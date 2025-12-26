A lo largo de 2025, los precios de los combustibles acumularon un incremento superior al 40%, con subas que terminaron superando a la inflación anual, que rondó el 30%. Los aumentos respondieron a una combinación de factores locales e internacionales, entre los que se destacó la evolución del tipo de cambio como una de las variables más relevantes.

Según un informe de Montamat & Asociados, “en los surtidores los precios acumularon un incremento mayor al 40% durante el año 2025, superando la inflación acumulada, aunque también esto estuvo influenciado por la volatilidad del mercado. La política de cambios de precios según la demanda, la zona, y el horario se mantiene en especial para YPF, y genera variaciones semanales e incluso diarias de precios”.

Subas por encima de la inflación

El reporte también señaló que, en el acumulado del mes de diciembre, el ajuste llegó a superar el 4% a nivel país. De acuerdo con el análisis de la consultora, los incrementos aplicados a lo largo del año buscaron compensar distintos costos que presionaron sobre los precios finales.

“Cabe destacar que los incrementos a lo largo del año apuntaron a compensar las subas del tipo de cambio (41%), el biodiesel (67%), el bioetanol (37%), y los impuestos a los combustibles (52%), dando como resultado incrementos por encima de la inflación (31%)”, indicaron.

Precios y paridad de importación

Tras estos ajustes, los valores de los combustibles quedaron levemente por encima de sus paridades de importación. En diciembre, el precio de las naftas grado 2 (premium) se ubicó un 9% por encima de su paridad, tomando el promedio país, mientras que en el caso del gasoil quedó apenas por encima, en menos del 1%, lo que se considera prácticamente en paridad.

Este escenario llevó a YPF a anunciar una baja en los precios. En ese sentido, el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, informó la semana pasada que aplicaría una reducción del 2% en los combustibles. “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, detalló.

Desde la petrolera suelen explicar que los ajustes de precios no responden únicamente a la cotización internacional del crudo, sino también a otros factores como la variación del tipo de cambio, el impuesto a los combustibles y el precio de los biocombustibles.

La suba de diciembre y el contexto cambiario

Respecto al aumento registrado en diciembre, Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy, señaló que los precios se habían quedado rezagados frente a la devaluación acumulada desde julio y que, probablemente, las empresas optaron por postergar los incrementos hasta después de las elecciones.

Por su parte, Juan José Carbajales, titular de Paspartú, explicó que el precio de los combustibles responde a cuatro factores principales. En el último año, la baja del petróleo actuó como un ancla que ayudó a moderar los valores, con una caída de alrededor de 10 dólares en el precio del Brent.

Sin embargo, remarcó que otros tres factores presionaron al alza: una mayor devaluación tras el cambio al esquema de bandas cambiarias, la liberación de impuestos que estaban congelados y el aumento del precio de los biocombustibles. El resultado fue, según indicó, una suba de los combustibles por encima de la inflación y precios más altos medidos en dólares.

El impacto del precio internacional del crudo

El informe de Montamat & Asociados también analizó el escenario internacional del petróleo. “La baja del precio internacional de precios de crudo por debajo de los 64 dólares por barril durante el período octubre-diciembre tiene dos caras para la Argentina”, señalaron.

“Por un lado, es una buena noticia en cuanto a que no genera presiones al alza en los precios locales y contribuye a una mayor convergencia de los crudos locales y los combustibles a sus referencias internacionales”, añadieron. No obstante, advirtieron que “la expectativa de un barril de referencia por debajo de los 55 USD para 2026 puede afectar la viabilidad de proyectos de yacimientos en el margen o con costos de desarrollo más elevados”.

Desafíos para el sector energético

Según la consultora, si los precios de referencia se consolidan en niveles más bajos, sostener el perfil exportador y el desarrollo intensivo requerirá una reducción de costos y mayores niveles de innovación y productividad, para que la producción destinada al exterior mantenga su competitividad.

En ese marco, remarcaron que el punto de partida es el orden macroeconómico. Una inflación en baja y una estabilidad sostenida resultan claves para reducir el riesgo país, facilitar el acceso al financiamiento y abaratar su costo.

A la vez, señalaron que las reformas estructurales que se debatirán en el Congreso, como la laboral, la impositiva y la previsional, entre otras, serán determinantes por su impacto sistémico para preservar la competitividad del desarrollo intensivo de Vaca Muerta.