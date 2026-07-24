Nuevos aranceles de EEUU a la Argentina: qué cambia

Estados Unidos aplicará desde este viernes nuevos aranceles a las importaciones provenientes de 60 socios comerciales, entre ellos la Argentina. La medida alcanzará a países que representan el 99,4% de las compras estadounidenses al exterior y abrirá un nuevo escenario para las exportaciones nacionales.

Los gravámenes comenzarán a regir a partir de las 00 del 24 de julio y tendrán alícuotas de entre el 10% y el 12,5%, según el país y los productos involucrados. En el caso de la Argentina, el recargo será del 10% para los bienes comprendidos por la resolución.

La decisión fue anunciada por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, pocas horas antes del vencimiento de los gravámenes temporales que la administración de Donald Trump había establecido mediante la Sección 122 de la Ley de Comercio.

El esquema anterior tenía una vigencia máxima de 150 días. La nueva medida, en cambio, se ampara en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974 y apunta a sostener la política arancelaria de Washington bajo otro mecanismo legal.

Cómo afectarán los aranceles a la Argentina

El nuevo recargo encarecerá el ingreso al mercado estadounidense de los productos argentinos alcanzados. Los importadores deberán afrontar un costo adicional, que podría ser absorbido por las empresas, trasladado a los precios o derivar en una revisión de los pedidos.

El impacto dependerá de la composición de las exportaciones comprendidas, del margen de cada sector para absorber el incremento y de las condiciones comerciales pactadas con los compradores estadounidenses.

Para algunas empresas, el nuevo escenario podría implicar una pérdida de competitividad frente a productores locales o proveedores extranjeros que cuenten con mejores condiciones de acceso.

También podría generar renegociaciones de contratos, cambios en la estructura de costos o la búsqueda de otros destinos para los productos que enfrenten mayores dificultades para ingresar a Estados Unidos.

La Argentina quedó dentro del grupo alcanzado por el gravamen del 10%, junto con Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

El argumento utilizado por Estados Unidos

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos justificó la decisión al considerar que los países investigados no impusieron o no aplicaron de manera eficaz prohibiciones contra la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

“El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales”, declaró Greer.

El funcionario sostuvo que Estados Unidos aplica desde hace casi un siglo una prohibición sobre este tipo de mercaderías y reclamó que sus socios comerciales adopten mecanismos similares.

Según Washington, la medida busca corregir una práctica que constituye una violación de los derechos humanos y que, al mismo tiempo, distorsiona las condiciones comerciales.

La resolución también se inscribe en una nueva etapa de la política comercial estadounidense, con mayores barreras para productos vinculados directa o indirectamente con China.

Qué productos quedarán exceptuados

El nuevo gravamen no se aplicará a todas las exportaciones argentinas. El documento difundido por el Gobierno estadounidense incluye bienes alcanzados y distintas categorías de productos exceptuados.

Entre las exclusiones aparecen materias primas cuya aplicación podría provocar problemas de abastecimiento dentro de Estados Unidos o generar alteraciones sobre otras actividades económicas.

También podrán quedar afuera bienes que no puedan cultivarse o producirse en cantidades suficientes dentro del territorio estadounidense, que no puedan obtenerse a precios razonables o que no cuenten con proveedores alternativos.

Además, estarán exceptuados los artículos y componentes sujetos a los aranceles de la Sección 232. En esa categoría se encuentran el acero, el aluminio, los automóviles y las autopartes.

Esto significa que esos productos no recibirán el nuevo recargo establecido mediante la Sección 301, aunque continuarán comprendidos por los regímenes arancelarios que ya se les aplican.

En el caso de la Argentina, Estados Unidos también concederá exenciones específicas para determinados bienes. Washington señaló que esas excepciones buscarán alentar al país a cumplir sus compromisos contra la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

Una nueva presión sobre el comercio argentino

La inclusión de la Argentina dentro de la medida suma un nuevo desafío para los sectores que venden sus productos en Estados Unidos.

Aunque no todas las exportaciones quedarán alcanzadas, será necesario evaluar qué bienes deberán afrontar el recargo y qué proporción del comercio bilateral representan.

También serán importantes las gestiones oficiales y empresariales para ampliar las excepciones, reducir el impacto sobre los envíos argentinos o evitar que las condiciones se vuelvan más restrictivas.

La ofensiva comercial estadounidense se profundizó durante los últimos días. La administración de Trump también anunció aranceles del 50% para numerosos productos canadienses y una tarifa del 25% sobre una amplia variedad de bienes provenientes de Brasil.

Para la Argentina, el efecto final dependerá del listado de productos alcanzados, del peso de las excepciones y de la capacidad de los exportadores para mantener sus operaciones sin perder competitividad.