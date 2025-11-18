River-Racing y Boca-Talleres: se vienen los cruces por los octavos del Clausura.

River-Racing y Boca-Talleres: se vienen los cruces por los octavos del Clausura.

El Torneo Clausura cerró este lunes su primera fase y dejó definidos los ocho enfrentamientos correspondientes a los octavos de final. La jornada también terminó de ordenar la clasificación a las Copas Libertadores y Sudamericana a través de la Tabla Anual, mientras que los descensos ya estaban confirmados tras la caída de categoría de San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza.

La definición tuvo como gran foco los tres partidos del primer turno en la Zona B, donde Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán llegaron igualados con 19 puntos y obligados a ganar para acceder a los playoffs. Belgrano empató 0-0 ante Unión de Santa Fe y quedó eliminado, mientras que el Tatengue avanzó como segundo gracias a la diferencia de gol, superando a Racing, que terminó emparejado con River para los octavos de final.

Eliminaciones, clasificaciones ajustadas y resultados determinantes

Huracán también igualó su encuentro ante Barracas Central y quedó fuera tanto de los playoffs como de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Para el Guapo, el punto le permite mantenerse en carrera en el Clausura y todavía conservar una chance de meterse en un torneo internacional. Este empate benefició directamente a Estudiantes de La Plata, que logró meterse como octavo. En el último duelo del primer turno, Defensa y Justicia cayó 2-0 ante Independiente Rivadavia y quedó sin posibilidades.

A la par, Gimnasia goleó 3-0 como visitante a Platense y saltó al séptimo lugar de la Zona B, lo que dejó a Sarmiento eliminado en la recta final.

La fecha había comenzado el viernes con la victoria de Lanús por 3-1 frente a Atlético Tucumán. Ese resultado posicionó al Granate como escolta de Rosario Central, beneficiado por el empate entre Deportivo Riestra y Godoy Cruz. El Malevo, con ese punto, finalizó en el tercer puesto.

San Lorenzo también cerró su participación con un empate ante Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro, sumando 24 puntos, ubicándose quinto en la Zona B y asegurando su boleto a la Copa Sudamericana 2026. En la continuidad del sábado, Independiente venció 1-0 a Rosario Central, lo dejó sin invicto y alimentó su ilusión de llegar a la Sudamericana, aunque dependerá de otros resultados.

Empates, definiciones en la Zona B y un domingo cargado

El domingo arrancó con dos encuentros clave en la Zona B. En Liniers, Vélez igualó 0-0 con River. El Fortín no pudo trepar al tercer puesto que quedó en poder de Riestra, mientras que el Millonario ya tenía asegurado su lugar en los octavos y tampoco pudo escalar al quinto puesto, que permaneció para San Lorenzo. Además, River perdió la posibilidad de superar a Argentinos Juniors en la lucha por el Repechaje a la Libertadores. Sin esa presión, el Bicho venció a Estudiantes y amplió su ventaja.

En Córdoba, Instituto y Talleres empataron sin goles. La Gloria ya no tenía chances de meterse en los playoffs, pero el resultado complicó a la T, aunque ya tenía asegurado su boleto a los octavos de final.

Boca arriba en la Zona A y una definición pareja

La jornada del domingo concluyó con cuatro encuentros simultáneos que ordenaron la Zona A. Boca Juniors, tras vencer a Tigre en La Bombonera, se quedó con la cima con 29 puntos y ya tenía asegurado su lugar entre los clasificados.

El partido entre Estudiantes y Argentinos también fue clave para definir cupos: ambos necesitaban ganar para ingresar a los octavos. El Bicho, ya con el Repechaje asegurado, logró imponerse y aseguró su boleto. Estudiantes igualmente accedió a la siguiente fase gracias al empate entre Barracas Central y Huracán.

En Rosario, Racing visitó a Newell’s y ganó 1-0, resultado que confirmó su clasificación tanto a playoffs como a la Sudamericana. Paralelamente, el empate entre Central Córdoba y Banfield dejó al Taladro sin posibilidades de avanzar.

Cómo se jugarán los playoffs y qué define cada fase

Los cruces de octavos, cuartos y semifinales se disputarán en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase inicial. En todas esas instancias, si hay empate, habrá un suplementario de 30 minutos y, si persiste la igualdad, la clasificación se resolverá por penales. La final del Clausura se jugará en cancha neutral: el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el sábado 13 de diciembre.

En la Tabla Anual, Rosario Central (66 puntos), Boca Juniors (62) y Argentinos Juniors (57) aseguraron sus lugares a la Libertadores 2026, mientras que River Plate (53) quedó en la cuarta ubicación. Si el Canalla, el Xeneize o el Bicho se consagran campeones del Clausura, liberarán un cupo directo al torneo continental.

Respecto a la Copa Sudamericana, ya se encuentran clasificados River, Racing, Riestra, San Lorenzo, Lanús y Tigre, mientras que Barracas Central e Independiente aún mantienen chances.

Los cruces confirmados de octavos de final

• Boca Juniors (1A) vs. Talleres de Córdoba (8B)

• Vélez (4B) vs. Argentinos Juniors (5A)

• Lanús (2B) vs. Tigre (7A)

• Racing Club (3A) vs. River Plate (6B)

• Rosario Central (1B) vs. Estudiantes de La Plata (8A)

• Central Córdoba de Santiago del Estero (4A) vs. San Lorenzo (5B)

• Unión (2A) vs. Gimnasia (7B)

• Deportivo Riestra (3B) vs. Barracas Central (6A)