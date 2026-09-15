Susbielles: "Seguimos trabajando en equipo por una Bahía igualitaria y libre de violencia"

El acuerdo apunta a profundizar el acompañamiento integral a las víctimas mediante asistencia psicológica y jurídica, herramientas laborales y apoyo educativo.

En una publicación en sus redes sociales, el jefe comunal informó que la ciudad ya acompañó a 1.202 víctimas en lo que va del año. Susbielles presentó el programa como una herramienta para fortalecer ese trabajo.

Entre las líneas de intervención mencionó la asistencia psicológica y jurídica, junto con la intermediación laboral y el acompañamiento a emprendimientos. También incluyó la terminalidad educativa y el fortalecimiento de las redes de cuidado.

“Con este programa podremos profundizar el trabajo integral”, expresó el intendente al detallar los alcances del convenio. Su implementación se sumará al acompañamiento que, según señaló, ya se desarrolla en la ciudad.

Susbielles destacó el trabajo conjunto con el Gobierno bonaerense y cerró su mensaje con una definición sobre el objetivo de esa articulación: “Seguimos trabajando en equipo por una Bahía igualitaria y libre de violencia”.