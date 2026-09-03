Abad pidió reforzar la prevención y la respuesta institucional ante el maltrato animal

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad participó de una reunión de trabajo con el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte-Grand, y el presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata, Leandro Gabás, para avanzar en una iniciativa destinada a fortalecer la respuesta frente a los delitos contra los animales.

El encuentro apuntó a consolidar herramientas de prevención, capacitación y coordinación institucional, con el objetivo de mejorar tanto la detección de estos hechos como su abordaje.

También participó el concejal Ariel Bordaisco, presidente del bloque de la UCR + Nuevos Aires.

“No alcanza solamente con sancionar”

Abad planteó que la problemática requiere una mirada más amplia que la mera aplicación de sanciones posteriores.

“La violencia contra los animales es un problema que tenemos que abordar seriamente. No alcanza solamente con sancionar cuando el delito ya ocurrió: tenemos que trabajar sobre la prevención, la educación, la capacitación y una actuación coordinada de las instituciones”, sostuvo.

La propuesta busca justamente avanzar en esa dirección, fortaleciendo las capacidades de quienes intervienen en este tipo de situaciones.

Un convenio para mejorar la respuesta

La iniciativa contempla la articulación entre la Procuración General, el Colegio de Abogados, la Facultad de Derecho y la Defensoría del Pueblo, tal como señaló Conte-Grand, además de otros actores del ámbito académico.

El objetivo es desarrollar instancias de formación y generar herramientas que permitan una intervención más eficaz frente a hechos de maltrato y crueldad animal.

También se apunta a profundizar la conciencia sobre la protección jurídica de los animales.

Capacitación para operadores del sistema

Uno de los ejes será la formación de los distintos operadores que toman intervención ante estos delitos.

La intención es que cuenten con mejores herramientas para detectar, evaluar y abordar cada caso.

La capacitación aparece así como un componente central para lograr que la legislación existente pueda aplicarse de manera más efectiva.

También se apunta a evitar la reincidencia

La propuesta contempla además herramientas dirigidas a quienes hayan cometido delitos contra animales.

El objetivo es trabajar sobre la conciencia respecto de la gravedad de esas conductas y contribuir a reducir las posibilidades de reincidencia.

Este aspecto incorpora una mirada preventiva dentro del propio abordaje posterior al delito.

“Tenemos legislación que protege a los animales”

Abad sostuvo que el problema no radica únicamente en la falta de normas.

“Tenemos legislación que protege a los animales y sanciona el maltrato y la crueldad”, afirmó.

Para el senador, el desafío pasa por mejorar la capacidad institucional para que esas normas puedan traducirse en respuestas concretas.

“El desafío es que la protección sea efectiva”

“El desafío es que las instituciones tengan las herramientas, la formación y la coordinación necesarias para que esa protección sea efectiva”, señaló Abad.

La definición pone el foco en la articulación entre los distintos organismos que intervienen ante estas situaciones.

Según el planteo, una respuesta fragmentada reduce la capacidad de prevención y actuación.

Casos en Mar del Plata y la Provincia

Abad también señaló la existencia de casos de maltrato y crueldad animal tanto en Mar del Plata como en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Ese escenario, sostuvo, obliga a reforzar la respuesta institucional.

La propuesta apunta a que las capacitaciones y los mecanismos de articulación puedan aplicarse en distintos ámbitos y no queden limitados a una experiencia aislada.

Una mirada integral sobre la violencia

El trabajo conjunto prevé además incorporar los delitos contra los animales dentro de una mirada más amplia sobre las distintas manifestaciones de violencia.

La intención es analizar estas conductas también en relación con otros patrones de comportamiento delictivo.

De esta forma, la iniciativa busca combinar prevención, formación, detección y actuación institucional.

“No debemos naturalizar este problema”

Abad cerró con un llamado a fortalecer tanto la conciencia social como la capacidad del Estado.

“Proteger la vida de los animales requiere conciencia social, pero también un Estado y unas instituciones que sepan prevenir, detectar y actuar”, expresó.

Y concluyó: “Trabajar juntos nos permite dar una respuesta mucho más efectiva frente a un problema que no debemos naturalizar”.