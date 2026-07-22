Clausura 2026: días, horarios y TV de todos los partidos de la fecha 1

El Torneo Clausura 2026 comenzará este jueves 23 de julio con una primera fecha que se extenderá durante cuatro días y contará con 15 partidos correspondientes a las zonas A y B, además de un encuentro interzonal.

La jornada inaugural tendrá tres partidos el jueves, cinco el viernes, cuatro el sábado y otros tres el domingo. Todos los encuentros serán televisados por TNT Sports o ESPN Premium.

El campeonato se pondrá en marcha a las 19.30 con dos compromisos en simultáneo: Belgrano recibirá a Rosario Central y Sarmiento enfrentará a Argentinos Juniors. Más tarde, desde las 21.45, Defensa y Justicia jugará ante Aldosivi.

Cuándo juegan River y Boca

River debutará el sábado 25 de julio a las 19.15 frente a Barracas Central. El encuentro se disputará por la Zona B y será televisado por TNT Sports.

Nazareno Arasa fue designado como árbitro principal, acompañado por Juan Mamani y Maximiliano Castelli como asistentes. Pablo Echavarría estará a cargo del VAR.

Boca, en tanto, comenzará su participación el domingo 26 de julio a las 19.30 como visitante de Deportivo Riestra. El partido corresponderá a la Zona A y se podrá ver por ESPN Premium.

Hernán Mastrángelo será el árbitro del encuentro. El juez integró el equipo arbitral del último Mundial y se desempeñó en el VAR. Lucas Novelli estará a cargo del videoarbitraje.

Los partidos destacados de la primera fecha

Además de los debuts de River y Boca, la jornada tendrá otros encuentros importantes. Racing recibirá a Gimnasia el viernes desde las 19, mientras que Vélez jugará a la misma hora ante Instituto.

El sábado, Newell’s será local de Talleres desde las 17 y Lanús cerrará la jornada frente a San Lorenzo, a partir de las 21.30.

El domingo también se enfrentarán Estudiantes e Independiente, desde las 17.15, antes del cierre de la fecha con Deportivo Riestra-Boca.

Agenda completa de la fecha 1 del Clausura

Jueves 23 de julio

19.30: Belgrano-Rosario Central, Zona B — TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Germán Delfino.

19.30: Sarmiento-Argentinos, Zona B — ESPN Premium

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

21.45: Defensa y Justicia-Aldosivi, interzonal — ESPN Premium

Árbitro: Daniel Zamora.

VAR: Fernando Echenique.

Viernes 24 de julio

16.45: Gimnasia de Mendoza-Central Córdoba, Zona A — TNT Sports

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Fabrizio Llobet.

19.00: Racing-Gimnasia, Zona B — ESPN Premium

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Héctor Paletta.

19.00: Vélez-Instituto, Zona A — TNT Sports

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Adrián Franklin.

21.15: Huracán-Banfield, Zona B — ESPN Premium

Árbitro: Juan Pafundi.

VAR: Laura Fortunato.

21.15: Platense-Unión, Zona A — TNT Sports

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Salomé Di Iorio.

Sábado 25 de julio

14.45: Estudiantes de Río Cuarto-Tigre, Zona B — TNT Sports

Árbitro: Bryan Ferreyra.

VAR: Silvio Trucco.

17.00: Newell’s-Talleres, Zona A — ESPN Premium

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: José Carreras.

19.15: River-Barracas Central, Zona B — TNT Sports

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Pablo Echavarría.

21.30: Lanús-San Lorenzo, Zona A — ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Diego Ceballos.

Domingo 26 de julio

15.00: Atlético Tucumán-Independiente Rivadavia, Zona B — ESPN Premium

Árbitro: Álvaro Carranza.

VAR: Maximiliano Macheroni.

17.15: Estudiantes-Independiente, Zona A — TNT Sports

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Sebastián Habib.

19.30: Deportivo Riestra-Boca, Zona A — ESPN Premium

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Lucas Novelli.