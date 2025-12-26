“Esto daña al país”: Mayans cruzó a Milei por el Presupuesto 2026
El legislador de Unión por la Patria acusó al oficialismo de impulsar un proyecto que ajusta, endeuda y vacía al Congreso de poder.Legislativas26 de diciembre de 2025Mariana Portilla
El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, lanzó durísimas críticas contra el Gobierno de Javier Milei por el tratamiento acelerado del Presupuesto 2026 y el avance de la denominada Ley de Inocencia Fiscal.
“Esto daña al país”, advirtió el legislador formoseño en declaraciones radiales, al cuestionar que el oficialismo busque aprobar proyectos sensibles sin brindar explicaciones claras ni enviar a los funcionarios responsables al Congreso.
Mayans puso el foco en los artículos 12 y 30, vinculados al financiamiento de la educación, las universidades y el sistema científico, y alertó sobre un recorte encubierto que impactaría de lleno en áreas estratégicas del Estado.
“Milei y ‘Toto’ Caputo desprecian al Parlamento. No aparecen para explicar nada”, disparó el senador, en referencia directa al Presidente y al ministro de Economía, Luis Caputo, cuya ausencia volvió a ser uno de los ejes del reclamo opositor.
Desde Unión por la Patria sostienen que, por las inconsistencias detectadas, el proyecto debería volver a la Cámara de Diputados para una revisión integral.
Endeudamiento sin control y “suma del poder público”
En declaraciones a Radio Splendid (AM 990), Mayans fue aún más duro y calificó al artículo 55 como “el más letal” del Presupuesto. Según explicó, ese apartado —junto con el 56— habilita endeudamiento sin límite y sin pasar por el Congreso.
“Es peor que otros artículos porque no explica montos, plazos ni intereses. Eso es la suma del poder público. Estamos hablando del artículo 29 de la Constitución”, alertó.
El senador también cuestionó que el Presupuesto presente un supuesto superávit del 0,3%, al considerar que los intereses de la deuda no están debidamente incluidos en el cálculo.
“Hace dos años que no tenemos Presupuesto y ahora vienen con un tratamiento exprés. El ministro de Economía no aparece, parece que tiene terror a venir a explicarlo”, ironizó Mayans.
Según su análisis, el proyecto está desactualizado en materia de política monetaria, gasto social y prioridades económicas, y terminará desfinanciando a las provincias, el sistema previsional, la educación y la salud. “El déficit es para los gastos corrientes y para la deuda, que se multiplicó de manera brutal, con movimientos financieros sin autorización del Congreso”, sostuvo.
Inocencia Fiscal y reforma laboral, bajo la lupa
En cuanto a la Ley de Inocencia Fiscal, el senador fue categórico: “El perdón es para los que tienen mucha plata”, y advirtió que tendrá impacto negativo sobre el sistema previsional.
También rechazó la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, a la que calificó como “una ley de patrones para patrones” y consideró inconstitucional. “Hoy el que más impuestos paga es el trabajador. Por eso cae la coparticipación y las provincias quedan al límite”, alertó, y apuntó contra acuerdos silenciosos entre Nación y algunos gobernadores a cambio de ATN.
Mayans cerró con un mensaje directo a los mandatarios provinciales: “En políticas de largo plazo, esto es malísimo. Nos lleva directo a un sobreendeudamiento brutal y sin control”.
