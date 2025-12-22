Números que incomodan: Scioli frena mediciones del Indec

Scioli rompe con el Indec por los números del turismo

El secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, decidió cortar el financiamiento a dos encuestas clave del Indec luego de que los últimos datos oficiales expusieran un escenario alarmante para el turismo argentino, con fuerte salida de dólares y caída del ingreso de visitantes extranjeros.

La medida implica que, a partir de enero de 2026, la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) dejarán de contar con el respaldo económico de la Secretaría de Turismo, lo que obligará al organismo estadístico a reducir drásticamente su alcance.

Qué encuestas deja de financiar Turismo

El propio Indec confirmó la decisión y explicó que la eliminación del esquema actual “obedece a la falta de financiamiento por parte de la Secretaría de Turismo de la Nación para sostener el operativo en su modalidad actual”.

Ante este escenario, el organismo informó a las provincias que aplicará un relevamiento reducido, con una muestra significativamente menor, personal propio y modalidad remota, con el objetivo de garantizar solo la información indispensable para el cálculo del PBI.

Los datos que aceleraron la decisión de Scioli

Según el último informe oficial, el turismo internacional mostró señales preocupantes:

El ingreso de turistas extranjeros cayó 5,9% interanual en octubre

La salida de argentinos al exterior creció 10,8%

En ese mes, los argentinos gastaron afuera USD 597 millones

Los turistas extranjeros dejaron en el país apenas USD 232 millones

El resultado fue un déficit turístico de USD 365 millones solo en octubre, con impacto directo sobre las reservas y el balance cambiario.

Desde el entorno de Scioli aseguran que “las cifras no reflejan la realidad del consumo turístico” y cuestionan la metodología utilizada por el Indec.

Un vínculo de dos décadas que llega a su fin

La decisión pone fin a un acuerdo operativo de casi 20 años entre Turismo y el Indec, que permitía relevar gastos, ocupación hotelera, movimientos migratorios y encuestas en aeropuertos internacionales.

El recorte implica dejar de aportar unos 570 a 600 millones de pesos anuales, que se destinaban, entre otras cosas, a salarios de encuestadores y logística en los principales puntos de ingreso al país.

Críticas por la independencia del Indec

Desde distintos sectores se advierte que la medida se inscribe en una tendencia del Gobierno a desfinanciar o cuestionar mediciones oficiales que resultan incómodas para el relato económico.

En ese sentido, se recuerda que el Indec aún no actualizó la canasta del índice de inflación, lo que permitiría reflejar subas más elevadas, y que recientemente se denunciaron supuestas manipulaciones en cifras de crecimiento.

El cruce entre Scioli y Marco Lavagna

El conflicto también expone la tensión política entre Scioli y el titular del Indec, Marco Lavagna, quien defiende la validez técnica de las encuestas y sostiene que se ajustan a estándares internacionales.

Lavagna incluso recordó que, a pedido de Turismo, la ETI pasó de publicarse de manera trimestral a mensual para brindar mayor detalle.

Sin embargo, Scioli reclama una mayor apertura de los datos, especialmente en el gasto promedio diario de los turistas extranjeros, que el Indec estimó en USD 88, una cifra que el área de Turismo considera subestimada.

Turismo lanzará un índice propio

Ante la ruptura con el organismo estadístico, la Secretaría de Turismo anunció que avanzará con un indicador propio, elaborado a partir de datos del Banco Central, Migraciones y la Cámara Argentina de Turismo.

La primera versión podría difundirse en enero, en un contexto en el que el turismo receptivo acumula una caída del 22% en 2025 y el déficit turístico anual podría trepar hasta USD 9.000 millones, según estimaciones privadas.