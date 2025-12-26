Alquileres temporarios: el verano reactivó la demanda

Como ocurre cada año, alquilar casas y departamentos vuelve a posicionarse como la opción preferida para vacacionar.

Con la llegada del verano, la búsqueda de alquileres temporarios en Argentina pegó un salto fuerte y mostró un crecimiento cercano al 50%, impulsado por la anticipación de los viajeros y las altas temperaturas previstas para los próximos meses. Así lo revela un informe de Mercado Libre Inmuebles, elaborado a partir de las consultas registradas en su plataforma durante los últimos meses.

El dato no es menor: el mayor crecimiento se concentró en octubre y noviembre, lo que confirma una tendencia cada vez más marcada entre los turistas argentinos: planificar con tiempo en un contexto económico que obliga a ordenar gastos y cerrar decisiones con mayor previsión.

Dentro del ranking general, Mar del Plata vuelve a consolidarse como el destino más buscado del país, reafirmando su histórico liderazgo como principal punto turístico de la Costa Atlántica. La ciudad combina oferta de departamentos, casas y servicios, algo clave para quienes priorizan estadías flexibles y alquileres por semana o quincena.

Detrás aparecen otros clásicos y algunas sorpresas: Pinamar, Ciudad de Buenos Aires, Villa Gesell

y Tigre. El Top 10 se completa con San Bernardo, Pilar, Mar Azul, Costa Esmeralda y Mar de las Pampas, una lista que refleja el fuerte predominio de la provincia de Buenos Aires, pero también la diversidad de preferencias: playas tradicionales, barrios privados y zonas de quintas para escapadas cortas.



Uno de los datos que más llamó la atención del relevamiento es la ausencia de Villa Carlos Paz entre los cinco destinos más buscados a nivel nacional. La ciudad cordobesa, históricamente ligada al turismo de verano, no logró meterse en el podio dominado por la Costa Atlántica.

El fenómeno se explica, en parte, por la concentración geográfica del turismo y por un escenario económico desafiante, marcado por el encarecimiento en dólares del país tras la asunción de Javier Milei, que impacta de lleno en las decisiones de viaje.





Pocas provincias concentran la mayor parte del turismo

Un informe de Fundar, elaborado en base a datos del INDEC y la Secretaría de Turismo, advierte que el turismo en Argentina muestra un alto nivel de concentración. Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Río Negro explican más del 60% de las pernoctaciones, tanto de turistas nacionales como extranjeros.

Dentro de ese grupo sobresalen los balnearios de la Costa Atlántica, las sierras cordobesas y destinos como Bariloche. El Top 10 de las jurisdicciones más turísticas se completa con Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz y Santa Fe, donde se destacan Puerto Iguazú, San Martín de los Andes, El Calafate y Rosario.

En el otro extremo aparecen La Rioja, Formosa y Catamarca, que en conjunto no llegan a representar el 1% de las pernoctaciones, reflejando un bajo desarrollo de infraestructura turística, según Fundar.







Alerta por estafas en plena temporada alta

Desde Mercado Libre Inmuebles también encendieron una señal de alerta por el aumento de estafas en alquileres temporarios durante la temporada alta. Entre las principales recomendaciones para evitar engaños se destacan:

-Utilizar plataformas oficiales y reconocidas

-Desconfiar de precios excesivamente bajos en redes sociales

-Verificar la identidad del anunciante y la ubicación real del inmueble

-Realizar pagos solo a través de canales seguros

Con una demanda en alza y un verano que promete calor intenso, el alquiler temporario vuelve a ser protagonista. Pero, como advierten los especialistas, informarse bien y chequear cada paso es clave para no llevarse sorpresas.