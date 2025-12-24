Las ventas de juguetes durante la previa de Navidad registraron una caída del 6,9% interanual en unidades, en un contexto de consumo más cauteloso, presupuestos familiares ajustados y decisiones de compra cada vez más racionales. Así lo informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que presentó su balance de fin de año y anticipó expectativas moderadas de cara a la campaña de Reyes Magos.

Pese al retroceso, desde el sector destacaron que el desempeño de diciembre logró ubicarse por encima de las proyecciones iniciales, tras un noviembre particularmente negativo.

Un diciembre mejor de lo esperado, pero insuficiente

El presidente de la CAIJ, Matías Furió, explicó que el resultado final estuvo por debajo del año pasado, aunque con señales de recuperación en los días previos a Nochebuena.

“El resultado fue mejor al esperado, especialmente en relación con noviembre, que había mostrado una caída fuerte e inesperada. Hubo una mejora en el ritmo de ventas en los días previos a Nochebuena, aunque no alcanzó para compensar la baja del Día del Niño ni los retrocesos de los meses posteriores”, señaló.

Promociones, cuotas y un cambio estructural en los pagos

El comportamiento del mercado estuvo fuertemente condicionado por promociones, descuentos y opciones de financiamiento, que sostuvieron el nivel de actividad, en especial a través de compras de último momento.

En un escenario de baja de tasas, vinculado al proceso de ordenamiento macroeconómico, los comercios lograron ofrecer cuotas sin interés, consolidando un cambio estructural en las formas de pago.

Según el relevamiento de la CAIJ, el 95% de las operaciones se realizó con medios electrónicos, como tarjetas de crédito y billeteras virtuales, mientras que el uso de efectivo fue prácticamente inexistente.

Ventas online estancadas y golpe al comercio tradicional

Las ventas online, que representan cerca del 25% del mercado, se mantuvieron estables y sin crecimiento interanual. Desde la cámara atribuyeron este comportamiento al avance de plataformas internacionales como Temu y Amazon.

En contraste, el comercio físico tradicional registró una caída cercana al 10%, lo que terminó impactando de forma directa en el balance general del sector.

Precios contenidos y buen desempeño del juguete nacional

En cuanto al ticket promedio, las diferencias por canal fueron marcadas:

Jugueterías de barrio: alrededor de $19.000 por unidad

Supermercados: cerca de $10.000

Cadenas especializadas: promedio de $45.000

Desde la CAIJ subrayaron que no se registraron aumentos de precios a lo largo del año y destacaron dos realidades bien diferenciadas dentro del mercado.

Por un lado, el juguete nacional mostró una muy buena performance, apalancada en precios previsibles y una relación precio–calidad alineada con el poder adquisitivo actual. Por otro, la oferta importada tuvo un desempeño negativo, con precios distorsionados, sobreoferta y baja coherencia comercial, lo que generó confusión y desconfianza entre los consumidores.

Qué eligieron las familias para Navidad

Durante la campaña navideña, las ventas se concentraron en categorías que combinaron valor lúdico, durabilidad, precio accesible y uso compartido. Los rubros más dinámicos fueron:

Juguetes de primera infancia: didácticos, encastres y sensoriales

Juguetes de aire libre y verano: lanzaaguas, juegos de playa, pelotas y triciclos

Juegos de mesa familiares: con fuerte impronta educativa

Juguetes creativos y manualidades: masas y kits de arte

Muñecas y bebotes: un clásico con protagonismo nacional

Peluches interactivos y tecnología simple: sonido y movimiento

En el segmento premium, marcas como LEGO, Playmobil, Barbie y Cry Babies mantuvieron visibilidad, aunque con baja rotación, al igual que las licencias asociadas a películas y grandes marcas internacionales.

Reyes Magos y el foco puesto en la seguridad

Con la mirada puesta en Reyes Magos, desde la CAIJ hicieron hincapié en la compra segura. Furió destacó el accionar de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que aplicó multas por más de $100 millones a importadores que comercializaban juguetes sin cumplir la normativa vigente.

“La cámara continuará con el monitoreo en jugueterías y supermercados desde su Observatorio Argentino de Juguetes. La forma más efectiva de cuidar a nuestros niños y niñas es elegir juguetes seguros, adquiridos en comercios formales y con Marcado de Conformidad”, afirmó.

En un mercado que sigue mostrando señales de retracción, el sector apuesta a Reyes Magos como una oportunidad para amortiguar la caída, con precios contenidos, protagonismo del juguete nacional y un mensaje claro hacia las familias: seguridad, calidad y consumo responsable.