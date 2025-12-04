Quién es quién en la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas

El Gobierno nacional anunció este miércoles la renovación de la cúpula de las Fuerzas Armadas, un movimiento que se dio tras la jura de Luis Petri como diputado nacional y en simultáneo con la designación de Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa. En este marco, se avanzó con la definición de los nuevos altos mandos que estarán al frente del Ejército Argentino, la Armada Argentina y el Estado Mayor Conjunto, además de ratificar la continuidad en la Fuerza Aérea.

El anuncio estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y fue ratificado por el presidente Javier Milei. Según detallaron, todos los oficiales designados cuentan con una extensa trayectoria en sus áreas, formación específica y experiencia operativa tanto en campos de batalla como en misiones internacionales.

Los cambios se enmarcan en la decisión de Presti de reordenar la conducción militar, priorizando el liderazgo de cuadros con experiencia en operaciones, logística, formación de personal y administración estratégica.

Ejército Argentino: Oscar Santiago Zarich

El General de División Oscar Santiago Zarich será el nuevo jefe del Ejército Argentino luego de haberse desempeñado como comandante de Adiestramiento y Alistamiento, rol desde el cual estuvo al frente del ejercicio militar “Libertador”. Esa operación movilizó a cerca de 2.500 efectivos y 300 vehículos, con el objetivo de fortalecer el despliegue logístico y modernizar la estructura operativa de la fuerza.

En el marco de ese ejercicio, que involucró blindados, aeronaves, paracaidistas y tropas especiales, se mencionó una frase que acompañó el entrenamiento: “Vamos a tomar esta salida del terreno como una forma de entrenarnos. Esa es, siempre, la razón de ser del Ejército y de cualquier Fuerza Armada”.

Zarich egresó de la promoción XXXIII del Liceo Militar General Belgrano, en Santa Fe, y ocupó cargos clave como la jefatura de la IX Brigada Mecanizada en Comodoro Rivadavia, donde coordinó el alistamiento y entrenamiento de tropas entre 2022 y 2024.

Además de ser Oficial de Estado Mayor, cuenta con una maestría en Defensa y Geoestrategia y desempeñó funciones de liderazgo en unidades como la Compañía de Cazadores de Monte 19, la Compañía de Comandos 601 y el Regimiento de Infantería Mecanizada 25, de acuerdo con la información consignada en colegiomilitar.mil.ar.

Estado Mayor Conjunto de las FFAA: Marcelo Alejandro Dalle Nogare

Marcelo Alejandro Dalle Nogare fue designado jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en reemplazo de Xavier Julián Isaac. Oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, ingresó a la Escuela Naval Militar como parte de la promoción 116° y se graduó como Guardiamarina en 1987.

El 31 de diciembre de 2023 alcanzó el grado de Vicealmirante y poco después fue nombrado Subjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, a partir de una trayectoria marcada por el mando en unidades navales estratégicas y la conducción operativa.

Entre los puestos que ejerció se encuentran la comandancia del aviso ARA “Suboficial Castillo”, desde donde lideró la Patrulla Antártica Naval Combinada junto a Chile; el comando de los destructores ARA “Heroína” y ARA “Almirante Brown”; la conducción de la División Patrullado Marítimo; y la jefatura del Área Naval Austral.

También fue jefe de la Escuela Naval Militar, director de la Escuela de Oficiales de la Armada y Director General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. En el exterior, actuó como agregado de Defensa en Sudáfrica y comandó operaciones conjuntas con Brasil.

Su carrera incluye misiones en el Golfo Pérsico, donde participó en el bloqueo naval a Irak, y obtuvo múltiples distinciones nacionales e internacionales. Se formó en sistemas navales, estrategia militar, dirección estratégica y tecnología.

Armada Argentina: Juan Carlos Romay

Juan Carlos Romay asumirá la conducción de la Armada Argentina tras la jubilación de Carlos María Allievi. Nacido en Buenos Aires, egresó como Guardiamarina de la promoción 117° en diciembre de 1988 dentro del Cuerpo Comando, Escalafón Naval.

En diciembre de 2024 quedó al frente de la Dirección General de Educación de la Armada, donde impulsó proyectos de actualización y capacitación del personal militar.

Su carrera operacional incluye el mando del buque multipropósito ARA “Punta Alta”, del buque logístico ARA “Patagonia” y de la fragata ARA “Libertad”, que funciona como embajada itinerante y nave escuela.

Además, fue director de la Escuela Naval Militar, director general de Educación, Adiestramiento y Doctrina del Estado Mayor Conjunto y director general del Personal y Bienestar de la Armada.

Entre sus estudios se destacan el “Curso de Estado Mayor para Oficiales Superiores” realizado en Brasil y el “Curso Superior de Comando y Estado Mayor” en el Naval War College de Estados Unidos, junto con capacitaciones en artillería, navegación y control aéreo en Argentina y el Reino Unido.

En 2018 completó una maestría en Relaciones Internacionales en Estados Unidos, lo que reforzó su perfil académico y estratégico.

Fuerza Aérea Argentina: Gustavo Javier Valverde

La Fuerza Aérea Argentina mantendrá al brigadier mayor Gustavo Javier Valverde al frente de la conducción, reafirmando su continuidad tras haber asumido en noviembre del año pasado.

Valverde es piloto de caza e instructor y comenzó su formación en el Liceo Militar General Espejo, en Mendoza. Posteriormente ingresó a la Escuela de Aviación Militar, institución de la que egresó en 1989 dentro del escalafón del aire.

A lo largo de su carrera recibió múltiples distinciones por su participación en Operaciones Conjuntas y por su labor como jefe del Departamento de Operaciones del Comando Conjunto Aeroespacial durante la cumbre del G-20. En 2020 fue designado agregado de Defensa en España, con responsabilidades extendidas a Marruecos y los Países Bajos.