Clausura 2026: días, horarios y TV de todos los partidos de la fecha 1
El Torneo Clausura 2026 comenzará este jueves 23 de julio con una primera fecha que se extenderá durante cuatro días y contará con 15 partidos correspondientes a las zonas A y B, además de un encuentro interzonal.
La jornada inaugural tendrá tres partidos el jueves, cinco el viernes, cuatro el sábado y otros tres el domingo. Todos los encuentros serán televisados por TNT Sports o ESPN Premium.
El campeonato se pondrá en marcha a las 19.30 con dos compromisos en simultáneo: Belgrano recibirá a Rosario Central y Sarmiento enfrentará a Argentinos Juniors. Más tarde, desde las 21.45, Defensa y Justicia jugará ante Aldosivi.
Cuándo juegan River y Boca
River debutará el sábado 25 de julio a las 19.15 frente a Barracas Central. El encuentro se disputará por la Zona B y será televisado por TNT Sports.
Nazareno Arasa fue designado como árbitro principal, acompañado por Juan Mamani y Maximiliano Castelli como asistentes. Pablo Echavarría estará a cargo del VAR.
Boca, en tanto, comenzará su participación el domingo 26 de julio a las 19.30 como visitante de Deportivo Riestra. El partido corresponderá a la Zona A y se podrá ver por ESPN Premium.
Hernán Mastrángelo será el árbitro del encuentro. El juez integró el equipo arbitral del último Mundial y se desempeñó en el VAR. Lucas Novelli estará a cargo del videoarbitraje.
Los partidos destacados de la primera fecha
Además de los debuts de River y Boca, la jornada tendrá otros encuentros importantes. Racing recibirá a Gimnasia el viernes desde las 19, mientras que Vélez jugará a la misma hora ante Instituto.
El sábado, Newell’s será local de Talleres desde las 17 y Lanús cerrará la jornada frente a San Lorenzo, a partir de las 21.30.
El domingo también se enfrentarán Estudiantes e Independiente, desde las 17.15, antes del cierre de la fecha con Deportivo Riestra-Boca.
Agenda completa de la fecha 1 del Clausura
Jueves 23 de julio
19.30: Belgrano-Rosario Central, Zona B — TNT Sports
Árbitro: Sebastián Zunino.
VAR: Germán Delfino.
19.30: Sarmiento-Argentinos, Zona B — ESPN Premium
Árbitro: Luis Lobo Medina.
VAR: Gastón Monsón Brizuela.
21.45: Defensa y Justicia-Aldosivi, interzonal — ESPN Premium
Árbitro: Daniel Zamora.
VAR: Fernando Echenique.
Viernes 24 de julio
16.45: Gimnasia de Mendoza-Central Córdoba, Zona A — TNT Sports
Árbitro: Andrés Gariano.
VAR: Fabrizio Llobet.
19.00: Racing-Gimnasia, Zona B — ESPN Premium
Árbitro: Nicolás Ramírez.
VAR: Héctor Paletta.
19.00: Vélez-Instituto, Zona A — TNT Sports
Árbitro: Andrés Merlos.
VAR: Adrián Franklin.
21.15: Huracán-Banfield, Zona B — ESPN Premium
Árbitro: Juan Pafundi.
VAR: Laura Fortunato.
21.15: Platense-Unión, Zona A — TNT Sports
Árbitro: Sebastián Martínez.
VAR: Salomé Di Iorio.
Sábado 25 de julio
14.45: Estudiantes de Río Cuarto-Tigre, Zona B — TNT Sports
Árbitro: Bryan Ferreyra.
VAR: Silvio Trucco.
17.00: Newell’s-Talleres, Zona A — ESPN Premium
Árbitro: Jorge Baliño.
VAR: José Carreras.
19.15: River-Barracas Central, Zona B — TNT Sports
Árbitro: Nazareno Arasa.
VAR: Pablo Echavarría.
21.30: Lanús-San Lorenzo, Zona A — ESPN Premium
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Diego Ceballos.
Domingo 26 de julio
15.00: Atlético Tucumán-Independiente Rivadavia, Zona B — ESPN Premium
Árbitro: Álvaro Carranza.
VAR: Maximiliano Macheroni.
17.15: Estudiantes-Independiente, Zona A — TNT Sports
Árbitro: Pablo Dóvalo.
VAR: Sebastián Habib.
19.30: Deportivo Riestra-Boca, Zona A — ESPN Premium
Árbitro: Hernán Mastrángelo.
VAR: Lucas Novelli.