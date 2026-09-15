Susbielles: "Seguimos trabajando en equipo por una Bahía igualitaria y libre de violencia"

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, anunció la firma de un convenio con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para implementar el Programa de Fortalecimiento para las Salidas de las Violencias de Género. 
Municipales15 de septiembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El acuerdo apunta a profundizar el acompañamiento integral a las víctimas mediante asistencia psicológica y jurídica, herramientas laborales y apoyo educativo.

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En una publicación en sus redes sociales, el jefe comunal informó que la ciudad ya acompañó a 1.202 víctimas en lo que va del año. Susbielles presentó el programa como una herramienta para fortalecer ese trabajo.

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Entre las líneas de intervención mencionó la asistencia psicológica y jurídica, junto con la intermediación laboral y el acompañamiento a emprendimientos. También incluyó la terminalidad educativa y el fortalecimiento de las redes de cuidado.

“Con este programa podremos profundizar el trabajo integral”, expresó el intendente al detallar los alcances del convenio. Su implementación se sumará al acompañamiento que, según señaló, ya se desarrolla en la ciudad.

Susbielles destacó el trabajo conjunto con el Gobierno bonaerense y cerró su mensaje con una definición sobre el objetivo de esa articulación: “Seguimos trabajando en equipo por una Bahía igualitaria y libre de violencia”.

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