Mayra Mendoza acusó a Milei de “banalizar” el suicidio

La diputada bonaerense e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, cuestionó al presidente Javier Milei por utilizar una referencia al suicidio durante un discurso político y anunció que presentará una iniciativa vinculada con esa problemática en la Legislatura bonaerense.

La reacción se produjo luego de que el mandatario empleara la expresión “estamos decidiendo suicidarnos” al referirse a las alternativas electorales que, según su mirada, enfrentan los argentinos. La frase fue pronunciada durante el encuentro “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso, y alcanzó una amplia repercusión en redes sociales. La actividad se realizó el 2 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires.

“De pésimo gusto que Javier Milei banalice este tema en el marco del crecimiento dramático de la tasa de suicidios que se está verificando mientras avanzan las consecuencias dañinas de su política económica”, expresó Mendoza.

La dirigente consideró que el jefe de Estado debería reflexionar sobre las acciones que puede impulsar frente a esta problemática. También rechazó el tono elegido por Milei y afirmó que su expresión provocó “vergüenza” en lugar de resultar humorística.

“Antes que insistir en un intento de humor que no hace reír a nadie, haría bien en reflexionar sobre lo que puede hacer al respecto. Pero ya ha dejado claro que ni le interesa ni está a la altura del cargo que ocupa”, manifestó.

Una iniciativa en la Legislatura bonaerense

Mendoza adelantó que la próxima semana presentará una iniciativa en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires relacionada con la problemática del suicidio, aunque no dio precisiones sobre el contenido de la propuesta.

“Quienes sí creemos que la política debe ocuparse de estas problemáticas, la semana que viene estaremos presentando una iniciativa al respecto en la Legislatura bonaerense”, anticipó.

La diputada sostuvo que la intervención del Estado debe estar orientada al cuidado de la población, especialmente ante lo que definió como una realidad “adversa y agresiva”.

De esta manera, Mendoza combinó sus críticas al Presidente con el anuncio de una futura presentación legislativa, cuyos alcances se conocerán cuando la propuesta ingrese formalmente en la Legislatura bonaerense.