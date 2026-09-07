El Parlasur aprobó por unanimidad un proyecto de Arrieta por la soberanía sobre Malvinas

El Parlamento del Mercosur aprobó por unanimidad un proyecto de declaración presentado por el vicepresidente del organismo por Argentina, Gustavo Arrieta, que reafirma la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La iniciativa fue respaldada durante la última sesión del Parlasur, realizada en Montevideo, por la totalidad de las delegaciones de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. En el caso argentino, el acompañamiento incluyó a todos los bloques políticos representados en el organismo.

El texto reclama al Reino Unido la reanudación de las negociaciones bilaterales para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, en cumplimiento de las resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas.

La votación consolidó así una posición común dentro del Parlamento regional en favor del reclamo argentino sobre el Atlántico Sur y del tratamiento de la causa Malvinas como una cuestión de alcance latinoamericano.

Un pronunciamiento previo a la cadena nacional de Milei

La aprobación del proyecto se produjo cuatro días antes de que el presidente Javier Milei brindara, el 3 de septiembre, una cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas.

En ese mensaje, el mandatario afirmó que las islas “son argentinas, por historia y por derecho” y anunció medidas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la zona.

Como informó GrupoLaProvincia.com, el mensaje presidencial abrió cuestionamientos opositores por la demora ante el proyecto petrolero Sea Lion y por las contradicciones atribuidas a la política exterior del Gobierno.

El pronunciamiento del Parlasur antecedió de ese modo a la decisión del Ejecutivo nacional de volver a colocar públicamente la cuestión Malvinas en el centro de la agenda política y diplomática.

El reclamo por la reanudación del diálogo

El proyecto impulsado por Arrieta sostiene que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos correspondientes, forman parte integrante del territorio de la República Argentina de acuerdo con sus derechos históricos y jurídicos.

También reafirma que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía constituye un objetivo legítimo e irrenunciable del pueblo argentino.

La declaración reivindica además la vigencia de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e insta a ambas partes a retomar las negociaciones para encontrar una solución pacífica.

El texto cuestiona la continuidad de la presencia británica en el Atlántico Sur y rechaza las acciones destinadas a consolidar o legitimar esa situación. A su vez, reclama al Reino Unido el cumplimiento de las resoluciones internacionales vinculadas con el proceso de descolonización.

Entre sus fundamentos, la propuesta menciona la reciente visita de la embajadora británica en Chile, Louise De Sousa, a las Islas Malvinas, considerada en el documento como una acción contraria a los esfuerzos internacionales orientados a generar condiciones para reanudar el diálogo.

“Malvinas no es solamente una causa argentina, sino también una causa regional. El respaldo del Mercosur es fundamental para sostener en todos los ámbitos internacionales el reclamo de soberanía y la necesidad de que el Reino Unido cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas y retome el camino del diálogo”, había señalado Arrieta al presentar el proyecto.

La aprobación unánime sumó un nuevo respaldo regional al reclamo argentino y reunió a las distintas fuerzas políticas representadas en el Parlasur alrededor de una posición común sobre la soberanía de las Islas Malvinas.