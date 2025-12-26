El Gobierno nacional oficializó los nuevos feriados no laborables con fines turísticos para el año 2026, a una semana de la celebración por Año Nuevo. La medida fue publicada esta madrugada en la Resolución 164/2025 en el Boletín Oficial y establece tres fechas adicionales que permitirán la conformación de fines de semana largos. De esta manera, quienes no trabajen en esas jornadas podrán aprovechar descansos extendidos en distintos momentos del año.

La disposición, que comienza a regir desde el día posterior a su publicación, se suma a los feriados ya previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399, normativa que regula los días festivos nacionales y no laborables en todo el país.

Los días no laborables confirmados

De acuerdo con lo establecido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los días no laborables con fines turísticos para 2026 serán el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Estas fechas fueron seleccionadas con el objetivo de generar fines de semana extralargos, ya que en todos los casos permiten descansos de cuatro días consecutivos.

Según se informó oficialmente, la medida apunta a fomentar el turismo interno y facilitar la planificación de actividades comerciales y familiares en todo el territorio nacional.

El impacto en los fines de semana XL

En el caso del lunes 23 de marzo, el día no laborable permitirá un descanso extendido en torno al feriado del martes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Por su parte, el viernes 10 de julio se sumará al feriado del jueves 9 de julio, Día de la Independencia, conformando un nuevo fin de semana largo.

En tanto, el lunes 7 de diciembre completará el último fin de semana extralargo del año, al anteceder al Día de la Inmaculada Concepción de María, que se conmemora el martes 8 de diciembre y que, por ley, es inamovible.

La justificación oficial

En los considerandos de la resolución, las autoridades recordaron que se trata de una facultad que permite “fijar anualmente hasta tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”, en referencia a lo dispuesto por la Ley N° 27.399.

En ese sentido, reiteraron que el nombramiento de días no laborables con fines turísticos “contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”, en una estrategia que se viene aplicando en los últimos años para dinamizar sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte.

El calendario completo de feriados 2026

Con la confirmación de estas fechas, así quedará conformado el calendario de feriados y días no laborables para 2026:

Enero

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo

Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable, se conmemora el 17).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable, sin modificación de fecha).

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, sin modificaciones).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20 para generar un fin de semana largo).

Diciembre

Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).