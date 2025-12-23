El Gobierno eliminó controles y habilitó yerba de menor calidad
Argentina
23 de diciembre de 2025
Juan Manuel Villarreal
El Gobierno nacional avanzó con una profunda desregulación del sector yerbatero y eliminó sanciones vinculadas a los estándares de calidad en la producción de yerba mate destinada al consumo. La medida fue adoptada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que derogó normas vigentes desde hace más de dos décadas.
A través de la Resolución 146/2025, el Directorio del organismo dejó sin efecto resoluciones clave que regulaban el proceso productivo, en línea con la política de liberalización del mercado impulsada por la administración de Javier Milei.
Qué resoluciones fueron derogadas por el INYM
La decisión incluyó la derogación de tres resoluciones centrales, entre ellas la Resolución 15/2003, que establecía criterios estrictos de calidad y preveía sanciones para quienes no cumplieran con los parámetros exigidos en la elaboración de la hoja.
Además, se modificó el régimen sancionatorio vinculado a las declaraciones juradas y se ratificó que el rol del INYM debe limitarse al control de trazabilidad, salubridad y aspectos sanitarios, sin intervenir en precios ni en la iniciativa privada.
Qué controles de calidad dejó sin efecto el Gobierno
La Resolución 15/2003, ahora derogada, contemplaba sanciones por una amplia gama de incumplimientos en la producción yerbatera. Entre los puntos eliminados se encontraban:
Prácticas prohibidas en la cosecha y elaboración
- Exceso de palo en la yerba elaborada
- Presencia de elementos extraños o contaminantes
- Incumplimientos del Código Alimentario Argentino
- Uso de machete, pisoteo del material o presencia de hojas quemadas
- Transporte de personal sobre la yerba
Falencias en higiene y procesamiento
- Exceso de semillas, bayas o materiales extraños
- Deficiencias en secanza, estacionamiento y control de humedad
- Falta de identificación de bolsas
- Presencia de animales, residuos o plagas
- Problemas de higiene y seguridad durante cosecha y transporte
Uso del palo como subproducto
- Tenencia, molienda o reprocesamiento del palo, considerado no apto para consumo alimenticio
Con la derogación de esta normativa, los productores ya no están obligados a cumplir con estos estándares específicos, lo que abre la puerta a una yerba de menor calidad en el mercado.
El cambio de rol del INYM según el Gobierno
Desde el organismo sostienen que la reconfiguración normativa apunta a que el INYM se concentre exclusivamente en controles sanitarios, evitando cualquier injerencia que “distorsione precios o interfiera en la libre competencia”.
Este giro ya se había iniciado en noviembre, cuando el Gobierno avanzó con la desregulación del precio de la yerba mediante el Decreto 812/2025.
La desregulación del precio de la yerba en la era Milei
A través de ese decreto, el Ejecutivo ratificó que el INYM no tendrá potestad para fijar precios de referencia para el kilo de yerba mate, una atribución que había sido suspendida inicialmente a fines de 2023.
La norma modificó el funcionamiento del Instituto y derogó una decena de artículos del histórico Decreto 1240/2002, que le otorgaban facultades para intervenir en el mercado y establecer condiciones comerciales.
Un mercado liberado y productores sin precio mínimo
Con este esquema, el precio de la yerba queda librado exclusivamente al mercado, sin un valor mínimo garantizado para los productores. En el sector advierten que esta situación puede profundizar la crisis de los pequeños yerbateros, especialmente en un contexto de costos en alza y caída del poder de compra.
La quita de estas atribuciones ya había sido dispuesta mediante el DNU 70/2023, aunque en ese momento la medida fue judicializada y suspendida por un fallo de primera instancia, luego ratificado por la Cámara Federal de Posadas.
Un nuevo escenario para un producto emblemático
La combinación de liberación de precios y flexibilización de los controles de calidad redefine el esquema regulatorio de uno de los productos más consumidos del país. Mientras el Gobierno habla de modernización y competencia, en el sector crecen las alertas por el impacto en la calidad final de la yerba mate y en la sustentabilidad de los productores.
