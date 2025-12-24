La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, encendió este martes una señal de alarma sobre la situación financiera de la Cámara alta y denunció un desfinanciamiento que comenzará a impactar desde diciembre, en el marco del debate por el Presupuesto 2026.

“A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente”, afirmó la funcionaria, al advertir que el Senado no cuenta con partidas clave para su funcionamiento básico durante el próximo ejercicio.

Una fuerte asimetría con Diputados

Villarruel puso el foco en una asimetría presupuestaria respecto de la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem. Según explicó, el proyecto enviado por el Ejecutivo no contempla recursos para los rubros de “Bienes de Uso” y “Bienes de Consumo” en el Senado, algo que sí ocurre en la Cámara baja.

“No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos. Máxime cuando Diputados sí lo tiene reconocido”, cuestionó la vicepresidenta, marcando una diferencia inédita en la asignación de fondos entre ambas cámaras del Congreso.

Desde las autoridades del Senado detallaron que la falta de incrementos impacta directamente en gastos esenciales como pasajes, automóviles, mobiliario, servicios básicos y funcionamiento cotidiano del cuerpo legislativo.

El reclamo a la Casa Rosada y el rol de Bullrich

Villarruel confirmó que el reclamo fue trasladado con anticipación al Gobierno nacional y señaló como interlocutores a la ministra Patricia Bullrich y al bloque de La Libertad Avanza.

“Nosotros se lo avisamos”, aseguró, y ante la falta de correcciones en las partidas presupuestarias lanzó, con ironía: “Supongo que se les debe haber pasado”.

Fuentes parlamentarias confirmaron que, pese a las advertencias realizadas en Balcarce 50, no hubo modificaciones en el texto final, mientras que en Diputados se garantizó la totalidad de los recursos. En ese contexto, deslizaron malestar con senadores oficialistas que se habían comprometido a gestionar los cambios y no lo hicieron.

A días de la votación del Presupuesto 2026

La advertencia de Villarruel se produjo a tres días de la sesión clave en la que el Senado debatirá el Presupuesto 2026 tal como llegó desde Diputados. Bullrich ya anticipó que el oficialismo buscará aprobar el proyecto sin cambios y que las eventuales correcciones se realizarían luego mediante “otros instrumentos”.

En la misma línea, el presidente Javier Milei sostuvo que el Gobierno “acomodará partidas” una vez sancionada la ley, una expectativa a la que se aferra la conducción del Senado para destrabar el conflicto.

Un vínculo atravesado por tensiones previas

Los cruces entre la Casa Rosada y el Senado no son nuevos. Milei y Bullrich fueron particularmente duros con Villarruel cuando los senadores aprobaron el aumento de las dietas, una votación que generó una fuerte disparidad salarial con Diputados y derivó en críticas directas hacia la vicepresidenta por no haberlo frenado.

En ese contexto, el nuevo reclamo por el desfinanciamiento del Senado vuelve a exponer las tensiones internas dentro del oficialismo y suma un capítulo sensible al debate presupuestario en el Congreso.