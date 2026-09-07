Abad impulsó la cooperación con China y respaldó la renovación de la Juventud Radical

El legislador Maximiliano Abad mantuvo un encuentro con el embajador de la República Popular China en la Argentina, Wang Wei, con el objetivo de profundizar los vínculos de cooperación entre ambos países.

Abad participó de la reunión diplomática en su carácter de presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con la República Popular China.

Según explicó a través de sus redes sociales, el encuentro estuvo orientado a fortalecer la cooperación bilateral y repasar los principales puntos de una relación diplomática iniciada formalmente en 1972.

“Como presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con la República Popular China mantuve un encuentro con el embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei, con el objetivo de profundizar los lazos de cooperación bilateral entre ambos países”, señaló.

El respaldo chino al reclamo argentino por Malvinas

Abad recordó que, desde el establecimiento de las relaciones bilaterales mediante el Comunicado Conjunto de Bucarest, la Argentina sostiene el principio de una sola China y reconoce al gobierno de la República Popular China como el único gobierno legal de ese país.

El legislador también destacó la posición del gobierno chino respecto de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.

“En ese marco, agradecí especialmente el firme y constante apoyo de China al reclamo histórico y legítimo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas”, expresó.

La reunión puso así el foco en la continuidad del vínculo institucional, la cooperación bilateral y el acompañamiento de China a una de las principales posiciones sostenidas por la política exterior argentina.

Un llamado a fortalecer la Juventud Radical bonaerense

En otra publicación, Abad felicitó a Rocío Tedesco y a la nueva conducción de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires.

El dirigente planteó que la renovación partidaria requiere incorporar a los jóvenes a los espacios de decisión y otorgarles funciones concretas dentro de la estructura radical.

“La UCR se renueva cuando los jóvenes tienen responsabilidad real y no un lugar decorativo”, afirmó.

Abad también señaló que la nueva etapa deberá estar orientada a fortalecer la presencia territorial de la organización juvenil en toda la provincia.

“El desafío ahora es organización en los 135 municipios y una generación con voz propia. Siempre adelante”, completó.