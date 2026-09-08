General Lavalle se convirtió en punto de encuentro para la historia de los pueblos bonaerenses

General Lavalle fue sede de la IV Jornada de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, un encuentro que reunió a investigadores, historiadores y referentes de distintas localidades para compartir trabajos vinculados con la memoria, el patrimonio y la identidad bonaerense.

La actividad contó con una extensa agenda de ponencias sobre distintos momentos, lugares y protagonistas de la historia provincial.

Una jornada dedicada a la historia de los pueblos

El encuentro permitió reunir en un mismo espacio investigaciones de carácter histórico, social, cultural y patrimonial.

Memoria oral e identidad local

Durante la primera parte de la jornada se presentaron trabajos relacionados con la memoria oral y la construcción de identidades locales.

También se expusieron investigaciones sobre las capillas rurales de Maipú, el Hogar San Juan Bautista y el Cementerio Municipal de esa localidad.

Patrimonio y recuperación de espacios

Otro de los ejes estuvo puesto en la recuperación y preservación del patrimonio.

Entre las ponencias se incluyó un trabajo sobre la antigua estación de Monte Chingolo y otro dedicado a la historia de la familia Alvear en Don Torcuato.

También se abordó la historia del acueducto Ayacucho-Maipú-Dolores.

Caminos, rutas y fiestas populares

Las exposiciones incluyeron además investigaciones sobre las políticas estatales relacionadas con caminos y rutas bonaerenses a comienzos del siglo XX.

Otro de los trabajos estuvo dedicado a la historia de la Fiesta de la Galleta de Piso de Saladillo.

De esta manera, la jornada combinó temas de infraestructura, tradiciones populares y memoria comunitaria.

Una segunda parte con fuerte impronta regional

Luego del almuerzo, las actividades continuaron con nuevas ponencias.

Se presentaron trabajos vinculados con la memoria y el encuentro indígena, la reorganización de la costa atlántica bonaerense en 1978 y distintos episodios relacionados con los montaraces.

También hubo investigaciones sobre los piratas del Samborombón y la presencia de submarinos alemanes en la costa bonaerense.

Historias de la costa atlántica

La segunda parte tuvo una fuerte presencia de investigaciones vinculadas con las localidades costeras.

Se expusieron trabajos sobre los Pampistas que quedaron para siempre en Boulevard Atlántico, el fotógrafo Jorge Böhm y las playas del Tuyú.

También se abordó la historia del Club de Pesca de San Clemente del Tuyú y la composición antropológica de Santa Teresita.

Mar de Ajó, Santos Vega y la payada

Otros trabajos estuvieron dedicados a los 90 años de veraneos en Mar de Ajó y al arte de la payada.

También se presentó una investigación sobre la historia de la Estancia El Tuyú y el hallazgo de los restos de Santos Vega.

Las exposiciones permitieron recuperar distintas expresiones culturales y relatos asociados a la identidad regional.

Molina Campos y los pagos lavallenses

General Lavalle también estuvo presente dentro de los temas abordados.

Una de las ponencias se centró en las vacaciones y el arte de Florencio Molina Campos en los pagos lavallenses.

Además, se presentó una propuesta orientada a recuperar el nombre de Ajó para el partido de General Lavalle.

Un espacio para preservar memoria e identidad

A lo largo del encuentro se compartieron investigaciones de distintas localidades y se recuperaron historias vinculadas con pueblos, instituciones, personajes, paisajes y tradiciones de la Provincia.

La actividad permitió reforzar la importancia de preservar la memoria y el patrimonio como parte de la construcción de la identidad bonaerense.