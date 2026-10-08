Viviendas y producción: Susbielles puso el foco en obra pública y desarrollo

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, puso el foco en dos ejes de gestión: la reactivación de viviendas y la necesidad de construir políticas productivas de largo plazo.

Por un lado, supervisó las tareas para retomar la construcción de 36 viviendas del barrio Luz y Fuerza. Por otro, participó de la 142° Exposición Rural de Villa Bordeu, donde planteó la necesidad de avanzar con acuerdos que permitan dar previsibilidad a la producción, el campo y la industria.

Reactivaron 36 viviendas de Luz y Fuerza

Susbielles recorrió los trabajos junto al secretario general, Rubén Bettinotti.

Según explicó, las viviendas habían quedado paralizadas por el Gobierno nacional y ahora retomaron su ejecución a partir del trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio.

“Con satisfacción supervisamos las tareas de reactivación en la construcción de 36 viviendas del barrio Luz y Fuerza que habían sido paralizadas por el gobierno nacional”, expresó.

El Programa Completar

El intendente señaló que las obras volvieron a ponerse en marcha a través del Programa Completar.

“Hoy nuevamente están en marcha gracias al trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio”, sostuvo.

La reactivación apunta a dar continuidad a un proyecto habitacional que había quedado interrumpido y avanzar nuevamente con las unidades previstas.

“Bahía avanza”

Susbielles sintetizó el anuncio con una definición breve: “Bahía avanza”.

El mensaje estuvo orientado a destacar la continuidad de obras y la articulación entre distintos niveles del Estado para destrabar proyectos que habían quedado frenados.

Presencia en la Exposición Rural

En otro orden, el intendente participó de la ceremonia oficial de apertura de la 142° Exposición Rural de Villa Bordeu.

La actividad reunió a autoridades de la Sociedad Rural Argentina, la Asociación de Ganaderos y Agricultores, dirigentes agropecuarios, representantes del sector agroindustrial, expositores y familias.

Durante su intervención, Susbielles puso el foco en la necesidad de pensar políticas que trasciendan la coyuntura.

“Políticas públicas de largo plazo”

“Argentina y el campo necesitan políticas públicas de largo plazo y un gran acuerdo nacional”, afirmó.

El intendente planteó que el desarrollo productivo requiere superar discusiones coyunturales y construir consensos que permitan abordar problemas estructurales.

“Tenemos que superar divisiones, salir de la queja y trabajar en soluciones para los problemas estructurales”, sostuvo.

Un rumbo productivo previsible

Susbielles insistió en la necesidad de brindar previsibilidad al sector productivo.

“Necesitamos un rumbo productivo previsible, con mirada estratégica”, señaló.

El planteo apuntó a generar condiciones que permitan planificar inversiones, producción y crecimiento a mediano y largo plazo.

Seguridad jurídica, tecnología y financiamiento

El intendente enumeró además distintas herramientas que considera necesarias para fortalecer el desarrollo.

“Necesitamos seguridad jurídica, tecnología, financiamiento y un plan de obra pública que acompañe el crecimiento”, expresó.

Para Susbielles, esos elementos deben formar parte de una estrategia que integre producción, infraestructura e inversión.

Campo e industria como parte de un mismo proyecto

El jefe comunal remarcó que el crecimiento debería contemplar a todas las regiones y sectores productivos.

Planteó la necesidad de “construir una Argentina que crezca de manera integrada, con el campo, la industria y cada una de sus regiones como protagonistas de un proyecto común”.

Su mensaje buscó vincular la actividad agropecuaria con el desarrollo industrial y territorial.

Reconocimiento al sector rural

Durante la exposición, Susbielles también felicitó a quienes participaron de la organización y del encuentro.

“Quiero felicitar a la comisión directiva, productores, familias rurales, trabajadores, cabañeros y expositores por el enorme trabajo que realizan cada día para mostrar la identidad y la potencia de nuestra ciudad y nuestra región, con la mirada puesta en el futuro”, expresó.