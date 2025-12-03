Aumentos oficiales para el Salario Mínimo: cómo queda la tabla mes por mes hasta agosto.

Luego de que la última reunión del Consejo del Salario Mínimo no lograra acercar posiciones entre sindicatos y empresarios, el Gobierno nacional avanzó por decreto y oficializó una nueva escala de incrementos para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La medida quedó plasmada en la Resolución 9/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, donde se fijan subas mensuales desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026.

La resolución lleva la firma de la presidente alterna del Consejo, Claudia Silvana Testa, y se dictó tras la sesión plenaria del 26 de noviembre, que se realizó de manera virtual. Al momento de tratar la actualización salarial y las prestaciones por desempleo, las propuestas presentadas por ambas partes no lograron consenso, situación que habilita al Ejecutivo a intervenir y fijar los nuevos montos, tal como viene ocurriendo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Cómo queda el salario mínimo desde noviembre

La resolución establece que, desde el 1° de noviembre de 2025, el salario mínimo para trabajadores mensualizados con jornada legal completa será de $328.400, frente a los $322.200 vigentes desde agosto. Para los trabajadores jornalizados, el valor de la hora pasará a $1.642, frente a los $1.610 actuales.

A su vez, se fijó un cronograma de aumentos progresivos que continuará mes a mes hasta agosto de 2026:

Diciembre 2025: $334.800

Enero 2026: $341.000

Febrero: $346.800

Marzo: $352.400

Abril: $357.800

Mayo: $363.000

Junio: $367.800

Julio: $372.400

Agosto: $376.600

En paralelo, el valor de la hora para trabajadores jornalizados también seguirá esta trayectoria ascendente, alcanzando $1.883 por hora en agosto de 2026.

La resolución incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y los organismos del Estado Nacional que actúan como empleadores. Se exceptúan únicamente los casos previstos por los artículos 92 ter y 198 de la ley laboral, referidos a contratos a tiempo parcial y trabajadores menores de edad, quienes percibirán el salario en proporción a su jornada efectivamente trabajada.

Prestación por desempleo: se mantiene la fórmula vigente

Junto a la actualización del SMVM, el Consejo decidió sostener la fórmula para calcular la prestación por desempleo, vigente desde septiembre de 2023. De esta manera, el monto será equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador durante los seis meses previos al despido.

Además, se ratificaron los topes ya establecidos:

El beneficio no podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo vigente.

Tampoco podrá superar el 100% del SMVM.

Reclamos por una actualización mayor y la comparación con canastas básicas

Distintas organizaciones, entre ellas la UTEP, las dos CTA, Territorios en Lucha y el Frente Barrial, venían reclamando que el salario mínimo se equipare a la Canasta Básica Total (CBT), que actualmente asciende a $1.276.649 para una familia tipo. También remarcan que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el umbral de indigencia, se encuentra en $572.488. Igualar el SMVM al valor de la CBT implicaría un incremento cercano al 180%.

Un salario mínimo que pierde poder adquisitivo desde 2023

Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET), en octubre el salario mínimo cayó en términos reales 2,3%, profundizando el retroceso de septiembre (-2,0%), agosto (-0,5%) y julio (-0,5%). El único mes con un leve repunte había sido junio (+0,1%).

El deterioro es más marcado si se observa la serie completa:

En diciembre de 2023 se produjo una caída real del 15%, asociada al salto inflacionario.

En enero de 2024 la baja fue incluso mayor, llegando al 17%.

Aunque en algunos meses hubo incrementos nominales superiores al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la tendencia general fue descendente. Entre noviembre de 2023 y octubre pasado, el salario mínimo real acumuló una pérdida del 35%, mientras que en lo que va del año el retroceso llega al 7,7%.