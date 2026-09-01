Ludopatía infantil en la Provincia: los proyectos se multiplican, pero ninguna ley llega al recinto

Una nueva iniciativa presentada en Diputados propone convertir a los clubes en espacios de prevención y detección temprana.

La Legislatura bonaerense sumó una nueva propuesta para enfrentar el avance de las apuestas online entre niños, niñas y adolescentes. El diputado de Fuerza Patria Carlos Puglelli presentó un proyecto para incorporar a los clubes y las entidades deportivas dentro de la estrategia provincial de prevención de la ludopatía.

La iniciativa amplía el mapa de intervención hacia lugares que forman parte de la vida cotidiana de miles de jóvenes. Entrenadores, profesores, coordinadores y dirigentes podrían recibir herramientas para reconocer señales de alerta, orientar a las familias y facilitar la llegada a los dispositivos especializados del Estado.

Sin embargo, el expediente ingresa en una Cámara que ya acumula más de veinte proyectos vinculados con el juego problemático, sin que ninguno haya alcanzado hasta ahora una sanción legislativa de fondo.







Los clubes entran en la estrategia contra las apuestas

El proyecto de Puglelli modifica la Ley 12.108 de Promoción y Fiscalización del Deporte para establecer que los clubes bonaerenses también puedan desarrollar tareas de prevención, detección temprana, orientación y derivación frente al juego compulsivo.

El planteo parte del vínculo creciente entre el deporte y las plataformas digitales. Las apuestas en tiempo real, la publicidad durante los partidos, los patrocinios y la promoción realizada por influencers fueron naturalizando una asociación directa entre el resultado deportivo y la posibilidad de ganar dinero.

“El deporte no debe convertirse en una puerta de entrada al juego problemático”, advirtió el legislador en los fundamentos de la propuesta.

La iniciativa busca aprovechar el contacto diario de las instituciones con niños, niñas y adolescentes. Los adultos que trabajan allí podrían recibir capacitación para identificar cambios de conducta, ansiedad, irritabilidad, problemas de concentración, aislamiento o modificaciones repentinas en los vínculos sociales.

Puglelli aclaró que el objetivo no es convertir a entrenadores o dirigentes en profesionales de la salud ni trasladarles una responsabilidad terapéutica. Su intervención se limitaría a informar, concientizar, reconocer indicios y orientar hacia los organismos correspondientes.

El estudio Kids Online Argentina determinó que el 24% de quienes tienen entre 12 y 17 años apostó dinero por internet al menos una vez.

La propuesta establece que el Gobierno provincial deberá elaborar y distribuir gratuitamente los materiales, capacitaciones y herramientas necesarias.

Ese punto busca evitar que la política represente una nueva carga económica o administrativa para los clubes de barrio, muchos de los cuales sostienen sus actividades con cuotas sociales, aportes familiares y trabajo voluntario.

Las entidades tampoco quedarían a cargo de diagnosticar o tratar una adicción. Una vez detectada una posible situación problemática, deberían facilitar la derivación hacia los dispositivos públicos especializados. El proyecto también promueve prácticas deportivas libres de apuestas y acciones de concientización que permitan recuperar al club como espacio de pertenencia, formación y construcción de hábitos saludables.

Un fenómeno que crece desde el celular

La expansión del juego digital modificó las barreras tradicionales de acceso. Para apostar ya no es necesario ingresar a un casino o un bingo: alcanza con disponer de un teléfono, conexión a internet y alguna vía para transferir dinero.

El estudio Kids Online Argentina, desarrollado por UNICEF Argentina y UNESCO sobre más de 5.900 niños, niñas y adolescentes, determinó que el 24% de quienes tienen entre 12 y 17 años apostó dinero por internet al menos una vez. Más del 60% de la población relevada entre 9 y 17 años, además, conoce a alguien que participó en apuestas digitales.

El fútbol aparece como una de las principales puertas de entrada. Las transmisiones, la promoción de cuotas y la posibilidad de apostar durante el desarrollo del partido convierten al celular en una suerte de casino disponible durante las 24 horas. A diferencia de las plataformas habilitadas, los sitios clandestinos no aplican controles efectivos de identidad ni de edad.







El Gobierno provincial presentó en julio de 2024 un Plan Integral de Prevención y Tratamiento de la Ludopatía Adolescente, con participación de siete ministerios y organismos.

Durante aquel anuncio, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, informó que una primera encuesta sobre 434 estudiantes secundarios había registrado que el 34% apostó online alguna vez. Por el tamaño y las características de la muestra, ese porcentaje no puede trasladarse automáticamente a todos los alumnos de la Provincia, pero funcionó como una señal temprana sobre la penetración del fenómeno.

Un relevamiento posterior realizado en escuelas bonaerenses arrojó que alrededor del 4% de los estudiantes consultados apuesta al menos una vez por mes.

La Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, presidida por la legisladora de Fuerza Patria Micaela Olivetto.

Más de veinte iniciativas y ninguna regulación integral

El proyecto de Puglelli se incorpora a una lista que abarca casi todos los aspectos del problema. Entre las propuestas presentadas aparecen la prohibición o limitación de la publicidad, mayores controles sobre influencers y patrocinios deportivos, validación biométrica obligatoria, bloqueos de sitios dentro de las escuelas, restricciones al uso de billeteras virtuales pertenecientes a menores y programas de asistencia sanitaria.

También existen iniciativas para reforzar las sanciones contra quienes facilitan el acceso de adolescentes, capacitar a docentes y profesionales de la salud, crear líneas específicas de atención y garantizar la cobertura de tratamientos.

El problema no es, por lo tanto, la ausencia de proyectos. La Cámara baja acumula más de veinte expedientes, una comisión específica y ninguna ley integral aprobada.

La multiplicación de iniciativas muestra que existe una preocupación transversal, pero también expone la dificultad para ordenar las propuestas, acordar una regulación común y afectar intereses vinculados con un negocio que mueve grandes volúmenes de dinero.

En febrero, Diputados creó la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, presidida por la legisladora de Fuerza Patria Micaela Olivetto.

El nuevo órgano comenzó a funcionar en julio y quedó encargado de analizar la regulación, autorización y fiscalización del juego presencial y digital, además de las políticas de prevención y tratamiento.

En su primera reunión abordó proyectos de declaración y anticipó la convocatoria a especialistas. Sin embargo, todavía no produjo un dictamen sobre una regulación integral que pueda ser debatida en el recinto.

La comisión nació después de que fracasaran los intentos de tratar algunos de los expedientes existentes. Oficialismo y oposición acordaron entonces concentrar la discusión en un ámbito especializado, pero el cambio institucional aún no se tradujo en una ley.

Biometría y publicidad, las promesas pendientes

El plan anunciado por el Ejecutivo bonaerense en 2024 incluyó el bloqueo de las direcciones de internet de las plataformas de apuestas en las escuelas y la implementación de verificación biométrica en los seis sitios legales autorizados en la Provincia.

También contempló medidas de asistencia, capacitación docente, regulación publicitaria y acciones contra las redes clandestinas.

Dos años después, legisladores opositores cuestionan el nivel de cumplimiento de aquellas promesas y aseguran que sus pedidos de informes no fueron respondidos. Las objeciones alcanzan al Instituto Provincial de Lotería y Casinos, conducido por Gonzalo Atanasof, por la falta de precisiones sobre el alcance efectivo de los controles de identidad.

La discusión se profundiza porque el acceso de menores ocurre principalmente a través de plataformas ilegales, pero las empresas autorizadas también enfrentan reclamos para fortalecer sus filtros, limitar sus campañas y dejar de asociar las apuestas con referentes deportivos.