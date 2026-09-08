Gray: "Estos encuentros nos permiten impulsar nuevas inversiones y generar más oportunidades de trabajo"

Una misión de empresarios chinos analiza realizar una inversión para construir un gran depósito en Esteban Echeverría. El intendente Fernando Gray recibió a la comitiva y encabezó una recorrida por el centro de distribución de Frávega, ubicado en el parque industrial de El Jagüel.

Durante la visita, los empresarios observaron el funcionamiento y la infraestructura del establecimiento con el objetivo de conocer las condiciones que ofrece el distrito para el desarrollo de proyectos vinculados con las actividades logística y comercial.

Gray señaló que la intención de los visitantes es avanzar con una inversión de importancia para instalar un depósito de grandes dimensiones en el municipio. En ese sentido, destacó el potencial de Esteban Echeverría para recibir nuevas iniciativas empresariales.

Los beneficios para las empresas que generen empleo local

El jefe comunal también mantuvo un encuentro con el empresario Tarek Zhang, a quien le presentó los alcances del programa Invertí en Esteban Echeverría.

Según explicó Gray, la iniciativa contempla que las compañías que se instalen en el municipio o amplíen sus operaciones y generen puestos de trabajo para residentes del distrito no paguen impuestos durante diez años.

La propuesta municipal apunta a facilitar la radicación y expansión de empresas, acompañar el desarrollo de nuevos proyectos y vincular las inversiones con la creación de empleo local.

“Estos encuentros nos permiten impulsar nuevas inversiones y generar más oportunidades de trabajo para nuestras vecinas y vecinos”, expresó Gray a través de sus redes sociales.

La recorrida por el establecimiento de Frávega permitió que los integrantes de la misión conocieran de manera directa el funcionamiento de un centro de distribución radicado en El Jagüel y evaluaran la infraestructura disponible para avanzar con su proyecto.