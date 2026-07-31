Más de veinte proyectos, una comisión y ninguna ley: la deuda de la Legislatura en la lucha contra la ludopatía

La ludopatía vuelve a marcar la agenda bonaerense. Proyectos, advertencias y una discusión que la Legislatura ya no puede seguir postergando.

La ludopatía pasó a convertirse en uno de los temas que más presión ejerce sobre la agenda legislativa bonaerense. El avance de las apuestas online entre adolescentes, la masificación de las billeteras virtuales y la creciente exposición a la publicidad durante eventos deportivos obligaron a la Cámara de Diputados a volver sobre un debate que acumula iniciativas desde hace años, aunque todavía sin una ley integral.

La preocupación atraviesa al oficialismo y a la oposición. En las últimas semanas comenzaron a confluir nuevos proyectos, se pusieron en marcha comisiones específicas y crecieron las advertencias de especialistas, funcionarios sanitarios y organismos públicos que describen un escenario cada vez más complejo.

Uno de los movimientos más relevantes fue la puesta en funcionamiento de la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, presidida por la diputada de Fuerza Patria Micaela Olivetto, un ámbito que tendrá la responsabilidad de analizar cerca de una veintena de expedientes presentados durante el último año.

La legisladora anticipó que el primer paso será convocar a especialistas para ordenar una discusión que lleva años acumulando proyectos sin llegar al recinto. "Vamos a tener un gran trabajo de cara a este año. La idea es que distintos especialistas puedan acercarse a la Legislatura para generar instancias de diálogo que nos permitan dar una respuesta a los bonaerenses frente a esta problemática", sostuvo.

Olivetto también puso el foco sobre una realidad que, según coinciden distintos sectores políticos, modificó por completo el fenómeno del juego compulsivo. "Hoy los chicos están a un clic de apostar, a otro clic de su billetera virtual y a otro de pedir un préstamo para seguir jugando", advirtió.

En paralelo, la comisión de Prevención de las Adicciones, encabezada por el diputado radical Valentín Miranda, volvió a incorporar las apuestas online entre sus principales ejes de trabajo. Allí fue declarada de interés legislativo la obra Ludopatía, la adicción del siglo XXI, de la psicóloga Débora Blanca, una de las especialistas que desde hace más de dos décadas estudia este tipo de consumos.

Dos proyectos que apuntan al corazón del problema

Mientras la nueva comisión comienza a organizar su agenda, distintos bloques opositores aceleraron la presentación de iniciativas para endurecer la regulación.

El expediente impulsado por Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal; el vicepresidente de la Cámara Matías Civale; Silvina Vaccarezza; Andrés De Leo; Romina Braga y Alejandro Rabinovich propone modificar la Ley 15.131 de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo.

La iniciativa incorpora a niñas, niños y adolescentes como población prioritaria, obliga a hospitales públicos, centros de atención primaria y servicios de salud mental infantojuvenil a implementar mecanismos de detección temprana y garantiza la cobertura integral de IOMA para tratamientos vinculados al juego compulsivo.

Además, prevé sanciones más severas para quienes faciliten el acceso de menores a plataformas de apuestas. En simultáneo, la presidenta del bloque UCR-Unión Cívica Radical, Alejandra Lordén, presentó otro proyecto con un enfoque más amplio.

La propuesta busca prohibir la publicidad de apuestas, bebidas alcohólicas, tabaco y otros productos restringidos para menores en un radio de 300 metros de escuelas, clubes, hospitales y espacios recreativos. También plantea limitar la difusión de estos anuncios entre las 6 y las 22 en medios con licencia provincial, exigir filtros de edad en plataformas digitales y eliminar la presencia de logos de casas de apuestas en la indumentaria utilizada por divisiones infantiles.

El texto también contempla la creación de un Fondo Provincial de Salud Mental Infanto-Juvenil financiado con multas y recursos presupuestarios, además de incorporar contenidos específicos sobre publicidad y consumos problemáticos dentro del sistema educativo.

Salud Mental advierte que el fenómeno ya se refleja en los hospitales

El crecimiento de las apuestas online también encendió alarmas dentro del sistema sanitario bonaerense. La subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias del Ministerio de Salud bonaerense, Julieta Calmels, explicó a Radio Provincia que la problemática debe analizarse dentro del universo de los nuevos consumos vinculados a las tecnologías.

"La ludopatía hay que leerla en el marco de los problemas de consumo. Es una temática que ya venía creciendo a partir del uso de las nuevas tecnologías y por eso la Provincia impulsa la campaña 'Viciar con las apuestas no da', que busca interpelar la relación de los jóvenes con las tecnologías", afirmó.

La funcionaria señaló que durante el Mundial 2026 volvió a observarse una fuerte exposición a las plataformas de apuestas. "Las pausas de hidratación abren lógicas de estimulación a las apuestas. Es un tema que venimos investigando hace tiempo", explicó.

Calmels también describió cuáles son algunos de los principales indicadores que pueden alertar sobre un consumo problemático.

"Hay que prestar atención cuando la relación con las apuestas empieza a afectar el descanso, cuando se compromete dinero que no se tiene, aparecen pedidos de préstamos o la persona permanece constantemente pendiente de jugar", indicó.

La funcionaria recordó además que la provincia cuenta con diez centros especializados para atender esta problemática y que el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo brinda atención gratuita durante las 24 horas a través de la línea 0800-444-4000.

Publicidad, fútbol e influencers bajo la lupa

Otro de los ejes que ganó protagonismo en el debate es la promoción constante de las apuestas deportivas. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la diputada bonaerense de la Coalición Cívica Romina Braga advirtió que el Mundial terminó potenciando un modelo de negocios que acerca cada vez más el juego a adolescentes y jóvenes mediante transmisiones deportivas, redes sociales e influencers.

"El fútbol está dejando de ser una experiencia comunitaria para transformarse en una plataforma de especulación financiera permanente para nuestros chicos", alertó.

En la misma línea, el defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, definió el contexto actual como "el Mundial de la Ludopatía" y cuestionó la falta de regulaciones más estrictas sobre la publicidad de las plataformas.

Según relevamientos difundidos por la Defensoría, ocho de cada diez menores de 25 años apostaron alguna vez y la edad de inicio se ubica entre los 12 y los 13 años.

Los municipios también empiezan a tomar decisiones

Mientras la Legislatura intenta construir consensos, algunos municipios comenzaron a avanzar con medidas propias.

El caso más resonante es el de Castelli, donde el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza impulsada por el intendente Francisco Echarren que prohíbe el acceso a plataformas de apuestas online desde escuelas, dependencias municipales y redes públicas de internet.

La iniciativa se implementará junto con la cooperativa local CUECCA e incluye campañas de prevención destinadas especialmente a adolescentes.

"Las apuestas online quedan prohibidas. No vamos a dejar que nuestra comunidad caiga en la ludopatía", afirmó el jefe comunal al presentar la medida.

La decisión convirtió a Castelli en uno de los primeros distritos bonaerenses en adoptar una regulación específica mientras la discusión continúa abierta en la Legislatura provincial.