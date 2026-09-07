Cerezo y Boto pusieron en marcha mejoras en el camino de acceso a La Choza

El intendente de General Las Heras, Juan Manuel Cerezo, acompañó el inicio de las obras de reparación del acceso a La Choza desde la Ruta Provincial 47, una intervención impulsada a partir de un reclamo sostenido de los vecinos de la zona.

Los trabajos se desarrollan de manera articulada entre los municipios de General Las Heras y Luján, Vialidad Provincial y la propia comunidad, debido a que el camino atraviesa y conecta a ambos distritos.

“Empezamos las tareas de reparación del acceso, un reclamo de los vecinos de La Choza que hoy encuentra respuesta”, destacó Cerezo.

Trabajo conjunto entre Las Heras y Luján

El jefe comunal estuvo presente en el inicio de los trabajos junto al intendente de Luján, Leonardo Boto.

Cerezo destacó especialmente la necesidad de coordinar esfuerzos debido a las características del camino.

“Este es un trabajo articulado, hecho entre todos: el empuje de los vecinos, Vialidad Provincial y el esfuerzo conjunto de los Municipios de Las Heras y de Luján, porque este camino nos une y es parte de los dos distritos”, expresó.

Reparación de baches y mejoras en banquinas

La intervención contempla distintas tareas destinadas a recuperar las condiciones del acceso.

Entre ellas se encuentra el mejoramiento de las banquinas y la reparación de los baches existentes.

Para esos trabajos se utiliza una mezcla compuesta por piedra, tosca, cemento y RAP.

Un reclamo impulsado por los vecinos

Cerezo puso especialmente en valor la participación de la comunidad para lograr que la obra pudiera concretarse.

El intendente agradeció a los vecinos que promovieron el reclamo y sostuvieron las gestiones necesarias para avanzar con los trabajos.

En particular, destacó a Fernando, quien estuvo a cargo de coordinar parte de la organización vecinal y con quien el Municipio venía articulando desde hacía tiempo.

El aporte de Vialidad Provincial

La obra cuenta además con la participación de Vialidad Provincial.

El organismo aportó maquinaria para llevar adelante las tareas sobre el acceso.

A ese equipamiento se suma la maquinaria y el personal de los municipios involucrados.

Cerezo destacó a los trabajadores municipales

El intendente también agradeció el esfuerzo de los empleados que participan de la intervención.

“A nuestros trabajadores municipales, que con nuestras máquinas y muchas ganas están haciendo realidad esta tarea”, expresó.

La participación de los equipos locales permite complementar los recursos aportados por Vialidad y avanzar con los trabajos sobre distintos sectores del camino.

El acompañamiento de Leonardo Boto

Cerezo también resaltó la predisposición del intendente de Luján para sumarse al proyecto.

Agradeció a Boto, a quien calificó como “amigo intendente de Luján”, por acompañar la iniciativa sobre un camino que resulta importante para vecinos de ambos municipios.

La intervención busca mejorar las condiciones de circulación y facilitar la conexión de La Choza con la Ruta 47.

“Escuchando a los vecinos”

Para Cerezo, la obra representa además una forma de trabajo basada en la coordinación entre distintos actores.

“Así se hace: entre todos, escuchando a los vecinos y dando respuestas concretas”, sostuvo.

El inicio de las tareas marca así una respuesta a una demanda de la comunidad y una articulación entre vecinos, Provincia y dos gobiernos municipales para recuperar un acceso compartido.