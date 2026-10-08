Gas para dos CAPS y el Polideportivo de Tres Arroyos: Garate avanzó en gestiones con Camuzzi

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, mantuvo una reunión con representantes de Camuzzi en la que se acordó avanzar con las obras necesarias para llevar gas natural a dos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y al Polideportivo Municipal. El encuentro también incluyó gestiones para extender la red en distintos sectores de la ciudad y facilitar el acceso de más familias al servicio.

Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos (BA)

Participaron la secretaria de Planeamiento Urbano, Paola Salerno, y el director Nicolás Franganillo. La reunión formó parte del trabajo que el Municipio viene desarrollando con la empresa y su gerente, Eduardo Minisci, para ampliar la infraestructura de gas natural.

La conexión de los dos CAPS y del Polideportivo apunta a mejorar las condiciones de funcionamiento de espacios municipales que reciben diariamente a vecinos y brindan servicios a la comunidad.

“Son obras que quizás no siempre se ven, pero que cambian concretamente la vida de los vecinos”, sostuvo Garate al referirse al alcance de las intervenciones.

La ampliación de la red hacia los barrios

Durante el encuentro, el Municipio y Camuzzi también acordaron trabajar conjuntamente en proyectos para sumar nuevas cuadras a la red de gas. El objetivo es ampliar la cobertura y permitir que más hogares puedan acceder al suministro.

“Poder llevar gas a espacios municipales y, al mismo tiempo, acordar un trabajo conjunto para proyectar la ampliación de la red en los barrios significa más servicios y mejor calidad de vida”, expresó el intendente.

Desde el Municipio destacaron las gestiones con Camuzzi para concretar inversiones en infraestructura y ampliar los servicios esenciales en distintos puntos de Tres Arroyos.

Los detalles sobre los sectores alcanzados, la cantidad de cuadras proyectadas y las etapas previstas para avanzar con las obras serán informados en los próximos días.