La CGT propone un régimen laboral flexible para jóvenes mientras crece la tensión por la reforma
Mientras Milei prepara su reforma laboral, la CGT empuja un régimen juvenil más liviano. Un movimiento que encendió todas las alarmas políticas.Política04 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
En medio de la cuenta regresiva para que el Gobierno presente su reforma laboral en el Congreso, la CGT movió fichas por su lado y acercó al oficialismo —de manera reservada— una propuesta alternativa: un régimen especial de primer empleo para trabajadores menores de 30 años, con reglas más flexibles y un nivel de protección inferior al que establece la Ley de Contrato de Trabajo.
Aunque el Gobierno insiste en que su proyecto ya está listo para ingresar al Parlamento, la iniciativa sindical intenta abrir una puerta de negociación en un escenario que se vuelve cada vez más tenso.
Qué plantea el esquema laboral para menores de 30
Según referentes gremiales, la idea apunta a crear un marco específico para jóvenes que ingresan por primera vez al mercado laboral formal. Ese sistema permitiría una mayor flexibilidad en temas sensibles como salario, vacaciones, jornada laboral e indemnizaciones.
Menos protección hasta cumplir 30 años
El borrador sindical establece que los trabajadores jóvenes tendrían menos protección que los empleados ya registrados, quienes conservarían los derechos actuales sin modificaciones.
Recién al superar los 30 años, quienes ingresen bajo el régimen juvenil pasarían a tener los beneficios plenos de la legislación vigente.
El Gobierno mantiene hermetismo sobre el texto final
Mientras la CGT avanza con su propio planteo, en la Casa Rosada mantienen cerrado bajo llave el contenido del proyecto oficial. Según el cronograma interno, la reforma laboral será presentada el 9 de diciembre, junto con otros paquetes legislativos que el Gobierno busca debatir en sesiones extraordinarias.
En los despachos de Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich indican que el texto ya estaría finalizado. La estrategia, adelantó Bullrich, será iniciar el debate por el Senado y luego girarlo a Diputados si obtiene media sanción.
La incógnita que viene: ¿la CGT podrá influir en el Congreso?
Los gremios creen que todavía hay margen para incidir en la “letra chica” del proyecto libertario, aunque admiten que el escenario político es incierto. El oficialismo busca avanzar rápido, mientras que la CGT endurece su postura pero mantiene prudencia pública a la espera de conocer el texto completo.
En paralelo, la Central Obrera acelera contactos políticos para intentar introducir modificaciones en un debate que promete ser uno de los más calientes del verano legislativo.
Bapro: así quedó el directorio tras el acuerdo entre oficialismo y oposición
La Legislatura bonaerense dio luz verde a la reorganización del Banco Provincia: nuevo presidente, nueve vocales y tres asociados para fortalecer la gestión.
Arrecifes se hunde y los impuestos se disparan: el combo que enciende la bronca contra Fernando Bouvier
El intendente de La Libertad Avanza impulsa el impuestazo más grande de la provincia, con subas del 168% respecto del primer semestre de 2025, mientras el Presupuesto crece apenas 13% y no contempla mejoras salariales para los municipales.
Indignación total: para la CGT el salario mínimo es “de miseria”
La CGT explotó contra el nuevo salario mínimo: dice que el aumento “no alcanza ni para la vuelta”. El Gobierno lo impuso sin acuerdo y sube la tensión.
Despidos, escraches y bronca en Morón: vecinos atrapados en la feroz interna entre Ghi y Sabbatella
Sueldos atrasados, contratos caídos, trabajadores del hospital municipal en estado de alerta y pintadas nocturnas contra el intendente reflejan el colapso de la gestión. La guerra con el sabbatellismo se volvió inmanejable, tiñó las calles del distrito y profundizó el malestar vecinal.
El boom que nadie festeja: se triplican los repartidores de Rappi
Se disparó la cantidad de repartidores de Rappi y se hunde el ingreso real. Un boom que muestra la crisis del laburo y la precarización que crece sin freno.
Cierre abrupto en Pacheco: 40 despidos y fuerte conflicto sindical
El cierre de Color Living en Pacheco desató 40 despidos y un choque gremial. La crisis industrial y las importaciones golpean fuerte al empleo en zona norte.
Despidos, escraches y bronca en Morón: vecinos atrapados en la feroz interna entre Ghi y Sabbatella
Sueldos atrasados, contratos caídos, trabajadores del hospital municipal en estado de alerta y pintadas nocturnas contra el intendente reflejan el colapso de la gestión. La guerra con el sabbatellismo se volvió inmanejable, tiñó las calles del distrito y profundizó el malestar vecinal.