional, entre ellos Martín Menem.

Desde Las Fuerzas del Cielo intentaron reducir el alcance del intercambio. Referentes del sector aseguraron que las publicaciones respondían a opiniones individuales, descartaron una ruptura formal y señalaron que la discusión sobre las candidaturas no constituye una confrontación orgánica.

Por su parte, el armado bonaerense de Pareja evitó intervenir públicamente en el cruce, mientras avanzaba con la organización del encuentro de Morón.

El debate expone dos formas de construcción que conviven dentro del oficialismo nacional: la militancia digital que acompañó el crecimiento político de Javier Milei y la estructura territorial que busca consolidar la conducción partidaria de Karina en los municipios.

El armado bonaerense y los conflictos que llegan a los distritos

La discusión por las candidaturas juveniles se incorpora a una serie de diferencias que ya tuvieron consecuencias en distintos concejos deliberantes bonaerenses.

En Florencio Varela, sectores libertarios cuestionaron el armado impulsado por Pareja y la incorporación de dirigentes provenientes del peronismo tradicional. Los reclamos apuntaron especialmente contra Fabricio Martínez, coordinador de la Tercera Sección Electoral, y contra decisiones relacionadas con la conducción del bloque local.

Los militantes críticos sostienen que la incorporación de figuras con trayectorias partidarias anteriores contradice el discurso de renovación política con el que La Libertad Avanza construyó parte de su identidad.

En La Matanza, integrantes de la tropa digital vinculada con Caputo cuestionaron a concejales libertarios por acompañar una ordenanza relacionada con la condonación de una deuda municipal de $69 millones por tasas de un predio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

El diputado provincial Nahuel Sotelo y el Gordo Dan, referentes de Las Fuerzas del Cielo.

El señalamiento alcanzó al concejal Gabriel Chaile, identificado por esos sectores como cercano al parejismo. Desde el entorno del armador bonaerense buscaron despegarse de la decisión del edil.

Los problemas también aparecieron en otros municipios. En Tres Arroyos, el bloque de LLA anunció la salida de Vanesa Piacquadío por diferencias internas. En Tigre, concejales libertarios votaron de manera dividida la rendición de cuentas del municipio de Julio Zamora, mientras que en Azul el edil Saúl Lucero tomó distancia de posiciones sostenidas por otros integrantes del espacio.

Las diferencias territoriales muestran que el conflicto libertario no se limita a Karina Milei y Santiago Caputo. La disputa también alcanza la organización de los bloques municipales, las alianzas locales y los criterios utilizados para incorporar dirigentes a una fuerza que pretende ampliar su representación en 2027.

En paralelo, La Libertad Avanza impulsó una iniciativa legislativa vinculada con la participación juvenil. El diputado provincial Pablo Morillo presentó, con respaldo de Pareja, un proyecto para permitir que los jóvenes puedan ser elegidos concejales desde los 18 años, en lugar de los 25 exigidos actualmente.

Morillo presentó junto a Pareja un proyecto para que los jóvenes puedan ser elegidos concejales desde los 18 años.

La propuesta recibió interés de distintos bloques de la Legislatura, aunque también encontró un obstáculo institucional. El artículo 191, inciso 3, de la Constitución bonaerense establece expresamente los 25 años como edad mínima para acceder a una banca municipal.

La discusión ya cuenta con antecedentes: en 2013 se sancionó una ley que declaró necesaria una reforma parcial de la Constitución para reducir ese requisito a 21 años, pero el procedimiento previsto no llegó a concretarse.

La iniciativa libertaria convive con propuestas de otros espacios, entre ellas la impulsada por el diputado de Fuerza Patria Juan Martín Malpeli, que también plantea habilitar el acceso a los concejos deliberantes desde los 18 años mediante una reforma constitucional.