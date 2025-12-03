El drama del bolsillo: crece el número de argentinos sin vacaciones
El bolsillo aprieta y el verano se complica: el 57% no tendrá vacaciones. Mirá qué reveló la encuesta y cómo se las rebuscan los argentinos.Economía03 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El verano 2025-2026 llega con un dato que golpea fuerte: más de la mitad de los argentinos no podrá tomarse vacaciones. Así lo revela un relevamiento de la Universidad Abierta Interamericana, que muestra un panorama cada vez más adverso para los hogares. Según el estudio, un 57% de los encuestados afirmó que no planea viajar este año, cinco puntos más que la temporada anterior.
El contraste con el discurso oficial es evidente. Mientras el Gobierno sostiene que la situación de los hogares “mejoró respecto al año pasado”, la encuesta muestra que el descanso quedó lejos para la mayoría. Entre quienes no se irán, el 65,5% reconoce que el motivo central es económico. El resto menciona falta de vacaciones, temas laborales u otras razones.
Qué reveló la encuesta sobre el bolsillo y los viajes
La muestra del Programa de Estudios de Opinión Pública consultó a más de mil personas del AMBA mayores de 16 años. Entre quienes sí planean tomarse unos días, el 67,3% lo hará dentro del país y el 32,7% viajará al exterior, impulsado por el dólar atrasado.
Cómo se financian las vacaciones
El relevamiento indagó en los métodos de financiamiento del viaje y dejó ver una fuerte fragmentación.
- 40,2% utilizará ahorros.
- 20,9% lo pagará con los ingresos del mes.
- 20,2% apelará a una mezcla de recursos.
- 8% usará la tarjeta de crédito.
- 8% recurrirá a un préstamo.
- 2,5% usará el aguinaldo.
Cuándo planean viajar
El calendario elegido sigue patrones habituales:
- Enero: 37,9%
- Febrero: 29,4%
- Diciembre: 15,4%
- Marzo: 10,6%
- Otros: 6,7%
La tendencia que no se detiene: cada año son menos los que viajan
El relevamiento muestra que la tendencia es descendente desde hace tres temporadas.
- En 2024-2025, el 52,2% decía que no podría irse de vacaciones.
- En 2023-2024, ese número era del 48,8%.
- Hoy, ya escala al 57%, el registro más alto desde que comenzó el estudio en 2018.
De la pandemia a la crisis económica
Mientras que en 2022-2023 el factor principal era el impacto del Covid-19, desde entonces la economía se consolidó como el mayor obstáculo: este año, otra vez, 65,5% de quienes no viajan lo atribuyen al bolsillo.
La Costa Atlántica sigue siendo el destino más elegido por su cercanía y tradición, con el 54,7% de las preferencias.
Otros destinos elegidos:
- Centro del país: 15%
- Sur: 14%
- Casas con pileta: 7,3%
- Noroeste: 5,2%
- Noreste: 4,4%
Viajes al exterior
Entre quienes cruzarán la frontera, los destinos más elegidos son:
- Brasil: 27,1%
- Europa: 20,2%
- Centroamérica: 13,2%
- Uruguay: 10,9%
- Otros: 17,8%
Qué priorizan y qué temen los argentinos al viajar
Las preferencias revelan que las vacaciones soñadas siguen asociadas al mar: el 54% prioriza destinos con playa. Luego aparecen las montañas, la gastronomía, actividades para niños y excursiones.
Entre los temores, el mal clima lidera con 38,6%, seguido por la posibilidad de que “todo esté caro”, la masividad de turistas y la incomodidad del viaje.
Los estilos de vacaciones preferidos
El estilo más elegido es “playa de día y salidas de noche”, con 36,7%. También aparecen:
- Recorrer y conocer: 29,9%
- Quedarse en un hotel: 12%
- Tours culturales: 7,6%
- Otros: 13,8%
El boom que nadie festeja: se triplican los repartidores de Rappi
Se disparó la cantidad de repartidores de Rappi y se hunde el ingreso real. Un boom que muestra la crisis del laburo y la precarización que crece sin freno.
Salario Mínimo: oficializan nuevas subas hasta agosto de 2026
Ante la falta de acuerdo entre sindicatos y empresarios, el Ejecutivo avanzó con un esquema de incrementos progresivos para el Salario Mínimo, que escalará desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026.
Riesgo país: Argentina continúa en el fondo del ranking sudamericano
Pese al desplome del riesgo país, Argentina continúa por detrás de casi toda la región y a más de 550 unidades del primer puesto.
La recaudación cayó por cuarto mes consecutivo y crece la preocupación
La recaudación volvió a caer y ya suma cuatro meses en rojo. ARCA atribuye el bajón a la alta base 2024, pero economistas alertan por un ajuste que pega fuerte.
“Maleducado”, “inoperante” y “maltratador”: Jorge Macri se peleó con vecinos de Liniers y su reacción quedó expuesta en un video que recorre las redes
El jefe de Gobierno porteño protagonizó un tenso enfrentamiento con vecinos que le exigían respuestas por la inseguridad y el abandono del barrio. Entre gritos y chicanas, el mandatario terminó acusado de “soberbio” e “inútil”.
Quién es Madero y por qué su ascenso en Defensa genera polémica
Presti asciende a Guillermo Madero y se arma lío en Defensa: críticas, antecedentes explosivos y un movimiento que reaviva la pelea por los derechos humanos.
Arsénico en el agua de Ezeiza desata bronca y miedo entre vecinos que apuntan a Gastón Granados
Ezeiza sigue en alerta por los altos niveles de arsénico en el agua, mientras el silencio del intendente Granados genera indignación entre los vecinos, que temen por riesgos de cáncer, lesiones en la piel y problemas cardíacos.