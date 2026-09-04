Abad respaldó las sanciones por Malvinas y pidió una política de Estado

El legislador Maximiliano Abad se pronunció luego del discurso en cadena nacional del presidente Javier Milei sobre la Cuestión Malvinas y sostuvo que el reclamo de soberanía debe ser abordado como una política de Estado, con la participación del Congreso y más allá de las diferencias partidarias.

Abad

“La Cuestión Malvinas no es bandera de un gobierno o de un partido político, es una causa del Estado argentino”, afirmó Abad a través de sus redes sociales.

El legislador celebró que el Poder Ejecutivo aplique, sobre la base de legislación anterior, sanciones frente al avance unilateral del Reino Unido en la exploración y explotación de recursos naturales. Según planteó, esas actividades contravienen resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La declaración se conoció después de que Milei dedicara una cadena nacional a la Causa Malvinas y anunciara medidas frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion en el Atlántico Sur. El Ejecutivo comunicó que enviará al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, además de reglamentar medidas contra las empresas involucradas en la explotación sin autorización argentina. El anuncio oficial fue difundido por Presidencia de la Nación.

“El mundo debe comprender que ningún interés extranjero va a usufructuar nuestro territorio sin consecuencias y que una población implantada no tiene derecho a la autodeterminación”, manifestó Abad.

El reclamo de Abad al Congreso

Para el legislador, la postura argentina requiere una intervención institucional que permita sostenerla más allá de una administración determinada. “Esa posición necesita la participación seria y responsable del Congreso de la Nación para generar una verdadera política de Estado en torno a la cuestión, que trascienda a una gestión”, señaló.

En ese sentido, anticipó que analizarán las iniciativas impulsadas sobre el tema y realizarán los aportes que consideren necesarios para fortalecer una estrategia nacional.

Abad también llamó a sostener el reclamo argentino en el ámbito internacional mediante el trabajo conjunto de las distintas fuerzas políticas. “La permanencia e insistencia en nuestro reclamo histórico a nivel global nos obliga a trabajar en conjunto y sin mezquindades”, expresó.

El legislador afirmó que el objetivo debe ser recuperar por la vía diplomática el ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.