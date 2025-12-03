El Gobierno nacional volvió a fijar por su cuenta el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) después de otra reunión frustrada en el Consejo del Salario. Esta vez lo hizo a través de la resolución 9/2025, que estableció un incremento inicial a $328.400 desde noviembre y un esquema de subas hasta agosto de 2026. La CGT salió con dureza a cuestionar la medida, asegurando que el monto está lejos de las necesidades reales de los trabajadores en un contexto de inflación persistente y pérdida del poder adquisitivo.

La decisión se conoció una semana después del encuentro por videoconferencia del 26 de noviembre, donde representantes sindicales y empleadores no lograron acordar un número en común. Con el salario mínimo congelado desde agosto, la Casa Rosada resolvió avanzar igual y definió una actualización mensual que, según la central obrera, no compensa la caída acumulada en los ingresos durante los últimos dos años.

El reclamo de la CGT y el planteo que llevó a la mesa

La CGT recordó que había presentado una propuesta propia con un horizonte de recuperación más acelerado. Según explicaron, su esquema apuntaba a recomponer el poder de compra perdido desde noviembre de 2023 e incorporar la inflación proyectada hasta abril de 2026. El planteo incluía un aumento acumulado del 71,6% mediante subas mensuales del 11,4% entre diciembre y abril, un ritmo que para los gremios resultaba indispensable para acercar el SMVM a la Canasta Básica Total, ubicada hoy en $1.176.852.

En la central sindical señalan que el monto fijado por el Gobierno no se acerca siquiera a ese objetivo y deja sin respuesta a millones de trabajadores que dependen del salario mínimo como referencia. Sin embargo, pese al tono crítico del comunicado, no hubo anuncio de medidas de fuerza inmediatas.

La canasta básica como parámetro y la pérdida real del salario

Uno de los puntos más repetidos por los gremios tiene que ver con la distancia entre el salario mínimo y el costo de vida. Con un ingreso de partida de $328.400, la brecha respecto a la canasta básica total es cada mes más pronunciada. Para la CGT, esa diferencia consolida un sendero de deterioro que se profundizó con la inflación acumulada de los últimos meses.

El SMVM llevaba tres meses clavado en $322.200 y acumulaba una pérdida real del 7,6% en lo que va del año. El incremento inicial de 1,92% entre agosto y noviembre quedó muy por debajo de la inflación del mismo período, que fue de 6,33%. Ese desfase se repite en las proyecciones para los próximos meses, según advierten los gremios.

Un esquema de aumentos que avanza por debajo de la inflación

La actualización definida por el Gobierno establece subas mensuales que arrancan en 1,95% entre noviembre y diciembre y que se desaceleran hasta llegar a 1,13% entre julio y agosto de 2026. Con este esquema, el aumento total entre agosto de 2025 y agosto de 2026 será de 14,68%, un promedio de 1,55% por mes, muy por debajo de los registros inflacionarios de los últimos meses.

Para los sindicatos, este sendero implica que la pérdida de poder adquisitivo no sólo no se detiene, sino que se profundiza. Aunque la resolución también actualiza la prestación por desempleo y el valor de la hora laboral, la CGT considera que el núcleo del problema no está resuelto: el salario mínimo continúa sin acercarse a los niveles básicos para sostener una vida digna.

Cómo queda el salario mínimo hasta agosto de 2026

La resolución 9/2025 fijó una progresión de aumentos mensuales para los trabajadores mensualizados y para quienes cobran por hora. Desde noviembre, el piso es de $328.400, mientras que la hora se ubica en $1642. A partir de allí, las subas serán:

Montos mensuales del SMVM

Diciembre 2025: $334.800

Enero 2026: $341.000

Febrero 2026: $346.800

Marzo 2026: $352.400

Abril 2026: $357.800

Mayo 2026: $363.000

Junio 2026: $367.800

Julio 2026: $372.400

Agosto 2026: $376.600

Los valores por hora acompañarán la misma curva, pasando de $1642 en noviembre a $1883 en agosto de 2026. La resolución también redefine la prestación por desempleo, que será equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual percibida en los seis meses previos al despido.

Un clima de tensión que seguirá escalando

El Gobierno insiste en que el nuevo esquema brinda previsibilidad, pero en la CGT aseguran que el problema es otro: el salario mínimo sigue lejos de cubrir gastos básicos en un contexto de inflación que no da tregua. Aunque por ahora no se anticipan medidas de fuerza, la tensión entre la Casa Rosada y la central sindical promete seguir escalando en los próximos meses, especialmente si el poder adquisitivo continúa en caída.