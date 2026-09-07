Otermín contrapuso la organización comunitaria con la “insensibilidad” del Gobierno nacional

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, recorrió Capilla del Señor, en el partido de Exaltación de la Cruz, donde visitó distintas instituciones y destacó el papel de la comunidad organizada para afrontar el escenario nacional y construir una alternativa hacia el futuro.

Otermín estuvo acompañado por Diego Nanni, Alejandro Dichiara y el intendente Luisma Martín. Durante la jornada, la comitiva recorrió el Museo del Periodismo, el Club Social y Deportivo Honor y Patria y la parroquia Exaltación de la Cruz.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal lomense presentó a Capilla del Señor como el primer pueblo histórico bonaerense y valoró la identidad cultural y comunitaria de la localidad.

“Amamos la provincia y nos encanta recorrerla para ver cómo en cada lugar los bonaerenses forjan comunidad”, expresó.

El papel de las instituciones locales

Otermín puso el foco en el trabajo que desarrollan los clubes, las sociedades de fomento, las iglesias, las escuelas y los centros de jubilados en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.

Según planteó, esos espacios cumplen un papel central en la construcción de vínculos sociales y en la organización cotidiana de los vecinos.

La recorrida por el Museo del Periodismo permitió conocer uno de los espacios vinculados con la historia de Capilla del Señor. La visita también incluyó al Club Honor y Patria, institución social y deportiva de la localidad, y a la parroquia Exaltación de la Cruz.

El intendente relacionó la tarea comunitaria de esas entidades con la necesidad de construir respuestas colectivas frente a la situación que atraviesa el país.

“Frente a la insensibilidad del Gobierno nacional, la comunidad organizada es el eje desde donde construir lo que viene”, afirmó.

La declaración se inscribe en el planteo que Otermín sostiene sobre la importancia de las instituciones territoriales y la participación social como herramientas para acompañar a las familias y fortalecer la vida en comunidad.

El jefe comunal cerró su publicación con un agradecimiento a quienes participaron de la visita y recibieron a la comitiva: “¡Gracias Exaltación por abrirnos los brazos!”.