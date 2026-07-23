El consumo masivo volvió a retroceder en junio y completó seis meses consecutivos de caídas interanuales. El volumen vendido en los distintos canales comerciales disminuyó 2,7% respecto del mismo mes de 2025 y acumuló una baja del 2,9% durante el primer semestre de 2026.

Los datos surgen del relevamiento realizado por la consultora Scentia, que analiza la evolución de las ventas en supermercados, mayoristas, autoservicios independientes, almacenes, kioscos, farmacias y plataformas de comercio electrónico.

Además de la comparación interanual negativa, el consumo registró durante junio una caída mensual del 2,4% frente a mayo, lo que mostró que la retracción no logró interrumpirse pese a la desaceleración de la inflación.

Los supermercados cerraron el semestre con una baja del 4,6%

La caída acumulada no tuvo la misma intensidad en todos los canales. Los supermercados de cadena registraron una contracción del 4,6% durante los primeros seis meses del año.

La medición de este segmento comprende 3.022 establecimientos y abarca la totalidad de los puntos de venta relevados por la consultora.

Dentro de los supermercados, las mayores bajas acumuladas se observaron en bebidas sin alcohol, con un retroceso del 9,1%; productos perecederos, con una disminución del 8,9%; y artículos de higiene y cosmética, que cayeron 4,9%.

En la comparación interanual correspondiente exclusivamente a junio, las ventas de las grandes cadenas retrocedieron 2,6%. Los productos perecederos bajaron 7,9%, mientras que bebidas sin alcohol e higiene y cosmética disminuyeron 5,9%.

Mayoristas y autoservicios también terminaron en terreno negativo

Los supermercados mayoristas acumularon una caída del 3,8% en el primer semestre. En junio, el descenso interanual alcanzó el 3,3%, con una fuerte retracción de las bebidas sin alcohol, cuyas ventas bajaron 21%.

Los autoservicios independientes, por su parte, cerraron los primeros seis meses del año con una contracción del 3,2%. Durante junio registraron una caída interanual del 1,6%, impulsada principalmente por una baja del 13,2% en los productos perecederos.

También se redujo el consumo en almacenes y kioscos, que acumuló un retroceso del 2,3%. Las farmacias quedaron cerca de la estabilidad, aunque finalizaron el período con una variación negativa del 0,3%.

Qué productos registraron las mayores caídas

El análisis por categorías mostró que los productos destinados al desayuno y la merienda encabezaron las bajas de junio, con una disminución interanual del 7,7%. En el acumulado del año, ese rubro cayó 5,3%.

Los productos para la limpieza de la ropa y el hogar retrocedieron 6,2% interanual y acumularon una baja del 7,1%. Los perecederos disminuyeron 5,7% respecto de junio de 2025, mientras que los artículos de compra impulsiva bajaron 5,3%.

Los productos de higiene y cosmética registraron una caída interanual del 3,7%. La categoría de alimentación mostró un comportamiento más estable, con una reducción del 0,5% en junio y del 0,2% en el semestre.

Las bebidas con alcohol fueron una de las pocas categorías que crecieron durante el mes, con una suba interanual del 9,4%. Las bebidas sin alcohol también mostraron una mejora mensual frente al año anterior, con un incremento del 3,5%, aunque continuaron entre los rubros más afectados en el acumulado del semestre.

El comercio electrónico fue la excepción

El comercio electrónico volvió a diferenciarse del resto de los canales. Las ventas digitales crecieron 41% interanual durante junio y acumularon una expansión del 34,8% en la primera mitad del año.

El crecimiento estuvo impulsado por las ventas de alimentos básicos, que aumentaron 54,6% durante junio, y de bebidas con alcohol, que avanzaron 61,8%.

En el acumulado semestral, los alimentos vendidos por internet crecieron 48,8%, las bebidas con alcohol subieron 37,7% y los productos de desayuno y merienda aumentaron 34,4%.

Pese al crecimiento del canal digital, el volumen general de consumo permanece por debajo de los niveles registrados en años anteriores. La medición correspondiente a junio de 2026 equivale al 82,9% del volumen alcanzado en enero de 2023, una diferencia que expone las dificultades para consolidar una recuperación sostenida de las ventas.