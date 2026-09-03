Empleo en caída: 21 provincias todavía no recuperan los puestos de trabajo perdidos desde 2023

A mayo de 2026, solo Neuquén, Río Negro y San Juan habían conseguido superar el nivel de trabajadores asalariados privados que tenían en noviembre de 2023.

La recuperación del empleo privado registrado todavía no logró extenderse al conjunto de las provincias argentinas. A mayo de 2026, solo Neuquén, Río Negro y San Juan habían conseguido superar el nivel de trabajadores asalariados privados que tenían en noviembre de 2023. En el mismo período, el país acumuló una pérdida de aproximadamente 241.000 puestos formales, equivalente a una caída del 3,8%.

Los datos surgen de un relevamiento de PensarLab, el centro de estudios de la Fundación Pensar, que analizó la evolución de las 24 jurisdicciones a partir de variables vinculadas con actividad económica, inversión, empleo privado, situación fiscal, presión tributaria, pobreza, educación y seguridad.

Neuquén es la provincia que exhibe el mejor desempeño en materia de empleo asalariado privado registrado desde noviembre de 2023. A mayo de este año, acumulaba una mejora del 7,6%, en un contexto marcado por la expansión de la actividad hidrocarburífera y el desarrollo de Vaca Muerta.

El crecimiento laboral se corresponde con el fuerte dinamismo que mostró la economía provincial. Según la medición, fue la jurisdicción que más creció durante 2024, con una expansión del 11,3%.

La explotación de petróleo y gas no solo incrementó la actividad directa en los yacimientos. También generó demanda sobre empresas proveedoras, servicios profesionales, transporte, logística, construcción y otras actividades asociadas al desarrollo energético.

Río Negro aparece en segundo lugar entre las provincias que consiguieron recuperar y superar el nivel de empleo privado registrado de noviembre de 2023. El incremento alcanzó el 3,4%.

San Juan completa el reducido grupo de jurisdicciones con saldo positivo, aunque con una variación mucho más acotada: 0,4%. En su caso, las expectativas están especialmente vinculadas con el desarrollo de la minería y la llegada de inversiones de gran escala.

El dato central, sin embargo, está en el contraste: de las 24 jurisdicciones argentinas, solamente tres tenían en mayo más empleo privado registrado que antes del inicio de la actual gestión nacional.

La actividad también muestra un país a dos velocidades

La diferencia entre provincias no se limita al mercado laboral. La evolución de la actividad económica durante 2024 también exhibió una marcada dispersión territorial.

Solo cinco jurisdicciones registraron crecimiento ese año. Neuquén volvió a ubicarse al frente, con una expansión del 11,3%, seguida por Córdoba, que avanzó 4,5%, y Santa Fe, con una mejora del 3,1%. Entre Ríos y La Pampa completaron el grupo, ambas con un crecimiento del 0,4%.

En el extremo contrario, Tierra del Fuego registró la mayor contracción, con una caída del 13,1%. Formosa tuvo un retroceso del 12,9%, Jujuy del 9,5%, San Luis del 8,8% y Chaco del 6,3%.

La distancia entre unas y otras refleja el impacto desigual del cambio de escenario económico. Las provincias con mayor exposición a sectores exportadores y recursos naturales encontraron nuevas oportunidades de inversión, mientras que aquellas más vinculadas al mercado interno enfrentaron mayores dificultades para recuperar actividad.

El RIGI profundiza la concentración de las inversiones

La distribución territorial de las grandes inversiones agrega otro elemento a la discusión. A mediados de agosto, PensarLab contabilizaba 21 proyectos aprobados dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, por un monto total de USD 46.709 millones.

De acuerdo con el relevamiento, esas iniciativas están asociadas a unos 95.175 empleos directos e indirectos. La mayoría corresponde a proyectos vinculados con petróleo, gas y minería y se concentra principalmente en provincias patagónicas y de la región cordillerana.

La magnitud de los desembolsos permite dimensionar el peso que están adquiriendo esas actividades en la nueva configuración productiva. También plantea un interrogante para el resto de las jurisdicciones: cómo participar de las cadenas de valor que generan esos proyectos y cómo atraer inversiones que no dependan exclusivamente de la disponibilidad de recursos naturales.

Para las provincias que quedan fuera de los grandes corredores energéticos y mineros, la competencia pasa por desarrollar infraestructura, capacitación laboral, proveedores locales y condiciones capaces de vincular sus economías con nuevas inversiones y mercados externos.

La llegada de capitales, por sí sola, tampoco garantiza que el impacto se distribuya de manera uniforme. El desafío está en cuánto empleo formal generan los proyectos, cuántas empresas locales pueden incorporarse como proveedoras y qué actividades permanecen en las economías provinciales una vez que comienza la etapa de explotación.

El nuevo mapa laboral abre una disputa entre provincias

El dato de los 241.000 puestos de trabajo privados perdidos desde noviembre de 2023 funciona como uno de los principales indicadores de esa transformación. El país todavía se encuentra 3,8% por debajo del nivel de empleo asalariado privado registrado de aquel momento, mientras tres provincias lograron colocarse por encima.

La diferencia también permite identificar cuáles son los sectores que están teniendo mayor capacidad para generar actividad en el nuevo escenario. Energía, minería, agro y exportaciones aparecen como protagonistas de las inversiones y de la expansión de determinadas economías regionales.

El problema es que esos motores no están distribuidos de manera uniforme. La disponibilidad de petróleo, gas y minerales coloca a determinadas provincias en una posición privilegiada para captar capitales, mientras otras deben competir a partir de infraestructura, capacidad industrial, logística, recursos humanos y desarrollo de proveedores.

La discusión que queda abierta hacia adelante no pasa solamente por cuánto crecerá la economía, sino por dónde se concentrará ese crecimiento y qué capacidad tendrán las provincias para convertir inversiones en empleo formal, empresas y actividad sostenida.