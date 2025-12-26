El Gobierno de la provincia de Buenos Aires salió con dureza a cuestionar el regalo de Navidad que el presidente Javier Milei le hizo a su gabinete: un ejemplar del libro Defendiendo lo indefendible, del economista estadounidense Walter Block. Desde la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) calificaron el gesto como inadmisible, advirtieron que legitima el trabajo infantil y lo encuadraron como un grave retroceso en materia de derechos.

El episodio ocurrió esta semana, durante una cena de fin de año realizada en la Quinta Presidencial de Olivos. En ese encuentro, Milei agradeció a sus ministros y secretarios y les obsequió el libro publicado originalmente en 1976, una obra que defiende la libertad individual y el libre mercado, pero que también justifica prácticas penadas por la ley, entre ellas el trabajo infantil.

La reacción bonaerense no tardó en llegar. A través de un comunicado oficial, la COPRETI —organismo que depende del Ministerio de Trabajo provincial— expresó su “más enérgico repudio” y advirtió que el contenido del libro colisiona de manera directa con la legislación argentina y los tratados internacionales vigentes.

Un capítulo que encendió las alarmas

Según detalló la COPRETI, el capítulo 8 del libro, titulado “El que contrata niños”, desarrolla una postura que “justifica, avala y promueve el trabajo infantil”, llegando incluso a caracterizar al empleador que contrata niños y niñas como un “benefactor de la sociedad”.

Para el organismo bonaerense, estas afirmaciones “resultan inadmisibles y contrarias a los valores democráticos, sociales y jurídicos que rigen en nuestro país”. En ese sentido, remarcaron que el trabajo infantil “no es una opinión ni una discusión teórica”, sino “una vulneración de derechos y un delito”, tanto en el marco de la legislación nacional y provincial como de los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Las posturas que expone el libro chocan de lleno con la Convención sobre los Derechos del Niño y con los Convenios N.º 138 y N.º 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por la Argentina, que establecen estándares mínimos y universales para la protección integral de niños, niñas y adolescentes en relación con el mundo del trabajo.

Un gesto político con antecedentes

Desde la COPRETI subrayaron que el episodio no puede leerse como un hecho aislado. Recordaron que en abril de 2024 el diputado nacional Alberto Benegas Lynch había sostenido públicamente que “libertad es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”.

Para el organismo provincial, estas expresiones forman parte de una estrategia discursiva sistemática que, bajo la consigna de una supuesta “batalla cultural”, busca poner en cuestión derechos fundamentales ya conquistados, relativizar el rol del Estado y naturalizar situaciones de profunda desigualdad y exclusión social.

En ese marco, el regalo presidencial del libro de Block fue interpretado como un mensaje político que reabre debates que en la Argentina ya fueron históricamente saldados, especialmente en lo que respecta a la protección de la infancia.

El respaldo de Kicillof y la posición bonaerense

Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense repudiaron “de manera categórica” el contenido del libro y cualquier intento de legitimar el trabajo infantil, y ratificaron su decisión de garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a una vida libre de explotación, con acceso pleno a la educación, la salud, el juego, el descanso y el uso del tiempo libre.

La postura cuenta con el respaldo explícito del gobernador Axel Kicillof. Tal como expresó en la 53ª Asamblea Plenaria de la COPRETI, “la erradicación del trabajo infantil es una prioridad del Gobierno provincial”.

En esa línea, desde la Provincia reafirmaron que continuarán profundizando políticas públicas y acciones territoriales para prevenir y erradicar el trabajo infantil, especialmente en un contexto en el que —según advirtieron— las políticas impulsadas por el Gobierno nacional agravan la situación de los sectores más vulnerables.

“El lugar de los pibes y las pibas es la escuela”, remarcaron, marcando un límite político y social que, para el Gobierno bonaerense, no admite discusión.