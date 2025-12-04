La CGT propone un régimen laboral flexible para jóvenes mientras crece la tensión por la reforma

En medio de la cuenta regresiva para que el Gobierno presente su reforma laboral en el Congreso, la CGT movió fichas por su lado y acercó al oficialismo —de manera reservada— una propuesta alternativa: un régimen especial de primer empleo para trabajadores menores de 30 años, con reglas más flexibles y un nivel de protección inferior al que establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Aunque el Gobierno insiste en que su proyecto ya está listo para ingresar al Parlamento, la iniciativa sindical intenta abrir una puerta de negociación en un escenario que se vuelve cada vez más tenso.

Qué plantea el esquema laboral para menores de 30

Según referentes gremiales, la idea apunta a crear un marco específico para jóvenes que ingresan por primera vez al mercado laboral formal. Ese sistema permitiría una mayor flexibilidad en temas sensibles como salario, vacaciones, jornada laboral e indemnizaciones.

Menos protección hasta cumplir 30 años

El borrador sindical establece que los trabajadores jóvenes tendrían menos protección que los empleados ya registrados, quienes conservarían los derechos actuales sin modificaciones.

Recién al superar los 30 años, quienes ingresen bajo el régimen juvenil pasarían a tener los beneficios plenos de la legislación vigente.

El Gobierno mantiene hermetismo sobre el texto final

Mientras la CGT avanza con su propio planteo, en la Casa Rosada mantienen cerrado bajo llave el contenido del proyecto oficial. Según el cronograma interno, la reforma laboral será presentada el 9 de diciembre, junto con otros paquetes legislativos que el Gobierno busca debatir en sesiones extraordinarias.

En los despachos de Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich indican que el texto ya estaría finalizado. La estrategia, adelantó Bullrich, será iniciar el debate por el Senado y luego girarlo a Diputados si obtiene media sanción.

La incógnita que viene: ¿la CGT podrá influir en el Congreso?

Los gremios creen que todavía hay margen para incidir en la “letra chica” del proyecto libertario, aunque admiten que el escenario político es incierto. El oficialismo busca avanzar rápido, mientras que la CGT endurece su postura pero mantiene prudencia pública a la espera de conocer el texto completo.

En paralelo, la Central Obrera acelera contactos políticos para intentar introducir modificaciones en un debate que promete ser uno de los más calientes del verano legislativo.