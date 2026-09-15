El intendente de Junín, Juan Fiorini, y el senador provincial Pablo Petrecca recorrieron la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2 “Patricias Argentinas” para supervisar los sectores recientemente habilitados.

Durante la visita fueron recibidos por el director de la institución, Miguel Laiun, con quien recorrieron las nuevas aulas, sanitarios y el espacio destinado a comedor.

La ampliación busca responder al crecimiento de la matrícula y mejorar las condiciones para la formación técnica de los estudiantes.

Nuevos espacios para una escuela que crece

Las obras permitieron sumar infraestructura en un establecimiento que viene registrando un aumento sostenido de alumnos.

El objetivo es absorber una mayor demanda de vacantes y generar mejores condiciones para el desarrollo de las distintas especialidades.

También se busca fortalecer la formación vinculada con oficios y con sectores asociados a las industrias del conocimiento.

“La escuela sigue creciendo”

Laiun destacó el trabajo articulado que permitió concretar las mejoras.

“La escuela sigue creciendo y lo que se nota es el esfuerzo y la coordinación de toda la comunidad, alumnos, familias, el Gobierno en sus 3 niveles y las empresas de Junín que también nos apoyan”, afirmó.

Y agregó: “Realmente, a partir del esfuerzo y coordinación de todos, es que se logra el avance que se plasma en más obras, más aulas y talleres para los alumnos”.

Infraestructura pensada para los estudiantes

El director también remarcó que las obras tienen un destinatario concreto: los alumnos.

“Como le decimos siempre a los chicos, cada uno de los ladrillos que están puestos acá es para ellos”, expresó.

Y sostuvo: “En definitiva, estamos hablando de la educación y de calidad para los estudiantes, porque si no la escuela deja de tener sentido, todo lo que se hace tiene que ser justamente para ellos, porque son nuestro futuro como Nación”.

Fiorini destacó el esfuerzo municipal

Por su parte, el intendente Juan Fiorini se refirió al esquema de financiamiento de la obra.

“Puntualmente hoy queríamos venir a ver la finalización de estas obras muy importantes para la escuela técnica 2, que incluye aulas, baños y el comedor”, señaló.

También remarcó que se trató de una intervención realizada en articulación con la Provincia.

“Gran parte del esfuerzo fue del Municipio”

Fiorini explicó que, aunque la obra se convenió con el Gobierno bonaerense, el Municipio tuvo un rol central en el sostenimiento económico.

“Si bien es una obra que se convenió y se hizo junto a la provincia de Buenos Aires, gran parte del esfuerzo económico y financiero fue del Municipio”, afirmó.

La ampliación se presenta así como resultado de una articulación entre distintos niveles del Estado.

Más matrícula y más demanda

Durante la recorrida, Fiorini destacó además el crecimiento de la cantidad de alumnos.

“Nos contó Miguel en la recorrida que se está duplicando la cantidad de alumnos que pueden acceder a esta escuela”, sostuvo.

El intendente remarcó la importancia de que ese crecimiento pueda sostenerse con infraestructura adecuada.

Formación técnica y oficios

Fiorini también puso en valor el perfil de la institución.

La definió como una “escuela pública, de calidad, técnica” y remarcó la necesidad de formar a los jóvenes en oficios.

Además, señaló la importancia creciente de las capacidades vinculadas con la industria del conocimiento.

Petrecca recordó las dificultades de la obra

El senador provincial Pablo Petrecca hizo referencia al contexto en el que se ejecutaron los trabajos.

“Esta fue una obra que tuvo muchas complicaciones por los vaivenes económicos que presentaba el país allá por el 2023”, expresó.

El exintendente remarcó especialmente el impacto de la inflación sobre la continuidad de la obra pública.

“Era muy complejo sostener contratos”

Petrecca explicó que el contexto económico dificultó la ejecución.

“En un contexto de país muy difícil, con mucha inflación, era muy complejo poder sostener contratos de obras públicas, pero se pudo avanzar”, sostuvo.

La finalización de los trabajos permitió ahora habilitar nuevos espacios para el funcionamiento diario de la escuela.