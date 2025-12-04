Spagnuolo: la Justicia ordenó peritar audios y su procedencia
La Cámara Federal ordenó investigar el origen de los audios que iniciaron la causa ANDIS. Dudas, peritajes y una pulseada judicial que no afloja.Política04 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La Sala II de la Cámara Federal porteña revocó el rechazo a un planteo de nulidad y ordenó que se investigue con mayor profundidad el origen y la autenticidad de los audios que dieron inicio a la pesquisa contra el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. La resolución fue adoptada por mayoría: los camaristas Roberto Boico y Martín Irurzun votaron a favor y el camarista Eduardo Farah votó en disidencia.
Los jueces sostuvieron que aún no está acreditado cómo se obtuvieron las grabaciones —si fueron registradas por un particular o por una autoridad— ni si hubo manipulación, edición o intervención con inteligencia artificial, por lo que ordenaron al juez de primera instancia, Sebastián Casanello, que identifique el origen de los archivos, practique peritajes y aclare qué otras pruebas sostienen la investigación antes de resolver definitivamente la nulidad.
Audios “sin origen claro”: el argumento de las defensas
Las defensas de Spagnuolo y de los hermanos Kovalivker habían presentado el pedido de nulidad argumentando que los audios fueron incorporados al expediente sin cadena de custodia, sin peritajes y con riesgo de haber sido falsificados, editados o generados parcialmente con IA. En ese marco, incluso aportaron peritajes de parte que advierten sobre probabilidades de manipulación.
La postura de la fiscalía y de la querella
El Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Franco Picardi, admitió que los audios fueron el motor inicial de la causa pero dijo que no les asigna por ahora un valor probatorio único, y la querella (Fundación Poder Ciudadano) pidió no paralizar la investigación y que se avance con las medidas probatorias pertinentes.
La disidencia de Farah: “no son conjeturas”
El camarista Eduardo Farah votó en disidencia y sostuvo que los cuestionamientos sobre la autenticidad de las grabaciones son, hasta ahora, “meras conjeturas” que no justifican paralizar o anular la investigación. Farah destacó que los diálogos contienen datos verosímiles sobre supuestas maniobras y que la jurisprudencia admite grabaciones aportadas por particulares cuando estas aportan indicios relevantes.
Qué pasos debe dar ahora el juez Casanello
Con la decisión de la Cámara, el expediente regresa al Juzgado 11, subrogado por Sebastián Casanello. El magistrado deberá: identificar la procedencia de las grabaciones, ordenar peritajes técnicos que determinen su integridad y posible manipulación, y luego resolver nuevamente sobre la nulidad invocada por las defensas. Mientras tanto, la investigación sigue abierta con las medidas que correspondan.
Implicancias procesales y política judicial
La resolución obliga a transparentar el origen de una prueba central en la causa y abre una discusión sobre cómo las nuevas herramientas tecnológicas —incluida la inteligencia artificial— impactan la cadena de custodia y la valoración probatoria en investigaciones de corrupción. De confirmarse manipulación de audios, el futuro del expediente podría verse seriamente comprometido; si se demuestra su veracidad, la pesquisa continuará con más elementos para analizar presuntas maniobras en ANDIS.
El estado actual de los imputados
La Cámara, además, rechazó por unanimidad un reclamo de “cosa juzgada” que pretendía cerrar la causa por considerarla ya investigada en un expediente previo. Los imputados —Spagnuolo y los propietarios ligados a la droguería Suizo Argentina— seguirán siendo investigados mientras se esclarece la validez de las grabaciones.
Kicillof acusó a Milei de buscar el caos en la Provincia
Kicillof salió con los tapones de punta: celebró la Ley de Financiamiento y acusó a Milei de apostar al caos en la Provincia. Leé todo lo que dijo.
Dura reacción de Cristina Kirchner tras las nuevas reglas de visitas
Cristina Kirchner volvió a la carga y apeló las trabas a su régimen de visitas y el avance sobre sus bienes. Un capítulo más en una causa que no afloja.
Pareja cargó contra la “vieja política” y estalló el pase de factura libertario
El titular bonaerense de La Libertad Avanza y flamante diputado nacional denunció un “pacto obsceno” por el endeudamiento provincial, pero Las Fuerzas del Cielo lo cruzaron al instante.
Rafecas ordenó extraditar a Brasil a cinco condenados por el intento de golpe contra Lula
Rafecas ordenó extraditar a cinco bolsonaristas condenados por el golpe contra Lula. Intentaron refugiarse en Argentina, pero la Justicia les cerró la puerta.
El boom que nadie festeja: se triplican los repartidores de Rappi
Se disparó la cantidad de repartidores de Rappi y se hunde el ingreso real. Un boom que muestra la crisis del laburo y la precarización que crece sin freno.
Cierre abrupto en Pacheco: 40 despidos y fuerte conflicto sindical
El cierre de Color Living en Pacheco desató 40 despidos y un choque gremial. La crisis industrial y las importaciones golpean fuerte al empleo en zona norte.
Despidos, escraches y bronca en Morón: vecinos atrapados en la feroz interna entre Ghi y Sabbatella
Sueldos atrasados, contratos caídos, trabajadores del hospital municipal en estado de alerta y pintadas nocturnas contra el intendente reflejan el colapso de la gestión. La guerra con el sabbatellismo se volvió inmanejable, tiñó las calles del distrito y profundizó el malestar vecinal.