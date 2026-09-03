Ishii visitó a Cristina Kirchner: “Todos sabemos que es inocente”

El legislador bonaerense e intendente en uso de licencia de José C. Paz compartió imágenes del encuentro y cuestionó la situación judicial de la expresidenta. Además, le entregó un cuadro realizado por militantes del distrito.
Legislativas03 de septiembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El legislador bonaerense e intendente en uso de licencia de José C. Paz, Mario Ishii, visitó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ratificó públicamente su respaldo frente a la situación judicial que atraviesa.

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“Con mucha alegría visité a mi amiga y compañera, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, injustamente privada de su libertad”, expresó Ishii a través de sus redes sociales.

El dirigente peronista acompañó la publicación con imágenes del encuentro y contó que le llevó un presente confeccionado en José C. Paz. “Le llevé de regalo un cuadro que hicieron las compañeras de José C. Paz”, detalló.

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De esta manera, Ishii combinó el mensaje político con un gesto de acompañamiento personal hacia la expresidenta. En su publicación, se refirió a Cristina Kirchner como su “amiga y compañera” y cuestionó de manera directa su privación de la libertad.

El legislador bonaerense cerró su mensaje con una expresión de respaldo a la exmandataria y una definición sobre su situación judicial: “Dios la cuide siempre. Todos sabemos que es inocente”.

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