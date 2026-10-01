Susbielles defendió la Zona Fría y reunió a intendentes con una agenda productiva

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, volvió a poner en el centro de la agenda el reclamo por la continuidad del régimen de Zona Fría y advirtió que cualquier modificación que deje a la ciudad fuera del beneficio tendría un impacto directo sobre los hogares bahienses.

En paralelo, encabezó una jornada de trabajo junto a intendentes bonaerenses con foco en el perfil productivo de la ciudad, el Puerto de Bahía Blanca, el sector agropecuario y el movimiento cooperativo.

“Misma temperatura, misma tarifa”

Susbielles fue contundente al defender la permanencia de Bahía Blanca dentro del régimen.

“Bahía Blanca es Zona Fría y vamos a seguir defendiendo ese derecho”, expresó.

El intendente sintetizó su reclamo con una consigna: “Misma temperatura, misma tarifa”.

Su planteo apunta a que las condiciones climáticas de la ciudad sean consideradas al momento de definir el tratamiento tarifario del gas.

Un planteo de igualdad para los hogares bahienses

Susbielles sostuvo que un trato diferente frente a ciudades con temperaturas comparables implicaría, desde su perspectiva, una situación injusta para los vecinos.

“Caso contrario se estarían afectando principios constitucionales básicos y discriminando a los bahienses”, afirmó.

El jefe comunal ya había anticipado públicamente que el Municipio analiza vías institucionales para sostener el reclamo por Zona Fría.

“Afectaría al 100% de los hogares”

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue el alcance que tendría una eventual pérdida del beneficio.

“Reiteramos un concepto importante: en caso de perfeccionarse el despojo, afectaría al 100 por ciento de los hogares de nuestra ciudad”, sostuvo.

Susbielles busca así instalar que la discusión no se limita a un sector puntual, sino que involucra al conjunto de los usuarios residenciales de Bahía Blanca.

Una jornada con la Liga de Intendentes

En simultáneo con el reclamo por Zona Fría, Bahía Blanca recibió una nueva jornada de trabajo de la Liga de Intendentes.

Participaron Federico Achával, de Pilar y Federico Otermín, de Lomas de Zamora, entre otros.

La agenda estuvo centrada en el potencial productivo de la ciudad y en distintos sectores considerados estratégicos para la Provincia.

Recorrida por el Puerto de Bahía Blanca

Los intendentes recorrieron el Puerto de Bahía Blanca junto a sus autoridades.

El objetivo fue analizar la importancia de sus activos y el peso de las inversiones que se proyectan para los próximos años.

Susbielles destacó que el puerto ocupa un lugar central dentro de la estructura productiva de la ciudad y de la región.

Encuentros con el agro y las cooperativas

La jornada incluyó también una reunión con referentes del sector agropecuario en la Bolsa de Cereales.

Además, los jefes comunales mantuvieron un encuentro con representantes del movimiento cooperativo en el CICO.

La intención fue sumar distintas miradas sobre producción, desarrollo e inversiones.

“Bahía Blanca tiene un enorme potencial productivo”

Susbielles puso especial énfasis en el rol económico de la ciudad.

“Bahía Blanca tiene un enorme potencial productivo y es pilar del desarrollo de la Provincia y del país”, afirmó.

El planteo busca reforzar la idea de que la ciudad ocupa un lugar estratégico dentro de la matriz productiva bonaerense.

Más producción e inversiones

El intendente sostuvo que el desafío ahora es transformar ese potencial en nuevas oportunidades.

“El desafío es seguir construyendo una ciudad protagonista, con más producción, más inversiones y más oportunidades”, expresó.

La jornada con la Liga de Intendentes fue presentada como una instancia para articular agendas comunes y visibilizar el peso productivo de Bahía Blanca.