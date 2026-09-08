El autódromo “Eusebio Marcilla” volvió a convertirse en escenario de una multitudinaria jornada de automovilismo con la realización de una nueva carrera del TC2000 en Junín. El intendente Juan Fiorini destacó la convocatoria alcanzada y el impacto que la competencia tuvo en la actividad deportiva, económica y turística de la ciudad.

El público acompañó tanto las clasificaciones como la carrera oficial disputada el domingo, que finalizó con el triunfo del juninense Gabriel Ponce de León. La actuación del piloto local aportó un atractivo adicional a una jornada que reunió a vecinos y aficionados en las tribunas del circuito.

“Ver las tribunas llenas de gente que vino a tomar mates, comer algo y disfrutar de las carreras con el característico ruido de los motores de fondo es algo muy lindo”, expresó Fiorini.

El jefe comunal señaló que se trató de la tercera presentación del TC2000 desde la recuperación del autódromo, luego de un período prolongado de inactividad. En ese sentido, reconoció el trabajo realizado por la comisión del Auto Moto Club Junín, la decisión política adoptada por Pablo Petrecca durante su etapa como intendente y la articulación con los organizadores.

“Para Junín es muy importante volver a contar con estas carreras por todo el movimiento que genera en la ciudad, tanto a nivel turístico como económico y deportivo”, agregó Fiorini.

El reconocimiento a la organización

Alejandro Levy, titular de Tango Sport Team, valoró el marco de público y agradeció el acompañamiento del Municipio y del Auto Moto Club Junín. “Hicieron un trabajo impresionante para presentar el autódromo de la mejor manera y que esta carrera se pueda llevar a cabo”, afirmó.

Levy también reconoció la colaboración de los patrocinadores y de los equipos encargados de la seguridad y la atención sanitaria durante la competencia.

Por su parte, el presidente del Auto Moto Club Junín, Daniel Maroscia, sostuvo que la ciudad vivió “una verdadera fiesta del automovilismo” y destacó las condiciones climáticas, el acompañamiento del público y la victoria de Ponce de León.

Maroscia remarcó el esfuerzo realizado para concretar la fecha y agradeció a la comisión de la institución, a Petrecca, a Fiorini y a las distintas áreas del Gobierno de Junín que participaron de la organización.