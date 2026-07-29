La agenda por Malvinas crece en la Legislatura: la Scaloneta, Milei y el reclamo por los colectivos

La bandera por Malvinas que exhibió la Selección tras el triunfo ante Inglaterra.

La bandera que la Selección argentina desplegó después de vencer 2 a 1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 siguió jugando fuera de la cancha. En menos de dos semanas, el gesto por la soberanía sobre las Islas Malvinas derivó en homenajes a los futbolistas, declaraciones legislativas, cruces con Javier Milei y un reclamo por la presunta quita de insignias en colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El peronismo bonaerense encontró allí un punto de contraste con la Casa Rosada. Fuerza Patria impulsó una serie de iniciativas atravesadas por la misma lectura: la actuación de la Scaloneta y la exhibición de la consigna “Las Malvinas son argentinas” excedieron el resultado deportivo y proyectaron un mensaje nacional ante una audiencia global.

La bandera que abrió otro partido

La controversia había comenzado antes de la semifinal. Una restricción atribuida a la FIFA impedía ingresar al estadio con imágenes de las Islas. La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, explicó que el protocolo buscaba evitar mensajes “provocativos” y mencionó “el mapita de Malvinas” como contenido político.

Señora, el "mapita" de Malvinas que menciona es parte del mapa de la Argentina.#malvinasargentinas https://t.co/FFn5nCtSgB — Fernando Coronel (@fernand_coronel) July 15, 2026

La diputada bonaerense Silvina Nardini, referente del Frente Grande, respondió que el reclamo argentino no constituye una expresión de violencia u odio. El senador Fernando Coronel fue más directo: “El ‘mapita’ de Malvinas que menciona es parte del mapa de la Argentina”.

También protestó el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata. Desde La Libertad Avanza, el presidente del bloque de Diputados, Agustín Romo, sostuvo que la decisión había sido unilateral de la FIFA y el FBI y negó que el Gobierno nacional la hubiera avalado.

La discusión ya arrastraba las antiguas expresiones de admiración de Milei por Margaret Thatcher. El vocero presidencial, Adrián Ravier, intentó circunscribir esa valoración al programa económico de la ex primera ministra británica.

Los elogios de Milei a Thatcher.

Después del triunfo argentino, los jugadores mostraron la bandera sobre el césped. Milei calificó inicialmente el episodio en sus redes como un “berrinche propio de adolescente termo mononeural”. Horas después consideró la expresión “entendible y legítima por la emoción” y reafirmó que la recuperación de las Islas debe buscarse por la vía diplomática y con “inteligencia en el accionar”.

Dos homenajes, figuras distintas

El diputado de Fuerza Patria Ricardo Lissalde presentó un proyecto de beneplácito por la conducta del plantel. En sus fundamentos sostuvo que la “manifestación pacífica” permitió visibilizar una causa “histórica, legítima e irrenunciable” y aclaró que reivindicar los derechos soberanos en escenarios internacionales no supone promover confrontaciones.

Por separado, el legislador de la Séptima sección impulsó distinciones como Personalidad Destacada de la Provincia para nueve integrantes bonaerenses del seleccionado que conduce Lionel Scaloni: Gerónimo Rulli, Juan Musso, Facundo Medina, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Thiago Almada, Nicolás González, Valentín Barco y Lautaro Martínez, autor del gol decisivo frente a Inglaterra.

Otra iniciativa del diputado Mariano Cascallares avanzaba para reconocer a Nicolás Tagliafico, nacido en Rafael Calzada. La Legislatura ya había homenajeado, entre otros campeones, a Emiliano “Dibu” Martínez.

La senadora del Frente Renovador Malena Galmarini anunció otra propuesta después del subcampeonato: declarar ciudadanos ilustres bonaerenses a los integrantes del plantel nacidos en la Provincia. Además, convocó al Congreso y a las demás legislaturas a extender el reconocimiento al resto del equipo.

“No fueron protagonistas solo de una gesta deportiva. Fueron la expresión de la dignidad de un pueblo que enfrenta los desafíos con sacrificio, fortaleza, talento y trabajo colectivo. Fueron quienes les mostraron al mundo que no renunciamos a Malvinas”, afirmó Galmarini.

De la cancha a los colectivos

Lissalde también presentó un proyecto de repudio y preocupación a partir de denuncias de choferes y representantes gremiales sobre supuestas directivas para retirar los distintivos de unidades del AMBA, varias de ellas pertenecientes al grupo DOTA, y del sistema ferroviario.

La Ley 27.023 exige que los transportes públicos alcanzados exhiban la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas”.

La Ley nacional 27.023, sancionada en 2014, obliga a los medios de transporte público de pasajeros alcanzados por la norma a exhibir en un lugar visible la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas”. El diputado sostuvo que la inscripción cumple una función normativa y pedagógica y honra a los excombatientes y caídos en la guerra de 1982.

DOTA negó una eliminación permanente y aseguró que estaba renovando calcos con varios años de antigüedad. Indicó que los coches cero kilómetro ya tienen los nuevos distintivos y que algunas unidades circulan con ellos. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte también aclaró que “en ningún momento se modificó ni se puso en duda la vigencia de esta obligación”.