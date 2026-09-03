Ishii visitó a Cristina Kirchner: “Todos sabemos que es inocente”

El legislador bonaerense e intendente en uso de licencia de José C. Paz, Mario Ishii, visitó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ratificó públicamente su respaldo frente a la situación judicial que atraviesa.

“Con mucha alegría visité a mi amiga y compañera, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, injustamente privada de su libertad”, expresó Ishii a través de sus redes sociales.

El dirigente peronista acompañó la publicación con imágenes del encuentro y contó que le llevó un presente confeccionado en José C. Paz. “Le llevé de regalo un cuadro que hicieron las compañeras de José C. Paz”, detalló.

De esta manera, Ishii combinó el mensaje político con un gesto de acompañamiento personal hacia la expresidenta. En su publicación, se refirió a Cristina Kirchner como su “amiga y compañera” y cuestionó de manera directa su privación de la libertad.

El legislador bonaerense cerró su mensaje con una expresión de respaldo a la exmandataria y una definición sobre su situación judicial: “Dios la cuide siempre. Todos sabemos que es inocente”.