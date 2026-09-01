Medicamentos, SIPBA e interna peronista: por qué Kicillof no pudo avanzar con sus leyes de salud

Comisión de Salud Pública en el Senado bonaerense.

El gobernador Axel Kicillof no logró que sus dos principales reformas sanitarias salieran de la comisión de Salud Pública del Senado bonaerense. Este martes, el cuerpo presidido por el senador de Fuerza Patria Pedro Borgini dejó en estudio el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense. Sin despacho, los expedientes no pueden pasar a Legislación General ni quedar habilitados para el recinto.

El resultado tuvo un componente político difícil de disimular. El peronismo dispone de cinco de las nueve bancas de la comisión, pero el kicillofismo no consiguió reunirlas detrás de los textos enviados por el Poder Ejecutivo. A la negativa que los bloques opositores habían adelantado tras la exposición del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, se sumaron objeciones dentro de Fuerza Patria y planteos de entidades privadas alcanzadas por la reforma.

El peronismo no reunió las firmas

La comisión está integrada por los senadores Borgini, Sergio Berni, Roxana López, Mónica Macha y Mario Ishii, por el oficialismo; Betina Riva y Diego Valenzuela, por La Libertad Avanza; María Emilia Subiza, por HECHOS; y Alex Campbell, por el PRO. Ishii y Valenzuela participaron de manera virtual. No hubo dictamen.

Comisión de Salud Pública en el Senado bonaerense.

Según pudo reconstruir este medio, sectores identificados con Cristina Kirchner pidieron más precisiones sobre ambas propuestas. Frente a la posibilidad de que la futura empresa celebre contratos con actores privados, plantearon que “la salud no es un negocio” y admitieron: “No nos queda claro ese punto”. También expresaron reparos sobre las facultades que el SIPBA asignaría al Ministerio de Salud para habilitar, fiscalizar y sancionar a prestadores privados.

El episodio resulta significativo porque el esquema integrado retoma una discusión que Cristina Kirchner promovió cuando era vicepresidenta y Kreplak pertenece a La Cámpora. Este martes, Ishii manifestó que no quería votar. “Estaba a las idas y vueltas, que sí, que no, pero no es ningún principiante. Hay otras cuestiones que lo están trabando”, interpretó, bajo reserva, uno de los presentes.

Una semana antes, Kreplak había defendido las iniciativas ante los senadores y asegurado que estaban pensadas para el largo plazo, “sin aumentar el presupuesto ni el gasto”. Borgini buscaba encaminar el dictamen durante este año, pero necesitaba el acompañamiento del resto del oficialismo ante el rechazo ya anunciado por las cuatro bancas opositoras.

IOMA reunió a una oposición dispersa

La Libertad Avanza cuestionó el costo fiscal, la creación de estructuras y una eventual “subordinación” municipal. Valenzuela calificó de “vagas” las explicaciones de Kreplak y preguntó si una comuna debería pedir autorización para pagar mejores salarios médicos o instalar un tomógrafo. El jefe del bloque libertario, Carlos Curestis, anticipó el rechazo y acusó al ministro de no responder por IOMA.

Desde HECHOS-UCR Identidad, el senador Marcelo Leguizamón objetó la creación de una nueva sociedad anónima y reclamó fortalecer el Instituto Biológico Dr. Tomás Perón. También recordó que Kreplak había prometido regresar con el titular de IOMA, Homero Giles. Subiza se declaró “muy escéptica y pesimista” sobre la coordinación provincial por encima de municipios y privados y mencionó el Hospital San Felipe de San Nicolás.

La senadora del monobloque UCR Nerina Neumann tampoco apoyó la empresa y pidió que los recursos de IOMA se destinen a sus dos millones de afiliados. Reclamó priorizar la obra social y la red de salud mental ante el suicidio adolescente y los consumos problemáticos, aunque valoró la articulación público-privada propuesta para el interior.

Kreplak respondió que aquella reunión no era el ámbito para tratar en profundidad la obra social y vinculó sus dificultades con una crisis más amplia del sistema y con la demanda que PAMI deriva al sector público. También invitó a los legisladores a debatir en el Congreso Provincial de Salud y los consejos regionales. En julio, legisladores libertarios habían llevado sus objeciones al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

Los privados piden precisiones

La Asociación de Hospitales, Clínicas y Establecimientos de Alta Complejidad (ACLIBA) y la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos (FECLIBA) tienen previsto reunirse el jueves con Kreplak. Las entidades buscan conocer el alcance de los controles contemplados por el SIPBA y cuestionan restricciones territoriales para determinados servicios, como la instalación de consultorios de imágenes frente a una clínica.

El SIPBA procura articular los subsectores público, privado y de la seguridad social, compartir información y organizar una Red Bonaerense por niveles de complejidad. También crea el Instituto Universitario Provincial de Salud “Floreal Ferrara”, el Registro Provincial de Financiadores y mesas con financiadores, sindicatos, universidades y colegios profesionales. Todo establecimiento debería evaluar y estabilizar las emergencias sin discriminación.

Kicillof amplió el programa Medicamentos Bonaerenses.

El Centro de Industria Farmacéutica, por su parte, tendría al Estado provincial como accionista mayoritario y funcionaría bajo la órbita de Salud. Podría investigar, producir y comercializar vacunas, medicamentos, insumos médicos y odontológicos, equipamiento, productos domisanitarios y cosméticos.

El nuevo texto incorpora análisis ambientales de agua, aire y suelo, la soberanía sanitaria y contratos con entidades públicas o privadas. Kicillof ya había impulsado una versión en 2024: obtuvo media sanción en Diputados, pero quedó detenida en el Senado por falta de votos.

Los expedientes seguirán en estudio y no tienen una nueva fecha confirmada de votación. “Lo dejamos en estudio porque creemos que podemos llegar a un consenso”, sostuvo uno de los participantes de la comisión.