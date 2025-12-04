La Sala II de la Cámara Federal porteña revocó el rechazo a un planteo de nulidad y ordenó que se investigue con mayor profundidad el origen y la autenticidad de los audios que dieron inicio a la pesquisa contra el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. La resolución fue adoptada por mayoría: los camaristas Roberto Boico y Martín Irurzun votaron a favor y el camarista Eduardo Farah votó en disidencia.

Los jueces sostuvieron que aún no está acreditado cómo se obtuvieron las grabaciones —si fueron registradas por un particular o por una autoridad— ni si hubo manipulación, edición o intervención con inteligencia artificial, por lo que ordenaron al juez de primera instancia, Sebastián Casanello, que identifique el origen de los archivos, practique peritajes y aclare qué otras pruebas sostienen la investigación antes de resolver definitivamente la nulidad.

Audios “sin origen claro”: el argumento de las defensas

Las defensas de Spagnuolo y de los hermanos Kovalivker habían presentado el pedido de nulidad argumentando que los audios fueron incorporados al expediente sin cadena de custodia, sin peritajes y con riesgo de haber sido falsificados, editados o generados parcialmente con IA. En ese marco, incluso aportaron peritajes de parte que advierten sobre probabilidades de manipulación.

La postura de la fiscalía y de la querella

El Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Franco Picardi, admitió que los audios fueron el motor inicial de la causa pero dijo que no les asigna por ahora un valor probatorio único, y la querella (Fundación Poder Ciudadano) pidió no paralizar la investigación y que se avance con las medidas probatorias pertinentes.

La disidencia de Farah: “no son conjeturas”

El camarista Eduardo Farah votó en disidencia y sostuvo que los cuestionamientos sobre la autenticidad de las grabaciones son, hasta ahora, “meras conjeturas” que no justifican paralizar o anular la investigación. Farah destacó que los diálogos contienen datos verosímiles sobre supuestas maniobras y que la jurisprudencia admite grabaciones aportadas por particulares cuando estas aportan indicios relevantes.

Qué pasos debe dar ahora el juez Casanello

Con la decisión de la Cámara, el expediente regresa al Juzgado 11, subrogado por Sebastián Casanello. El magistrado deberá: identificar la procedencia de las grabaciones, ordenar peritajes técnicos que determinen su integridad y posible manipulación, y luego resolver nuevamente sobre la nulidad invocada por las defensas. Mientras tanto, la investigación sigue abierta con las medidas que correspondan.

Implicancias procesales y política judicial

La resolución obliga a transparentar el origen de una prueba central en la causa y abre una discusión sobre cómo las nuevas herramientas tecnológicas —incluida la inteligencia artificial— impactan la cadena de custodia y la valoración probatoria en investigaciones de corrupción. De confirmarse manipulación de audios, el futuro del expediente podría verse seriamente comprometido; si se demuestra su veracidad, la pesquisa continuará con más elementos para analizar presuntas maniobras en ANDIS.

El estado actual de los imputados

La Cámara, además, rechazó por unanimidad un reclamo de “cosa juzgada” que pretendía cerrar la causa por considerarla ya investigada en un expediente previo. Los imputados —Spagnuolo y los propietarios ligados a la droguería Suizo Argentina— seguirán siendo investigados mientras se esclarece la validez de las grabaciones.