El Senado de la Nación formalizó la sesión para este viernes al mediodía, en la que el oficialismo buscará convertir en ley el Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal, dos iniciativas centrales para la hoja de ruta económica del gobierno de Javier Milei.

Ambos proyectos fueron aprobados por la Cámara de Diputados en la madrugada del jueves pasado y ahora enfrentarán un debate decisivo en la Cámara alta, donde La Libertad Avanza necesita consolidar acuerdos con bloques aliados para garantizar su sanción definitiva.

Villarruel motorizó la citación tras el acuerdo parlamentario

La convocatoria fue impulsada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, luego de la emisión de los despachos correspondientes y en base al acuerdo alcanzado durante la reunión de Labor Parlamentaria del 16 de diciembre.

Según el cronograma oficial, el recinto debatirá en primer término el Presupuesto 2026 y, posteriormente, el proyecto de Inocencia Fiscal, que apunta a permitir que los ahorristas puedan incorporar al circuito formal los dólares adquiridos en el mercado informal.

El Gobierno cede y mantiene el texto aprobado en Diputados

El oficialismo resolvió avanzar con el dictamen de comisión sin modificaciones, respetando los cambios introducidos en Diputados, donde se rechazó el Capítulo XI, cuyo artículo 75 proponía la derogación de las leyes vinculadas a discapacidad y universidades.

Si bien el Gobierno había intentado reintroducir ese capítulo, la negativa del radicalismo y de bloques provinciales terminó siendo determinante para que La Libertad Avanza desistiera de cualquier reforma adicional al texto ya votado, según admitieron fuentes parlamentarias.

Fracaso de las últimas negociaciones y límites al Presupuesto

Incluso este domingo se registró un último intento de negociación para sumar apoyos e incorporar el Capítulo XI al Presupuesto 2026, pero la estrategia volvió a fracasar. De este modo, el Gobierno podrá avanzar con la ley, aunque sin la derogación de:

Las leyes de Discapacidad y Universidades

La restricción de la ley de Zona Fría

Las deudas entre Cammesa y las distribuidoras eléctricas

La coparticipación federal para la Ciudad de Buenos Aires

La fallida negociación se dio en una reunión virtual encabezada por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, de acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

Milei defendió el Presupuesto y ratificó el déficit cero

Tras el revés político, el presidente Javier Milei destacó que el oficialismo logró que el Presupuesto se vote por capítulos y obtenga media sanción, al tiempo que remarcó que el proyecto “está construido sobre la base del déficit cero”.

En una entrevista, el mandatario aclaró que, al no aprobarse la derogación de las leyes sobre discapacidad y universidades, el Ejecutivo avanzará con reasignaciones de partidas y una reformulación interna de los recursos presupuestarios.

Los votos que le permitirían al Gobierno aprobar la ley

La decisión de sostener el texto de Diputados le permitirá al oficialismo reunir los apoyos necesarios para alcanzar la mayoría simple. Según estimaciones parlamentarias, La Libertad Avanza contaría con:

21 votos propios

10 votos de la UCR

2 votos del PRO

5 votos de fuerzas provinciales

A ese esquema podría sumarse el senador correntino Carlos “Camau” Espínola, del bloque Provincias Unidas.

El peronismo votará en contra y buscará cambios educativos

En paralelo, el interbloque peronista anticipó que votará en contra del Presupuesto, aunque intentará introducir modificaciones para anular el artículo 30, que deroga los porcentajes mínimos de inversión en educación, ciencia y colegios técnicos.

Desde el espacio opositor señalaron que buscarán eliminar la anulación del financiamiento educativo, una demanda impulsada por sectores académicos y científicos, aunque reconocen que el margen para modificar el proyecto es limitado.