El fantasma de las inundaciones reabre el debate por las obras pendientes en la Provincia

La oposición reclamó un informe actualizado sobre los trabajos hidráulicos inconclusos y pidió acelerar las intervenciones consideradas estratégicas.

La posibilidad de que el fenómeno de El Niño vuelva a impactar con fuerza sobre gran parte del territorio bonaerense reactivó un viejo debate: el estado de las obras hidráulicas destinadas a prevenir inundaciones. Mientras el Gobierno de Axel Kicillof puso en marcha un esquema de monitoreo y coordinación para enfrentar un escenario climático complejo, desde la oposición reclamaron conocer qué trabajos permanecen paralizados o inconclusos y exigieron priorizar aquellos considerados estratégicos.

En ese contexto, el diputado provincial de la Coalición Cívica Luciano Bugallo, representante de la Cuarta sección electoral, presentó un proyecto para solicitar al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que conduce Gabriel Katopodis, un informe detallado sobre las obras hidráulicas pendientes en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa legislativa fue acompañada por el presidente del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados bonaerense, Andrés De Leo, y propone que la cartera provincial elabore, en un plazo máximo de 30 días, un relevamiento integral de las obras hidráulicas y de todas las intervenciones vinculadas con la prevención, mitigación y control de inundaciones que permanezcan demoradas, paralizadas o sin finalizar en los municipios bonaerenses.

Además, los legisladores solicitaron que, en coordinación con los gobiernos locales, el Ministerio arbitre las medidas necesarias para impulsar la conclusión de aquellas obras consideradas prioritarias por su impacto en la reducción del riesgo hídrico.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Bugallo aclaró que el proyecto no busca interferir en las atribuciones del Poder Ejecutivo respecto de la planificación de la obra pública, sino obtener información actualizada que permita dimensionar el estado de situación y contribuir a la definición de prioridades frente a un escenario climático que podría agravarse en los próximos meses.

La advertencia por un Niño de fuerte intensidad

El planteo legislativo se produjo luego de que distintos organismos especializados advirtieran sobre la consolidación de una nueva fase cálida del fenómeno ENOS.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) estimó una elevada probabilidad de que entre noviembre y enero se registre un episodio de El Niño de gran intensidad. En la misma línea, el climatólogo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), José Luis Stella, confirmó recientemente que el fenómeno ya comenzó a desarrollarse.

Ante ese panorama, Bugallo sostuvo que la provincia de Buenos Aires presenta una alta vulnerabilidad frente a lluvias intensas, con antecedentes de eventos que provocaron daños en viviendas, escuelas, hospitales, caminos rurales, infraestructura vial y redes de servicios públicos, además de importantes pérdidas para la producción agropecuaria.

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador remarcó que contar con un diagnóstico actualizado permitiría identificar las obras demoradas, optimizar la asignación de recursos públicos y fortalecer la coordinación entre la Provincia y los municipios.

Asimismo, sostuvo que invertir en infraestructura preventiva resulta más eficiente desde el punto de vista económico que afrontar posteriormente los costos derivados de emergencias, evacuaciones y reconstrucción.

La Provincia activó el Comité de Gestión del Riesgo ante la llegada de “El Niño”.

La Provincia ya activó su esquema de respuesta

El reclamo legislativo se produce mientras el Gobierno bonaerense avanza con un plan específico para afrontar un eventual incremento de lluvias durante la segunda mitad de 2026.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Ministerio de Infraestructura activó el Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias (CORE), un espacio de coordinación que reúne a las áreas de Recursos Hídricos, Energía, Planificación, Vialidad Provincial, la Autoridad del Agua, Aguas Bonaerenses (ABSA), OCEBA y Buenos Aires Energía para preparar la respuesta frente a posibles contingencias.

El ministro Gabriel Katopodis explicó que desde hace meses se ejecutan tareas de limpieza de ríos, arroyos y canales, reacondicionamiento de alcantarillas, reparación de compuertas, estaciones de bombeo y trabajos destinados a mejorar el escurrimiento del agua.

El funcionario sostuvo además que la crisis climática dejó de ser una hipótesis para transformarse en una realidad permanente y afirmó que la obra pública constituye una herramienta central para reducir los impactos de estos eventos extremos.

En #9deJulio iniciamos la limpieza del Canal Cañada del Saladillo.



Estamos realizando tareas de limpieza y reacondicionamiento para mejorar el escurrimiento del agua y optimizar el funcionamiento del canal.



🚜 850 metros.

➖ Tramo entre la RP 65 y la localidad 12 de octubre. pic.twitter.com/iHCB0PVanZ — Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (@MInfraPBA) July 2, 2026

La estrategia provincial no se limita a la infraestructura urbana. El Ministerio de Desarrollo Agrario, encabezado por Javier Rodríguez, presentó ante la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario Bonaerense (CEDABA) un diagnóstico que proyecta cerca de un 90% de probabilidad de consolidación de una fase cálida del ENOS durante la campaña agrícola 2026/2027.

Los equipos técnicos identifican especialmente vulnerables a las zonas del noroeste bonaerense, el centro provincial y sectores de la cuenca del río Salado, donde algunos suelos ya presentan elevados niveles de saturación.

En paralelo, la Provincia desarrolla trabajos sobre canales, puentes, alcantarillas, cunetas y caminos rurales, además de líneas de asistencia para productores afectados por fenómenos climáticos extremos.

Una discusión que vuelve con cada alerta climática

Las advertencias sobre la posible llegada de un Niño intenso reinstalaron una discusión recurrente en la provincia de Buenos Aires: cuánto pesa la prevención frente a la emergencia.

Mientras el Gobierno provincial sostiene que ya puso en marcha un esquema integral de monitoreo y obras para reducir riesgos, desde la oposición buscan conocer el estado real de las intervenciones pendientes y acelerar aquellas que consideran indispensables antes del período de mayores precipitaciones previsto para los próximos meses.