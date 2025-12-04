Qué rivales podría enfrentar la Scaloneta del grupo más favorable al más desafiante

La expectativa crece en torno al sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que reunirá a 48 equipos por primera vez en la historia. El evento será el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC, a las 14 (hora argentina), y definirá el camino de las selecciones que competirán en Estados Unidos, México y Canadá.

En ese marco, la selección argentina estará atenta al armado de su grupo. Mientras se aguarda por los nombres que saldrán de los bombos, ya es posible delinear un panorama preliminar sobre los posibles rivales que podría enfrentar el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Argentina, cabeza de serie en el Bombo 1

La selección será cabeza de serie en el sorteo gracias a su ubicación en el Ranking FIFA. Argentina (2°) compartirá el Bombo 1 con España (1°), Francia (3°), Inglaterra (4°), Brasil (5°), Portugal (6°), Países Bajos (7°), Bélgica (8°) y Alemania (9°). Ninguna de estas selecciones podrá ser rival del vigente campeón del mundo en fase de grupos. Tampoco se cruzará con España, salvo que ambas lleguen a una eventual final.

Cómo quedan conformados los bombos

El Bombo 2 estará integrado por selecciones de nivel competitivo como Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

El Bombo 3 incluirá a Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Según el reglamento, la Argentina no podrá enfrentar en esta instancia a ningún equipo de la Conmebol.

En el Bombo 4, todavía incompleto, ya están Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Los cupos restantes se definirán en repechajes entre Bolivia (Conmebol), Nueva Caledonia (Oceanía), República Democrática del Congo (África), Irak (Asia), Jamaica y Surinam (Concacaf). De estos seis, solo dos irán al Mundial.

En paralelo, la UEFA tendrá 16 selecciones compitiendo por los últimos cuatro lugares: Irlanda, Eslovaquia, Ucrania, Polonia, Italia, Albania, República Checa, Bosnia y Herzegovina, Gales, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte.

Qué sería un grupo accesible para Argentina

Tomando como referencia el Ranking FIFA, una simulación de un grupo favorable para la Scaloneta podría incluir a:

Australia (26°) o Austria (24°), Sudáfrica (61°) o Uzbekistán (50°) y Nueva Caledonia (149°) o Curazao (82°).

Y cuál sería un grupo complicado

En el extremo opuesto, un grupo de mayor complejidad podría estar conformado por:

Marruecos (11°) o Croacia (10°), Noruega (29°) o Egipto (34°) e Italia (12°) o Dinamarca (21°).

Una Copa del Mundo con formato renovado

El Mundial 2026 tendrá un formato inédito: 12 grupos de 4 equipos y un total de 104 partidos, la cifra más alta registrada. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros se clasificarán a los dieciseisavos de final.

La final está programada para el domingo 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

El mecanismo del sorteo

El sorteo se realizará utilizando cuatro bombos de doce selecciones cada uno.

El Bombo 1 incluirá a los cabezas de serie definidos por el Ranking FIFA, junto a México, Canadá y Estados Unidos, los anfitriones.

México encabezará el Grupo A, Canadá el B y Estados Unidos el D. Luego se sortearán las demás bolas del Bombo 1 y posteriormente las de los Bombos 2, 3 y 4, vaciando cada bolillero antes de avanzar al siguiente.

Sedes y distribución de partidos

Estados Unidos será sede en once estadios ubicados en Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami y Nueva York/Nueva Jersey.

México tendrá tres sedes: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Canadá aportará dos: Vancouver y Toronto.

El calendario de los anfitriones

Los organizadores ya tienen definidos sus partidos:

• México abrirá el Mundial el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, volverá a jugar el jueves 18 en el Estadio Akron y cerrará el miércoles 24 nuevamente en el Azteca.

• Canadá debutará el viernes 12 en el BMO Field y continuará el jueves 18 y miércoles 24 en el BC Place.

• Estados Unidos iniciará su camino el viernes 12 en el SoFi Stadium, jugará el viernes 19 en el Lumen Field y terminará el jueves 25 en Los Ángeles.

Un espectáculo con figuras del deporte y el entretenimiento

El sorteo será conducido por Rio Ferdinand y Samantha Johnson.

Las bolillas estarán a cargo de deportistas icónicos como Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O’Neal.

El evento también contará con la presencia de Heidi Klum, Kevin Hart y Danny Ramírez.

En lo musical, participarán Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, con cierre de Village People.

Cómo ver el sorteo en Argentina

La transmisión podrá seguirse a través de Telefé, DSports, TyC Sports y FIFA+, mientras que cada país tendrá sus señales oficiales.