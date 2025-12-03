Más de la mitad de los argentinos se queda sin vacaciones por falta de ingresos

Más de la mitad de los argentinos se queda sin vacaciones por falta de ingresos

El verano 2025-2026 llega con un dato que golpea fuerte: más de la mitad de los argentinos no podrá tomarse vacaciones. Así lo revela un relevamiento de la Universidad Abierta Interamericana, que muestra un panorama cada vez más adverso para los hogares. Según el estudio, un 57% de los encuestados afirmó que no planea viajar este año, cinco puntos más que la temporada anterior.

El contraste con el discurso oficial es evidente. Mientras el Gobierno sostiene que la situación de los hogares “mejoró respecto al año pasado”, la encuesta muestra que el descanso quedó lejos para la mayoría. Entre quienes no se irán, el 65,5% reconoce que el motivo central es económico. El resto menciona falta de vacaciones, temas laborales u otras razones.

Qué reveló la encuesta sobre el bolsillo y los viajes

La muestra del Programa de Estudios de Opinión Pública consultó a más de mil personas del AMBA mayores de 16 años. Entre quienes sí planean tomarse unos días, el 67,3% lo hará dentro del país y el 32,7% viajará al exterior, impulsado por el dólar atrasado.

Cómo se financian las vacaciones

El relevamiento indagó en los métodos de financiamiento del viaje y dejó ver una fuerte fragmentación.

40,2% utilizará ahorros.

20,9% lo pagará con los ingresos del mes.

20,2% apelará a una mezcla de recursos.

8% usará la tarjeta de crédito.

8% recurrirá a un préstamo.

2,5% usará el aguinaldo.

Cuándo planean viajar

El calendario elegido sigue patrones habituales:

Enero: 37,9%

Febrero: 29,4%

Diciembre: 15,4%

Marzo: 10,6%

Otros: 6,7%

La tendencia que no se detiene: cada año son menos los que viajan

El relevamiento muestra que la tendencia es descendente desde hace tres temporadas.

En 2024-2025, el 52,2% decía que no podría irse de vacaciones.

En 2023-2024, ese número era del 48,8%.

Hoy, ya escala al 57%, el registro más alto desde que comenzó el estudio en 2018.

De la pandemia a la crisis económica

Mientras que en 2022-2023 el factor principal era el impacto del Covid-19, desde entonces la economía se consolidó como el mayor obstáculo: este año, otra vez, 65,5% de quienes no viajan lo atribuyen al bolsillo.

La Costa Atlántica sigue siendo el destino más elegido por su cercanía y tradición, con el 54,7% de las preferencias.

Otros destinos elegidos:

Centro del país: 15%

Sur: 14%

Casas con pileta: 7,3%

Noroeste: 5,2%

Noreste: 4,4%

Viajes al exterior

Entre quienes cruzarán la frontera, los destinos más elegidos son:

Brasil: 27,1%

Europa: 20,2%

Centroamérica: 13,2%

Uruguay: 10,9%

Otros: 17,8%

Qué priorizan y qué temen los argentinos al viajar

Las preferencias revelan que las vacaciones soñadas siguen asociadas al mar: el 54% prioriza destinos con playa. Luego aparecen las montañas, la gastronomía, actividades para niños y excursiones.

Entre los temores, el mal clima lidera con 38,6%, seguido por la posibilidad de que “todo esté caro”, la masividad de turistas y la incomodidad del viaje.

Los estilos de vacaciones preferidos

El estilo más elegido es “playa de día y salidas de noche”, con 36,7%. También aparecen:

Recorrer y conocer: 29,9%

Quedarse en un hotel: 12%

Tours culturales: 7,6%

Otros: 13,8%