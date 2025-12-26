Gasto en baja: el consumo retrocedió 2,8% en noviembre

En noviembre de 2025, el gasto de las familias atravesó un punto de inflexión luego de varios meses con señales mayormente favorables. El Indicador de Consumo (IC) que elabora la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) mostró una contracción interanual del 2,8% y un retroceso desestacionalizado del 1,3% frente a octubre, en un contexto atravesado por una leve aceleración de la inflación y menores márgenes reales para los ingresos.

El dato significó un cambio de tendencia respecto de gran parte de 2025, período en el que las comparaciones interanuales habían mostrado variaciones positivas, en buena medida por la baja base de comparación de 2024. El análisis desestacionalizado permitió observar con mayor precisión el movimiento entre meses consecutivos y dejó en evidencia el freno del consumo tras un trimestre de subas intermensuales.



Desde la CAC remarcaron que la evolución del consumo debe analizarse junto al comportamiento de los precios. Durante el segundo semestre de 2025 se registró una leve aceleración inflacionaria: en noviembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó una variación del 2,5%, el tercer registro consecutivo por encima del 2%, algo que no ocurría desde abril.

La inflación interanual alcanzó el 31,4%, mientras que la acumulada del año llegó al 27,9%. Aun así, el informe sostuvo que la variación general de los precios continuó dentro de una tendencia de estabilidad que se consolidó desde 2024. Tras un octubre atravesado por expectativas preelectorales, noviembre comenzó con un resultado favorable al Gobierno en las legislativas, lo que despejó incertidumbres y allanó un camino de mayor previsibilidad. A esto se sumó la modificación del esquema de bandas de flotación, que contribuyó a un cierre de año más calmo en términos de dólar, precios e ingresos.

La relación entre el consumo y la actividad económica volvió a mostrar coincidencias. Durante 2024, el IC y el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) compartieron mayormente signo negativo. En 2025, con una excepción reciente, ambos indicadores mantuvieron la misma dinámica, aunque a distintas velocidades.

Para octubre de 2025, último dato disponible del EMAE, la actividad económica creció 3,2% interanual, lo que implicó el decimotercer mes consecutivo de suba. En ese mismo mes, el IC también había mostrado una variación interanual positiva. Sin embargo, en términos desestacionalizados, el EMAE cayó 0,5%, cortando una racha de tres meses de subas, en línea con el retroceso mensual del consumo observado en noviembre.

Rubro por rubro: ganadores y perdedores del mes

El rubro de indumentaria y calzado registró en noviembre un crecimiento interanual estimado del 16,8%, lo que aportó 1 punto porcentual a la variación del índice general y ayudó a contrapesar la caída total. Desde la CAC explicaron que este desempeño respondió en gran medida a una baja base de comparación, ya que en noviembre de 2024 el sector había caído 12,7% frente al mismo mes de 2023.

El capítulo de transporte y vehículos mostró una variación interanual de -2,0% y restó 0,3 puntos porcentuales al índice general. Al interior del rubro, el informe destacó que el patentamiento de vehículos, tanto automóviles como motocicletas, continuó traccionando de manera positiva y sostuvo una trayectoria ascendente en relación con el año anterior.

El sector de recreación y cultura creció 5,2% interanual en noviembre, con una contribución positiva de 0,3 puntos porcentuales, consolidando la mejora observada durante todo el segundo semestre frente a un 2024 negativo.

En contraste, el apartado de vivienda, alquileres y servicios públicos mostró una retracción interanual del 0,6%, lo que restó 0,6 puntos porcentuales a la variación del índice. El resto de los rubros registró una caída interanual del 5,7%, con una incidencia negativa de 3,3 puntos porcentuales sobre el resultado final.

A pesar de este desempeño, la CAC señaló que el promedio de 2025 acumuló un crecimiento del 0,7% respecto de los mismos meses de 2019, año de referencia prepandemia.

Consumo masivo y bienes durables: una recuperación desigual

En el segmento de bienes de consumo masivo (FMCG), el informe describió un escenario de estancamiento. En noviembre, estos bienes cayeron 0,1% interanual y la serie desestacionalizada retrocedió 1,8% frente a octubre, reflejando las dificultades para consolidar una recuperación sostenida tras el fuerte ajuste de comienzos de 2024.

En paralelo, el consumo de bienes durables moderó su ritmo de crecimiento, aunque sin interrumpir la tendencia positiva que mantiene desde hace un año y medio. Esta dinámica sostuvo una mayor participación de los durables dentro del gasto de los hogares, aunque con menor intensidad hacia el cierre de 2025.

El crédito, aún positivo pero con señales de agotamiento

El comportamiento del crédito fue otro de los ejes del informe. Tras la fuerte contracción de principios de 2024, el financiamiento en términos reales encadenó un crecimiento sostenido que se extendió hasta la actualidad. El crédito a hogares y familias mostró una marcada expansión durante casi dos años, aunque en los últimos meses comenzó a evidenciar señales de agotamiento.

Las tarjetas de crédito y los préstamos personales tendieron al estancamiento luego de un período de fuerte dinamismo, al igual que el crédito prendario e hipotecario, que perdió parte del impulso recuperado meses atrás. No obstante, el patentamiento de automóviles y las escrituras de inmuebles continuaron traccionando el crédito general, con variaciones interanuales positivas, aunque de menor intensidad que a comienzos del año.